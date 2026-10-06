Arshavin a soutenu que la brillante constance du vétéran sur deux fronts différents mérite pleinement la récompense suprême du football, même si l’Argentine a finalement échoué face à l’Espagne championne.

Expliquant les raisons de son choix, le joueur de 45 ans a ajouté : « Malheureusement, il n’a pas pu porter l’équipe jusqu’au titre, mais dans tous les cas, il a joué brillamment à la fois pour l’équipe nationale et pour l’Inter Miami. Après tout, il a aussi mené le club à son premier titre de champion. Ce serait une note finale appropriée puisqu’il n’y a pas de candidat évident. »