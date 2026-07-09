Selon ces informations, les Tricky Trees auraient proposé l'équivalent de 17,5 millions d'euros pour s'attacher les services de Read. Mais cette somme ne suffirait pas au club, sextuple champion des Pays-Bas.

Ces derniers mois, le défenseur avait été pressenti au FC Bayern, où il figurait parmi les candidats au poste d’arrière latéral.

Le joueur a lui-même attisé ces spéculations lors d’un entretien accordé en mai, au cours duquel il a laissé planer le doute sur son avenir au Feyenoord tout en manifestant son intérêt pour un nouveau challenge. « Ce n’est plus un secret que des clubs me suivent et qu’un transfert pourrait avoir lieu cet été. Je ne veux pas non plus en faire un secret. Je n’ai pas encore pris ma décision, je suis donc toujours sous contrat avec le Feyenoord. Cela pourrait très bien avoir été mon dernier match à domicile, mais je ne veux pas l’affirmer trop tôt. »

Depuis, les spéculations se sont tassées. Le champion d’Allemagne en titre a par ailleurs récemment recruté Nathaniel Brown, capable d’évoluer à gauche comme à droite de la défense à quatre. Du coup, le besoin réel des Bavarois de recruter ce joueur de 20 ans reste à confirmer.