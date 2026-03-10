Une nouvelle confrontation entre le Real Madrid et Manchester City est loin d'être ennuyeuse : les géants espagnols et anglais ont donné naissance à la rivalité la plus passionnante de la Ligue des champions

Pour les supporters de City ou de Madrid qui espéraient découvrir un nouveau stade, le tirage au sort a été décevant, nous le comprenons. Il ne fait aucun doute qu'un nouveau choc entre Madrid et City semble répétitif et renforce le sentiment que la Ligue des champions moderne est devenue la Super Ligue européenne que l'UEFA et de nombreux supporters voulaient à tout prix éviter.

Et pourtant, il ne devrait pas être si surprenant que deux des équipes les plus titrées de la dernière décennie, qui vont souvent très loin dans la compétition, se rencontrent aussi souvent. C'est pourquoi personne ne peut vraiment être mécontent de voir Madrid et City s'affronter à nouveau. Qu'y a-t-il à craindre de voir certains des meilleurs joueurs du monde s'affronter une fois de plus, avec des rivalités telles que celle entre Erling Haaland et Antonio Rudiger qui ont le temps de mûrir ?

Et ceux qui sont vraiment agacés à l'idée de devoir assister à deux nouveaux épisodes de cette rivalité naissante ont la mémoire très courte, car les rencontres entre Madrid et City ont donné lieu à certains des meilleurs moments de l'histoire moderne de la Ligue des champions.