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Yosua Arya

Traduit par

Une nouvelle espèce vient d’être baptisée en l’honneur de Vozinha, le héros cap-verdien de la Coupe du monde

Vozinha
Cap-Vert
Coupe du monde
Espagne vs Cap-Vert
Espagne

Le gardien de but du Cap-Vert, Vozinha, a reçu un honneur pour le moins original : un mollusque marin nouvellement découvert a été baptisé en son honneur par le chercheur espagnol Jesús Ortea. Ce clin d’œil scientifique fait suite aux performances remarquables du vétéran lors de la Coupe du monde, où il a contribué à inscrire son pays dans les annales de la compétition pour sa première participation.

  • Une distinction scientifique inspirée par les exploits de la Coupe du monde

    Le chercheur espagnol Ortea a baptisé une nouvelle espèce de mollusque marin du nom du gardien cap-verdien Vozinha, rapporte The Athletic. Cette petite limace de mer rouge, Aldisa vozinhai, d’environ quatre millimètres, était inconnue de la science jusqu’à sa description dans l’ouvrage d’Ortea, *Historias de la Bioadversidad* (Histoires de biodiversité).

    L’espèce a été découverte dans les Caraïbes, près de La Havane (Cuba) et de la Guadeloupe. Ortea a soigneusement calé la parution de son ouvrage sur la Coupe du monde, quelques jours après la performance de Vozinha, désigné homme du match lors du match nul 0-0 du Cap-Vert face à l’Espagne, championne d’Europe, au cours duquel le gardien de 40 ans a réalisé sept arrêts. Cet hommage original tisse un pont inattendu entre le football et la biologie marine, tout en saluant l’influence de Vozinha en fin de carrière.

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    Pourquoi Ortea a choisi le nom de Vozinha

    Selon ce même rapport, Ortea a nommé l’espèce en hommage au peuple cap-verdien. Le chercheur entretient des liens étroits avec l’archipel : il y a reçu en 2023 la Médaille du mérite environnemental pour ses travaux sur la biodiversité marine. C’est donc tout naturellement que cette relation l’a poussé à baptiser la nouvelle espèce en l’honneur du gardien vétéran de la sélection nationale.

    Ce n’est pas la première fois qu’Ortea rend ainsi hommage à un footballeur. En 2019, ce professeur de l’université d’Oviedo avait déjà donné le nom de l’ancien gardien du Real Madrid et du Costa Rica, Keylor Navas, à une espèce nouvellement découverte de minuscule escargot de mer.

  • Un héritage remarquable, tant sur le terrain qu’en dehors

    La participation de Vozinha à la Coupe du monde lui a valu une reconnaissance mondiale. À 40 ans et 12 jours, le gardien de but est devenu le joueur le plus âgé à disputer le premier match d’une sélection nationale en Coupe du monde, ajoutant ainsi un nouveau cap à une carrière qui l’a mené dans des clubs au Cap-Vert, en Moldavie, en Slovaquie, à Chypre et au Portugal.

    Sa popularité a également flambé durant la compétition : le nombre d’abonnés de Vozinha sur Instagram est passé de 50 000 avant le premier match du Cap-Vert à 28,5 millions au moment où nous écrivons ces lignes, illustrant son statut de révélation du tournoi.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dans la lignée d'un tournoi historique

    Vozinha a disputé les quatre matches du Cap-Vert lors de la Coupe du monde, préservant une nouvelle fois ses cages face à l’Arabie saoudite alors que son équipe se qualifiait pour les 32e de finale. Il s’est également illustré lors de la défaite 3-2 contre l’Argentine en prolongation, réalisant sept arrêts supplémentaires malgré l’élimination. Cet hommage scientifique garantit que ses exploits en Coupe du monde resteront gravés dans les mémoires bien au-delà du monde du football, assurant ainsi à ce vétéran une place durable dans l’histoire tant sportive que scientifique.

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