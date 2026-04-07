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Une nouvelle recrue a été convoquée chez les Lionesses, tandis que Niamh Charles fait son retour après une blessure, alors que l'Angleterre annonce le retrait de certaines joueuses de la sélection pour les matchs de qualification à la Coupe du monde contre l'Espagne et l'Islande
Les Lionesses annoncent un forfait pour blessure avant leur match contre l'Espagne
On craignait que l'Angleterre ne soit contrainte d'annoncer des changements dans son effectif cette semaine en raison des blessures de plusieurs joueuses, et c'est ce qui s'est produit mardi matin, lorsqu'il a été révélé que la jeune attaquante Freya Godfrey devait déclarer forfait en raison d'un problème à l'épaule. La joueuse de 20 ans réalise une excellente saison avec les London City Lionesses, après avoir quitté définitivement Arsenal cet été, ce qui lui a valu d'être sélectionnée dans les trois dernières équipes de Wiegman.
Cependant, bien qu'elle ait suffisamment impressionné pour rester dans le viseur de l'équipe senior d'Angleterre depuis plusieurs mois, Godfrey devra pour l'instant continuer d'attendre sa première sélection, puisqu'elle retourne dans son club pour y suivre un traitement.
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Une autre nouvelle venue : Wiegman convoque Barry pour la première fois
La place de Godfrey au sein de l'équipe a été reprise par une autre jeune attaquante prometteuse, Keira Barry. Considérée comme un espoir très prometteur au sein des équipes de jeunes anglaises, l'attaquante a passé dix ans dans le centre de formation de Manchester United, mais a quitté le club en février, faute d'opportunités en équipe première. Elle joue désormais aux États-Unis avec le Bay FC, dirigé par l'ancienne sélectionneuse des équipes de jeunes anglaises, Emma Coates. Sous la houlette de Coates, Barry a très bien démarré sa carrière en NWSL, marquant lors d'une récente victoire contre le North Carolina Courage, et elle a été récompensée au niveau international par une première sélection en équipe senior.
« Ayant travaillé en étroite collaboration avec Keira en Angleterre, j’ai pu constater de mes propres yeux l’énergie inépuisable et la qualité technique qu’elle apporte », a déclaré Coates lors de la signature de la joueuse de 20 ans. « C’est une ailière courageuse et visionnaire qui n’a pas peur de s’imposer face à ses adversaires et de créer quelque chose à partir de rien. Keira possède un parcours professionnel qui correspond parfaitement à la culture que nous construisons ici. Nous voulons être une équipe qui attaque avec variété, rythme et détermination, et Keira est une joueuse offensive qui nous apportera exactement cela. »
Barry devait initialement rejoindre l'équipe d'Angleterre des moins de 23 ans ce mois-ci, ce qui signifie que sa place dans cette sélection sera désormais prise par Vivienne Lia, une autre jeune attaquante talentueuse qui s'épanouit à l'étranger, prêtée par Arsenal à Hammarby en Suède. Lia a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire 3-1 de son équipe contre Rosengard lors de la première journée de la saison de Damallsvenskan, tout récemment.
De retour dans le giron : Charles fait son retour en équipe d'Angleterre après une blessure
Charles, qui compte 31 sélections avec l'Angleterre et vient tout juste de faire son retour après trois mois d'absence, a également été intégrée à l'effectif de Wiegman ce mois-ci. L'attaquante reconvertie en défenseuse avait été écartée des terrains en raison d'une blessure à la cheville, mais elle a progressivement augmenté son temps de jeu au cours de la dernière semaine, après avoir fait son retour lors de la victoire mouvementée 4-3 de Chelsea contre Aston Villa fin mars. Charles a joué 17 minutes lors de ce match, a ajouté une demi-heure à son compteur quelques jours plus tard contre Arsenal, puis a été titularisée pour la première fois depuis décembre lorsque les Blues ont battu Tottenham en FA Cup lundi, livrant une performance impressionnante.
Il n'était pas vraiment surprenant de voir Wiegman écarter Charles de son groupe au départ, étant donné qu'elle n'avait disputé que ces 17 minutes au moment de l'annonce, mais avec quelques matchs supplémentaires à son actif, la sélectionneuse anglaise a jugé bon de faire appel à l'arrière latérale.
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L'Angleterre risque-t-elle de subir d'autres forfaits ? Les blessures de Williamson et Mead suscitent des inquiétudes
Godfrey ne sera peut-être pas la seule à devoir déclarer forfait au sein de la sélection anglaise. Les Lionesses espèrent qu’il n’y aura pas d’autres changements et que toutes les joueuses seront suffisamment en forme pour être disponibles la semaine prochaine, mais des doutes planent sur Leah Williamson et Beth Mead. Williamson n’a disputé aucun des cinq derniers matchs d’Arsenal en raison d’un problème aux ischio-jambiers, tandis que Mead a dû quitter le terrain en boitant lors de la défaite contre Brighton ce week-end.
Les supporters espèrent que l'absence de nouvelles concernant Williamson ou Mead dans la mise à jour de l'effectif publiée mardi soit de bon augure, même s'il reste encore une semaine avant que l'Angleterre n'entame cette trêve internationale d'avril en affrontant l'Espagne à Wembley.