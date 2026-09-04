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« Une nouvelle génération » : Carlo Ancelotti dévoile le plan directeur du Brésil pour la Coupe du monde 2030 lors d’une visite au Real Madrid
Un retour bienvenu à Valdebebas
Carlo Ancelotti a retrouvé un environnement familier en visitant le complexe d’entraînement de la Ciudad Real Madrid à Valdebebas. L’ancien entraîneur du Real Madrid et actuel sélectionneur du Brésil a pris le temps de saluer l’effectif et le staff technique avant leur séance d’entraînement. En évoquant sa visite, Ancelotti a admis qu’il était ravi de revenir dans un endroit où il a connu tant d’années de succès.
- AFP
Des nouvelles des stars du Brésil
Lors de sa visite, l’expérimenté entraîneur italien a profité de l’occasion pour échanger de près avec le contingent brésilien du Real Madrid. Il a pris le temps d’évaluer la condition physique actuelle et les processus de récupération de stars comme Vinicius Junior, Endrick, Eder Militao et Rodrygo. Pour Ancelotti, jongler entre ses deux responsabilités, celles de sélectionneur national et d’ancien entraîneur apprécié, a donné une saveur particulière à cette matinée dans la capitale espagnole.
Planification pour une nouvelle génération
En se projetant vers la scène mondiale, Ancelotti a évoqué son plan à long terme pour l’équipe nationale du Brésil après la conclusion du précédent cycle de Coupe du monde. Il a souligné que le tournoi récent avait marqué la fin d’une époque pour un groupe de joueurs légendaires, rendant nécessaire une transition vers de nouveaux talents.
« Nous évaluons de jeunes joueurs brésiliens répartis dans le monde entier, au Brésil et en Europe, afin de commencer à préparer une nouvelle génération capable d’arriver à la Coupe du monde 2030 avec de l’ambition, de la qualité et en étant prête », a expliqué Ancelotti.
- DeFodi Images
En préparation des matchs amicaux à venir
Le sélectionneur du Brésil a mis en avant l’exceptionnelle qualité brute qui émerge actuellement chez les jeunes espoirs brésiliens de 20 et 21 ans. Alors que les bases sont en train d’être posées, le staff technique a l’intention d’utiliser les prochains matches amicaux, à commencer par une double confrontation contre l’Australie à Townsville le 25 septembre puis à Brisbane le 29 septembre, avant un déplacement à Kolkata pour affronter l’Inde le 3 octobre, comme de véritables terrains d’essai. Alors qu’Ancelotti supervise cette évaluation des talents à l’échelle nationale, l’objectif ultime reste de construire un groupe compétitif capable de rivaliser avec n’importe quel adversaire sur la planète d’ici 2030.
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