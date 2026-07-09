Selon Voetbal International, le Feyenoord Rotterdam a rejeté une offre du club de Premier League Nottingham Forest pour son arrière latéral de 20 ans.
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Une nouvelle opportunité pour le FC Bayern Munich ? Un club de Premier League aurait échoué dans sa tentative de recruter un joueur courtisé par le FCB
Selon ces informations, les Tricky Trees auraient proposé l'équivalent de 17,5 millions d'euros pour s'attacher les services de Read. Mais cette somme ne suffirait pas au club, sextuple champion des Pays-Bas.
Ces derniers mois, le défenseur avait été pressenti au FC Bayern, où il figurait parmi les candidats au poste d’arrière latéral.
Le joueur a lui-même attisé ces spéculations lors d’un entretien accordé en mai, au cours duquel il a laissé planer le doute sur son avenir au Feyenoord tout en manifestant son intérêt pour un nouveau challenge. « Ce n’est plus un secret que des clubs me suivent et qu’un transfert pourrait avoir lieu cet été. Je ne veux pas non plus en faire un secret. Je n’ai pas encore pris ma décision, je suis donc toujours sous contrat avec le Feyenoord. Cela pourrait très bien avoir été mon dernier match à domicile, mais je ne veux pas l’affirmer trop tôt. »
Depuis, les spéculations se sont tassées. Le champion d’Allemagne en titre a par ailleurs récemment recruté Nathaniel Brown, capable d’évoluer à gauche comme à droite de la défense à quatre. Du coup, le besoin réel des Bavarois de recruter ce joueur de 20 ans reste à confirmer.
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Selon les dernières informations, Manchester City s’ajouterait à la liste des clubs intéressés par Givairo Real.
Il ne fait aucun doute que Read possède l'étoffe d'un grand joueur. En 54 apparitions avec le Feyenoord en Eredivisie, il a récolté 16 points (cinq buts, onze passes décisives). Il a également déjà goûté à la scène internationale en Ligue des champions et en Ligue Europa.
Outre le Bayern Munich, Manchester City s’est positionné comme un autre prétendant. Les Skyblues auraient scruté de près le Néerlandais en fin de saison et envisageraient de formuler une offre, selon plusieurs sources.
Si les Citizens passent à l’action, le prix du transfert pourrait encore grimper, d’autant que le Néerlandais est sous contrat à Rotterdam jusqu’en 2029. Liverpool aurait aussi manifesté son intérêt, mais les Reds ont finalement renoncé à une opération hivernale.
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