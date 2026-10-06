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« Une note finale appropriée » - L’ancien joueur d’Arsenal Andrey Arshavin soutient Lionel Messi pour remporter le Ballon d’Or
Le meneur de jeu russe apporte son soutien au maestro argentin
L’ancien milieu offensif d’Arsenal Arshavin a ouvertement soutenu Messi pour remporter le Ballon d’Or 2026. L’attaquant de 39 ans a décroché une 17e nomination dans sa carrière, un record encore amélioré, après avoir porté l’Argentine jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026 avec un total de huit buts. En club, le capitaine talismanique a également mené Miami à son tout premier titre en Major League Soccer ainsi qu’à un sacre en Campeones Cup, avec au passage un impressionnant bilan de 21 buts et 11 passes décisives.
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« Je le donnerais à Messi »
Estimant que la course est, à ses yeux, totalement ouverte et sans le moindre favori clair, Arshavin a livré un verdict sans équivoque sur celui qui devrait remporter la plus haute distinction individuelle du football. S’exprimant auprès de Sports.ru, l’ancien capitaine de la Russie a déclaré : « Il me semble qu’il n’y a pas de favori évident pour le Ballon d’Or cette année. Mais moi, je le donnerais à Messi. Il a réalisé une grande Coupe du monde, portant presque à lui seul l’Argentine. »
Le vétéran justifie un hommage poétique à sa carrière
Arshavin a soutenu que la brillante constance du vétéran sur deux fronts différents mérite pleinement la récompense suprême du football, même si l’Argentine a finalement échoué face à l’Espagne championne.
Expliquant les raisons de son choix, le joueur de 45 ans a ajouté : « Malheureusement, il n’a pas pu porter l’équipe jusqu’au titre, mais dans tous les cas, il a joué brillamment à la fois pour l’équipe nationale et pour l’Inter Miami. Après tout, il a aussi mené le club à son premier titre de champion. Ce serait une note finale appropriée puisqu’il n’y a pas de candidat évident. »
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Une cérémonie historique à Londres attend le vainqueur
Le prestigieux Ballon d’Or sera remis lors d’un gala réunissant de nombreuses stars au London Palladium Theatre le lundi 26 octobre. La cérémonie marque une rupture historique avec la tradition, puisqu’elle se tiendra pour la première fois en dehors de Paris à l’occasion du 70e anniversaire de la récompense. Messi fait face à une rude concurrence pour s’adjuger la couronne, figurant sur la liste des 30 nommés aux côtés de la nouvelle génération de prétendants, avec Kylian Mbappe, Erling Haaland et Jude Bellingham.
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