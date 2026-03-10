Goal.com
En direct
Real Madrid Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traduit par

Une nouvelle confrontation entre le Real Madrid et Manchester City est loin d'être ennuyeuse : les géants espagnols et anglais ont donné naissance à la rivalité la plus passionnante de la Ligue des champions

Lorsque le Real Madrid a été opposé à Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des champions, des grognements se sont fait entendre de la Plaza Mayor jusqu'à Piccadilly Gardens : « Encore ?! » Ces plaintes étaient tout à fait prévisibles et, dans une certaine mesure, compréhensibles. À l'issue du match retour mardi prochain, les deux équipes se seront affrontées 11 fois au cours des cinq dernières saisons, et 17 fois depuis 2012.

Pour les supporters de City ou de Madrid qui espéraient découvrir un nouveau stade, le tirage au sort a été décevant, nous le comprenons. Il ne fait aucun doute qu'un nouveau choc entre Madrid et City semble répétitif et renforce le sentiment que la Ligue des champions moderne est devenue la Super Ligue européenne que l'UEFA et de nombreux supporters voulaient à tout prix éviter.

Et pourtant, il ne devrait pas être si surprenant que deux des équipes les plus titrées de la dernière décennie, qui vont souvent très loin dans la compétition, se rencontrent aussi souvent. C'est pourquoi personne ne peut vraiment être mécontent de voir Madrid et City s'affronter à nouveau. Qu'y a-t-il à craindre de voir certains des meilleurs joueurs du monde s'affronter une fois de plus, avec des rivalités telles que celle entre Erling Haaland et Antonio Rudiger qui ont le temps de mûrir ?

Et ceux qui sont vraiment agacés à l'idée de devoir assister à deux nouveaux épisodes de cette rivalité naissante ont la mémoire très courte, car les rencontres entre Madrid et City ont donné lieu à certains des meilleurs moments de l'histoire moderne de la Ligue des champions.

  • Real Madrid v Manchester City FC - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Des débuts explosifs

    Les 15 matches disputés entre Madrid et City ont donné lieu à 51 buts, soit une moyenne de 3,4 par match. À trois exceptions notables près, cette rencontre a toujours été incontournable.

    En effet, la toute première rencontre lors de la phase de groupes de la saison 2012-13 avait donné un avant-goût de ce qui allait suivre. Cinq buts ont été marqués dans les 22 dernières minutes au Bernabeu, City prenant deux fois l'avantage, Aleksandar Kolarov portant le score à 2-1 à la 86e minute. Liam Gallagher a célébré si sauvagement dans le camp des supporters locaux qu'il a été expulsé du stade par la police.

    Mais le spectacle était loin d'être terminé, Karim Benzema égalisant puis Cristiano Ronaldo marquant à la 90e minute pour arracher une victoire 3-2 et déclencher l'une des célébrations les plus emblématiques de José Mourinho, qui s'est précipité depuis sa zone technique pour faire un knee slide sur le terrain, salissant son costume impeccable.

    Le match retour n'a pas été aussi passionnant et s'est terminé sur un score de 1-1, ce qui a signifié l'élimination de City dès la phase de groupes, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Ce soir-là, Alvaro Arbeloa, l'actuel entraîneur du Real Madrid, a été expulsé.

    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Renverser la tendance

    La prochaine rencontre entre Madrid et City n'a eu lieu qu'en demi-finale de la saison 2015-16, mais elle s'est avérée décevante, avec un match aller prudent et sans but à Manchester, suivi d'un match retour tout aussi terne au Bernabeu, qui s'est décidé sur un tir dévié de Gareth Bale. Manuel Pellegrini a été vivement critiqué pour ses tactiques négatives, City n'ayant pas réussi à mettre sérieusement la pression sur les Blancos alors qu'il ne lui manquait qu'un but pour se qualifier pour la finale grâce à la règle des buts à l'extérieur.

    Ce match a toutefois été l'exception qui a confirmé la règle, puisque Pep Guardiola, le grand ennemi de Madrid en tant que joueur et entraîneur du FC Barcelone, est arrivé à l'Etihad Stadium un mois plus tard. L'arrivée du Catalan a marqué le passage de Manchester City du statut de puissance émergente du football à celui de force imparable que tous les clubs, même Madrid, devaient prendre en compte.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Un classique intemporel

    Guardiola s'est rendu pour la première fois à Madrid avec City en février 2020 pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions et a vu son équipe remonter au score pour s'imposer 2-1. Le match retour n'a toutefois eu lieu que six mois plus tard, en raison de la pandémie de coronavirus, et s'est déroulé dans un Etihad vide. City, aidé par Raphaël Varane qui lui a offert un but dès le début du match, a dominé Madrid et s'est imposé sur le même score.

    Les deux équipes se sont retrouvées deux ans plus tard, à nouveau en demi-finale, mais cette fois-ci avec le retour des supporters dans les stades. S'ensuivirent deux des matchs les plus mémorables de l'histoire de la compétition : un match aller haletant à Manchester qui s'est terminé sur le score de 4-3 pour City, suivi d'une fin de match retour des plus dramatiques, Madrid étant mené 1-0 dans la soirée et 5-3 au score cumulé à l'approche de la 90e minute, avant que Rodrygo ne marque deux fois et ne force la prolongation, puis Benzema ne marque un penalty pour qualifier les Merengues.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Revanche pour les deux camps

    Un an plus tard, City a eu l'occasion de prendre sa revanche après cette défaite déchirante, et après un match nul 1-1 plein de suspense lors du match aller, marqué par les buts exceptionnels de Vinicius Jr et Kevin De Bruyne, c'est exactement ce qu'ils ont fait. City s'est montré impitoyable à l'Etihad et n'a jamais regardé en arrière après que Bernardo Silva lui ait donné l'avantage, battant les tenants du titre et vainqueurs record 4-0 avec une performance que Guardiola a qualifiée de meilleure qu'il ait jamais vue depuis toutes ses années en Ligue des champions.

    Madrid a depuis égalisé le score. Les quarts de finale de 2024 ont été un autre classique, avec un match nul 3-3 au Bernabeu suivi d'un match nul 1-1 à l'Etihad, avant que l'équipe de Carlo Ancelotti ne s'impose aux tirs au but. La rencontre à élimination directe de la saison dernière a quant à elle été plus déséquilibrée, Madrid ayant remonté son retard pour s'imposer 3-2 à l'Etihad avant que Kylian Mbappé ne se déchaîne lors du match retour, inscrivant un triplé dans une victoire 3-1. City a montré tout le chemin parcouru depuis ce sombre mois de février en battant Madrid sur son propre terrain en décembre lors de la phase de poules.

    Le bilan des confrontations entre les deux équipes est on ne peut plus équilibré : Madrid et City ont remporté cinq victoires chacun, tandis que les cinq autres matchs se sont soldés par un match nul. Depuis que Guardiola est entraîneur, City a été plus dominant, remportant cinq victoires, trois matchs nuls et seulement trois défaites. Madrid a toutefois pris l'avantage dans les matchs à élimination directe, avec quatre victoires contre deux pour City.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    « Non, pas encore ! »

    Cette fois-ci, City est favori selon les bookmakers et se trouve en meilleure forme, invaincu depuis sa défaite contre Bodo/Glimt en janvier, période durant laquelle Madrid a perdu trois fois et vient de perdre Rodrygo pour le reste de la saison en raison d'une blessure au genou. De plus, Mbappé pourrait être absent pendant au moins un des matchs de la rencontre en raison d'un problème au genou.

    Battre Guardiola est la principale motivation de Madrid. « Encore Pep ! Un autre cauchemar t'attend, Guardiola ! », a déclaré Tomas Roncero, journaliste à AS et grand fan du Real Madrid, lorsque le tirage au sort a été annoncé. « Même si City est meilleur en ce moment, Madrid est en pleine crise et nous ne savons pas si Mbappé jouera, je suis sûr que lorsque Guardiola a vu le tirage au sort, il a dû se dire : « Non, pas encore ! ».  

    Ça va être difficile, le match retour à l'Etihad. Je le sais bien. Mais c'est le Real Madrid en Ligue des champions, notre compétition préférée, et les statistiques parlent d'elles-mêmes. City a été éliminé lors de trois des quatre dernières rencontres. Il n'y a rien à craindre. Guardiola a de nombreuses raisons de s'inquiéter. »

  • Real Madrid CF v Manchester City: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    De quoi peut-on se plaindre ?

    La réaction de Guardiola après le tirage au sort suggère qu'il n'était pas vraiment ravi de retrouver Madrid : « Oui, c'est un peu bizarre... Si vous voulez vous qualifier dans cette compétition, vous devez battre les meilleures équipes, sinon vous ne le méritez pas. »

    Après tout, la Ligue des champions a été créée pour que les meilleures équipes puissent s'affronter. Alors pourquoi se plaindre d'une nouvelle édition de l'une des rivalités européennes modernes les plus passionnantes et les plus palpitantes ?

Ligue des Champions
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0