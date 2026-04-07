Une nouvelle recrue a été convoquée chez les Lionesses, tandis que Niamh Charles fait son retour après une blessure, alors que l'Angleterre annonce le retrait de certaines joueuses de la sélection pour les matchs de qualification à la Coupe du monde contre l'Espagne et l'Islande

La place de Godfrey au sein de l'équipe a été reprise par une autre jeune attaquante prometteuse, Keira Barry. Considérée comme un espoir très prometteur au sein des équipes de jeunes anglaises, l'attaquante a passé dix ans dans le centre de formation de Manchester United, mais a quitté le club en février, faute d'opportunités en équipe première. Elle joue désormais aux États-Unis avec le Bay FC, dirigé par l'ancienne sélectionneuse des équipes de jeunes anglaises, Emma Coates. Sous la houlette de Coates, Barry a très bien démarré sa carrière en NWSL, marquant lors d'une récente victoire contre le North Carolina Courage, et elle a été récompensée au niveau international par une première sélection en équipe senior.

« Ayant travaillé en étroite collaboration avec Keira en Angleterre, j’ai pu constater de mes propres yeux l’énergie inépuisable et la qualité technique qu’elle apporte », a déclaré Coates lors de la signature de la joueuse de 20 ans. « C’est une ailière courageuse et visionnaire qui n’a pas peur de s’imposer face à ses adversaires et de créer quelque chose à partir de rien. Keira possède un parcours professionnel qui correspond parfaitement à la culture que nous construisons ici. Nous voulons être une équipe qui attaque avec variété, rythme et détermination, et Keira est une joueuse offensive qui nous apportera exactement cela. »

Barry devait initialement rejoindre l'équipe d'Angleterre des moins de 23 ans ce mois-ci, ce qui signifie que sa place dans cette sélection sera désormais prise par Vivienne Lia, une autre jeune attaquante talentueuse qui s'épanouit à l'étranger, prêtée par Arsenal à Hammarby en Suède. Lia a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire 3-1 de son équipe contre Rosengard lors de la première journée de la saison de Damallsvenskan, tout récemment.