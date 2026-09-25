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Une nouvelle ère pour l’Argentine ! Lionel Scaloni confirme que l’ancien joueur de Tottenham Cristian Romero sera le prochain capitaine de l’Argentine après Lionel Messi
Scaloni désigne Cuti comme le nouveau leader
Alors que le monde du football se prépare aux adieux émouvants de Messi, Scaloni a rapidement agi pour assurer une transition de pouvoir en douceur au sein du groupe. S'exprimant avant les prochains matches amicaux contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin, le sélectionneur champion du monde a confirmé que l'ancien défenseur de Tottenham Hotspur Cristian Romero était l'homme choisi pour mener la nation dans son prochain chapitre. Cette décision marque la fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle structure de leadership conçue pour maintenir la domination de l'Argentine sur la scène mondiale.
Scaloni s'est montré transparent au sujet de la hiérarchie dans le vestiaire et de la raison pour laquelle le défenseur central de 28 ans était le choix naturel pour ce rôle. « Le capitaine va être Cuti. Il était déjà le troisième capitaine après Leo et Ota (Nicolas Otamendi). Il y a Emiliano (Martinez), qui peut aussi porter le brassard. Rodrigo (De Paul), qui ne sera pas présent lors de ces deux matches, peut aussi le porter. Lautaro (Martinez) peut le porter. Cuti est le bon choix », a expliqué le sélectionneur, comme le rapporte TyC Sports.
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L’expérience précédente de Romero avec le brassard
Bien que cette confirmation officielle représente un nouveau cap, Romero n’est pas étranger à la responsabilité de capitaine de sa sélection. Le joueur de l’Atletico Madrid a déjà pris le relais à trois reprises lorsque les leaders habituels n’étaient pas disponibles. Sa première apparition comme capitaine a eu lieu lors d’une victoire cruciale 1-0 contre le Chili dans les qualifications sud-américaines en 2025. Après ce premier succès, Romero a de nouveau reçu le brassard lors d’un match amical contre le Venezuela en octobre de la même année. Il a également mené l’équipe lors d’une victoire 2-1 face à la Mauritanie à l’approche de la Coupe du monde 2026.
Ajustements de l’effectif et point sur les blessures
La transition vers l’ère post-Messi se déroule dans un calendrier chargé. Cependant, les plans de Scaloni ont été légèrement contrariés par des problèmes physiques au sein du groupe. La sélection nationale a récemment annoncé que Thiago Almada et Juan Foyth étaient forfaits pour la prochaine série de trois matches en raison de blessures. Le communiqué officiel de la fédération indiquait : « Les joueurs Juan Foyth et Thiago Almada restent indisponibles en raison de blessures pour la série de trois matches amicaux qui se jouera dans notre pays. »
Scaloni n’a pas encore confirmé s’il nommera des remplaçants directs pour Almada et Foyth, mais Equi Fernandez, Santiago Simon et Valentín Gomez auraient été ajoutés à la sélection initiale afin d’offrir davantage de profondeur au staff technique.
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La profondeur d’effectif à la loupe
Les matches amicaux à venir offriront à Scaloni une dernière occasion d’expérimenter avec Gomez et Fernandez tout en gérant les émotions d’un groupe qui dit au revoir à sa plus grande icône. L’absence de Foyth et Almada réduit les options tactiques en défense et au milieu, mais la profondeur du réservoir de talents argentin actuel reste considérable. Alors que l’Argentine s’avance vers une nouvelle ère après Messi, ces rencontres à domicile à Cordoba et Buenos Aires serviront à la fois de regard nostalgique sur ses succès récents et de premier aperçu de la future structure de l’équipe sans son leader talismanique sur le terrain.
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