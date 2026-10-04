Mark Pain
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« Une nouvelle ère se met en place ! » : Morgan Rogers envoie un message fort après avoir conclu la démonstration de l’Angleterre, victorieuse 7-0
Rogers parachève la victoire à sept buts en sortant du banc
L’attaquant d’Aston Villa Morgan Rogers a offert le bouquet final de la victoire historique 7-0 de l’Angleterre contre la Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, à Rijeka. Entré en jeu en seconde période par Thomas Tuchel, Rogers a profité d’une passe de Jude Bellingham avant d’éliminer le gardien pour inscrire le septième but de l’Angleterre.
Cette victoire conforte la deuxième place de l’Angleterre dans le groupe C avec six points.
Rogers a souligné le niveau exceptionnellement élevé affiché par chaque joueur sur le terrain.
- Anadolu Agency
Le jeune attaquant qualifie cette victoire de marqueur de la nouvelle ère de l’Angleterre
S’exprimant après le coup de sifflet final, Rogers a dit sa fierté quant à la performance collective de l’équipe face à un adversaire expérimenté et de tout premier plan. Il a souligné que cette prestation représentait une référence pour ce que l’Angleterre entend accomplir à l’avenir sous les ordres de Tuchel.
La star d’Aston Villa a noté que la profondeur de banc de l’Angleterre avait été bien trop importante pour la Croatie.
« C’était très impressionnant et une très bonne performance », a déclaré Rogers. « Je pense que chaque joueur de l’équipe a évolué à son meilleur niveau. Battre une équipe comme la Croatie, qui est vraiment bonne, bien organisée et qui possède beaucoup d’expérience ainsi que des joueurs de très grande qualité, et marquer autant de buts, témoigne de la qualité de notre match et du fait que tout le monde était dedans dès le début. »
Le remplaçant souligne l’importance de l’enthousiasme et de l’intensité
Rogers a souligné que l’objectif du groupe après les récentes grandes compétitions est de se forger une nouvelle identité, définie par l’énergie et le réalisme. Il a appelé ses coéquipiers à conserver le même enthousiasme lors des prochains matches.
Les remplaçants entrés en seconde période pour l’Angleterre ont maintenu le rythme élevé imposé par les titulaires.
« C’est clairement un message fort et un repère qui montre qu’après la Coupe du monde, nous voulons repartir de l’avant, lancer une nouvelle ère et aller de l’avant, a ajouté Rogers. C’est un bon repère pour nous, pour montrer que c’est le niveau auquel nous pouvons évoluer face à des équipes de très grande qualité. Nous devons simplement continuer à avancer avec la même énergie, le même enthousiasme et la même intensité. »
- Pixsell
Rogers vise à s’assurer une place régulière dans l’équipe d’Angleterre
Rogers quitte Rijeka après avoir renforcé son statut d’option offensive précieuse pour Thomas Tuchel. L’Angleterre tourne désormais son attention vers son prochain match du groupe C.
La Croatie reste dernière du classement du groupe avec trois points.
Rogers cherche à capitaliser sur son entrée en jeu décisive et buteuse lors des prochaines échéances internationales.
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