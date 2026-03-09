Apple TV
Une nouvelle révélation concernant l'histoire des trois saisons de Ted Lasso avant la sortie de la saison 4, alors que Jason Sudeikis fait son retour dans l'univers de l'AFC Richmond
Ted Lasso revient en 2026 en tant qu'entraîneur d'une équipe féminine
Après plusieurs mois de spéculations, Sudeikis, qui incarne le personnage principal et fait partie de l'équipe de scénaristes, a confirmé en mars 2025 que Ted Lasso ferait son retour sur les services de streaming Apple TV.
Il a annoncé que Lasso, qui était retourné dans son pays natal, les États-Unis, à la fin de la saison 3, allait « entraîner une équipe féminine ». L'acteur hollywoodien n'a rien dévoilé d'autre à ce moment-là, mais le tournage a depuis eu lieu au Kansas et à Londres.
Combien de nouvelles saisons de Ted Lasso seront produites ?
Bill Lawrence, qui a contribué à donner vie à Ted Lasso au cours de trois séries émouvantes et comiques, admet qu'il n'était pas prévu de relancer la série lorsqu'elle a atteint sa « conclusion naturelle » il y a trois ans.
Lawrence ne participera pas à la reprise de 2026, mais il a déclaré à ScreenRant que les nouveaux épisodes étaient « incroyables », après avoir eu la chance de voir un aperçu de ce qui allait arriver. Il a été régulièrement annoncé que Ted Lasso allait prendre une nouvelle direction avec l'introduction d'un certain nombre de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues.
Ayant contribué à créer ce phénomène mondial, Lawrence admet qu'il serait « idiot de ne pas tenter sa chance » en s'appuyant sur des bases solides, avec « un groupe d'acteurs, d'actrices, de scénaristes et de talents » prêts à reprendre des rôles populaires.
Lawrence a également déclaré que l'équipe de Ted Lasso avait été chargée par Apple TV de créer « une autre histoire de trois saisons à raconter ». Il a ajouté : « Je sais que Jason avait une vision, et je ne veux pas dévoiler ce que Ted va faire ensuite, mais je pense que le temps qui passe vous permet de découvrir l'histoire, et je pense que les gens l'apprécient vraiment. Ce n'est pas seulement la suite de Ted Lasso. Ce n'est pas la suite de Ted Lasso, sinon Jamie Tartt ne serait pas dans la série Rooster. »
Pourquoi davantage de membres de la distribution originale pourraient revenir
Tartt est l'un des personnages principaux des saisons 1 à 3 qui ne reviendra pas dans un premier temps. Phil Dunster, qui incarne cet attaquant énigmatique, l'a confirmé. Cependant, trois nouvelles saisons offriraient de nouvelles opportunités pour faire revenir les membres du casting original.
La PDG de Warner Bros Television, Channing Dungey, a précédemment révélé qu'elle n'avait encore reçu aucune proposition pour les saisons 5 et 6, mais celles-ci semblent être en préparation, et les fans osent à nouveau « croire ».
Matt Cherniss, responsable du développement chez Apple TV, est convaincu que les téléspectateurs apprécieront ce qui les attend. Il a déclaré à Deadline : « J'ai de grands espoirs pour la saison 4 de Ted Lasso, nous venons juste de nous engager dans cette voie. Je ne sais pas quoi dire de plus sur Ted Lasso qui n'ait déjà été dit, et nous sommes ravis que la série revienne. »
Lorsqu'on lui a demandé si la série allait se réinventer, il a ajouté : « Je ne pense pas vouloir dire quoi que ce soit sur la direction que prendra la série, si ce n'est que si vous aimez Ted Lasso, vous allez adorer la prochaine saison. »
Date de sortie de la saison 4 de Ted Lasso : quand sera-t-elle diffusée ?
Il n'y a pas eu d'annonce officielle concernant la date de sortie de la saison 4 de Ted Lasso, mais plusieurs sources suggèrent qu'elle sera diffusée sur Apple TV+ au cours du mois d'août 2026.
