Une nouvelle dimension financière pour le VfB Stuttgart : Deniz Undav aurait reçu une offre record

Alexander Wehrle, le président du VfB Stuttgart, a confirmé que les discussions seraient « intensifiées » une fois la saison terminée. Le club disputera samedi la finale de la Coupe d’Allemagne à Berlin face au champion en titre, le FC Bayern.

« Il ne fait aucun doute que Deniz est un joueur très important pour nous », a-t-il ajouté, tout en refusant de fixer une date butoir, même si l’objectif est de « régler » ce dossier avant la prochaine saison. En cas d’échec des discussions, un transfert cet été reste possible, la durée restante du contrat d’Undav étant courte.

Toutefois, un accord pourrait être trouvé très rapidement. L’attaquant a confié à Sky : « J’ai fixé une limite temporelle ; s’ils concluent avant la Coupe du monde – je reste ici jusqu’à mardi prochain –, ce sera serré. Rien ne s’y oppose, j’ai souvent dit que j’aimais jouer ici. Je me sens bien ici. Je me sens comme un Stuttgartois, même si je ne le suis pas. Nos positions ne sont pas si éloignées, il s’agit peut-être juste de détails. » D’après Sport Bild, la prime à la signature ferait partie de ces détails.

L’attaquant, recruté définitivement 27 millions d’euros auprès de Brighton en 2024, a inscrit 25 buts et délivré 14 passes décisives en 45 matchs officiels, des statistiques qui illustrent son influence déterminante sur la réussite du club.