Selon cette source, Undav aurait reçu une offre écrite visant à prolonger son contrat jusqu'en juin 2029. Cette proposition inclurait une option de prolongation d'une saison supplémentaire, activable en fonction de ses performances et de son temps de jeu.
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Une nouvelle dimension financière pour le VfB Stuttgart : Deniz Undav aurait reçu une offre record
Sur le plan financier, cette prolongation s’avère très avantageuse pour le joueur de 29 ans, déjà sous contrat jusqu’en 2027. D’après Sport Bild, son salaire passerait de 4,5 à 5,5 millions d’euros par an, ce qui lui permettrait de conserver son statut de joueur le mieux payé du club finaliste de la Coupe d’Allemagne. S’y ajoute une prime à la signature de deux millions d’euros.
De telles sommes, inédites au VfB, ont contraint le conseil de surveillance à valider cette offre contractuelle exceptionnelle, une procédure jamais observée sous la présidence de Dietmar Allgeier (en poste depuis 2024).
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Danijel Undav quitte Brighton & Hove Albion pour s’engager avec le VfB Stuttgart.
Alexander Wehrle, le président du VfB Stuttgart, a confirmé que les discussions seraient « intensifiées » une fois la saison terminée. Le club disputera samedi la finale de la Coupe d’Allemagne à Berlin face au champion en titre, le FC Bayern.
« Il ne fait aucun doute que Deniz est un joueur très important pour nous », a-t-il ajouté, tout en refusant de fixer une date butoir, même si l’objectif est de « régler » ce dossier avant la prochaine saison. En cas d’échec des discussions, un transfert cet été reste possible, la durée restante du contrat d’Undav étant courte.
Toutefois, un accord pourrait être trouvé très rapidement. L’attaquant a confié à Sky : « J’ai fixé une limite temporelle ; s’ils concluent avant la Coupe du monde – je reste ici jusqu’à mardi prochain –, ce sera serré. Rien ne s’y oppose, j’ai souvent dit que j’aimais jouer ici. Je me sens bien ici. Je me sens comme un Stuttgartois, même si je ne le suis pas. Nos positions ne sont pas si éloignées, il s’agit peut-être juste de détails. » D’après Sport Bild, la prime à la signature ferait partie de ces détails.
L’attaquant, recruté définitivement 27 millions d’euros auprès de Brighton en 2024, a inscrit 25 buts et délivré 14 passes décisives en 45 matchs officiels, des statistiques qui illustrent son influence déterminante sur la réussite du club.
Les statistiques de Deniz Undav au VfB Stuttgart
Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes 116 57 30 18