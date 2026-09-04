« Une nouvelle génération » : Carlo Ancelotti dévoile le plan directeur du Brésil pour la Coupe du monde 2030 lors d’une visite au Real Madrid

En se projetant vers la scène mondiale, Ancelotti a évoqué son plan à long terme pour l’équipe nationale du Brésil après la conclusion du précédent cycle de Coupe du monde. Il a souligné que le tournoi récent avait marqué la fin d’une époque pour un groupe de joueurs légendaires, rendant nécessaire une transition vers de nouveaux talents.

« Nous évaluons de jeunes joueurs brésiliens répartis dans le monde entier, au Brésil et en Europe, afin de commencer à préparer une nouvelle génération capable d’arriver à la Coupe du monde 2030 avec de l’ambition, de la qualité et en étant prête », a expliqué Ancelotti.