Une nouvelle révélation concernant l'histoire des trois saisons de Ted Lasso avant la sortie de la saison 4, alors que Jason Sudeikis fait son retour dans l'univers de l'AFC Richmond

Bill Lawrence, qui a contribué à donner vie à Ted Lasso au cours de trois séries émouvantes et comiques, admet qu'il n'était pas prévu de relancer la série lorsqu'elle a atteint sa « conclusion naturelle » il y a trois ans.

Lawrence ne participera pas à la reprise de 2026, mais il a déclaré à ScreenRant que les nouveaux épisodes étaient « incroyables », après avoir eu la chance de voir un aperçu de ce qui allait arriver. Il a été régulièrement annoncé que Ted Lasso allait prendre une nouvelle direction avec l'introduction d'un certain nombre de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues.

Ayant contribué à créer ce phénomène mondial, Lawrence admet qu'il serait « idiot de ne pas tenter sa chance » en s'appuyant sur des bases solides, avec « un groupe d'acteurs, d'actrices, de scénaristes et de talents » prêts à reprendre des rôles populaires.

Lawrence a également déclaré que l'équipe de Ted Lasso avait été chargée par Apple TV de créer « une autre histoire de trois saisons à raconter ». Il a ajouté : « Je sais que Jason avait une vision, et je ne veux pas dévoiler ce que Ted va faire ensuite, mais je pense que le temps qui passe vous permet de découvrir l'histoire, et je pense que les gens l'apprécient vraiment. Ce n'est pas seulement la suite de Ted Lasso. Ce n'est pas la suite de Ted Lasso, sinon Jamie Tartt ne serait pas dans la série Rooster. »