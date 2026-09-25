Une nouvelle ère pour l’Argentine ! Lionel Scaloni confirme que l’ancien joueur de Tottenham Cristian Romero sera le prochain capitaine de l’Argentine après Lionel Messi

Alors que le monde du football se prépare aux adieux émouvants de Messi, Scaloni a rapidement agi pour assurer une transition de pouvoir en douceur au sein du groupe. S'exprimant avant les prochains matches amicaux contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin, le sélectionneur champion du monde a confirmé que l'ancien défenseur de Tottenham Hotspur Cristian Romero était l'homme choisi pour mener la nation dans son prochain chapitre. Cette décision marque la fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle structure de leadership conçue pour maintenir la domination de l'Argentine sur la scène mondiale.

Scaloni s'est montré transparent au sujet de la hiérarchie dans le vestiaire et de la raison pour laquelle le défenseur central de 28 ans était le choix naturel pour ce rôle. « Le capitaine va être Cuti. Il était déjà le troisième capitaine après Leo et Ota (Nicolas Otamendi). Il y a Emiliano (Martinez), qui peut aussi porter le brassard. Rodrigo (De Paul), qui ne sera pas présent lors de ces deux matches, peut aussi le porter. Lautaro (Martinez) peut le porter. Cuti est le bon choix », a expliqué le sélectionneur, comme le rapporte TyC Sports.