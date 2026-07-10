Le chercheur espagnol Ortea a baptisé une nouvelle espèce de mollusque marin du nom du gardien cap-verdien Vozinha, rapporte The Athletic. Cette petite limace de mer rouge, Aldisa vozinhai, d’environ quatre millimètres, était inconnue de la science jusqu’à sa description dans l’ouvrage d’Ortea, *Historias de la Bioadversidad* (Histoires de biodiversité).

L’espèce a été découverte dans les Caraïbes, près de La Havane (Cuba) et de la Guadeloupe. Ortea a soigneusement calé la parution de son ouvrage sur la Coupe du monde, quelques jours après la performance de Vozinha, désigné homme du match lors du match nul 0-0 du Cap-Vert face à l’Espagne, championne d’Europe, au cours duquel le gardien de 40 ans a réalisé sept arrêts. Cet hommage original tisse un pont inattendu entre le football et la biologie marine, tout en saluant l’influence de Vozinha en fin de carrière.