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Une motivation supplémentaire ? L'ancienne star de West Ham reconnaît que les Hammers voudront reléguer les Spurs, en difficulté, alors que la lutte pour le maintien en Premier League s'intensifie
Quelle équipe sera reléguée de la Premier League ?
Les Wolves, derniers du classement, ont montré des signes de reprise ces dernières semaines, mais la tâche s'annonce sans doute trop ardue. La trappe s'ouvre également sous les pieds de Burnley, les Clarets risquant sérieusement de redescendre en Championship.
Il reste donc une place à pourvoir dans la zone de relégation, alors que la plupart des équipes ont encore neuf matchs à disputer cette saison. À l'heure actuelle, seuls trois points séparent West Ham, 18e, de Leeds, 15e. Entre les deux se trouvent deux équipes qui savent ce que c'est que de dégringoler : les Spurs et Nottingham Forest.
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Changements à la direction : les équipes de bas de classement en quête d'un nouveau souffle
Tottenham a terminé la saison dernière à la 17e place, mais s'est consolé en remportant l'Europa League : Ange Postecoglou a ainsi mis fin à 17 ans d'attente pour un titre majeur et a assuré la qualification du club pour la Ligue des champions.
Sa récompense pour ce succès a été un licenciement estival, Thomas Frank ayant suivi le même chemin depuis lors. Il y a également eu un changement d'entraîneur à West Ham – Nuno Espirito Santo tenant désormais les rênes – tandis que Forest en est à son quatrième entraîneur de la saison.
C'est West Ham qui semble avoir le vent en poupe, alors que les Spurs peinent à rester à flot, et Harewood admet que les Hammers saisiraient volontiers toute occasion de condamner leurs rivaux géographiques à une relégation qui pourrait être considérée comme le plus grand choc de l'histoire de la Premier League.
West Ham pourrait-il contribuer à reléguer les Spurs en Championship ?
S'exprimant en collaboration avec Non Gamstop Casino, Harewood a déclaré à GOAL lorsqu'on lui a demandé si cette opportunité allait servir de carburant supplémentaire à la motivation de West Ham : « Oui, à 100 %. Si vous les avez en ligne de mire, je ne pense pas que quoi que ce soit d’autre puisse vous motiver davantage en ce moment, car vous voyez bien la façon dont les Spurs jouent. Je suis désolé pour eux en ce moment, car personne ne veut voir des joueurs quitter le terrain après 15 minutes et tout ce genre de choses. On voit clairement que la situation dégénère.
« Et pour West Ham, quand on voit ce genre de choses arriver, on veut tirer parti de la situation. Et on voit bien qu’ils sont en pleine ascension. Rien qu’à leurs performances lors des quatre ou cinq derniers matchs, on voit qu’ils deviennent de plus en plus forts. Et la confiance, c’est la clé.
« Ils semblent tous très confiants. On dirait qu’ils font leur travail, qu’ils marquent des buts. C’est juste une de ces choses-là. Et c’est ce qu’on souhaite pour son équipe. Tottenham et les équipes qui les devancent au classement sont en difficulté en ce moment. Et West Ham a le vent en poupe en ce moment. »
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Trop bons pour être relégués : un avertissement pour les équipes en difficulté de la Premier League
Un autre ancien attaquant des Hammers, Jérémie Aliadière, a récemment déclaré à GOAL que West Ham et les Spurs devaient éviter de donner l’impression d’être « trop bons pour descendre ». Le Français a déclaré : « C'est un problème. J'ai moi-même fait partie d'une équipe reléguée, Middlesbrough, et je pensais que nous étions trop bons pour descendre. Mais quand on est entraîné à ce niveau, il n'y a plus de football, plus de qualité, plus de talent. Tout repose sur le travail, la conviction et le combat. Se battre en tant qu'unité, en tant que groupe, et c'est là le problème.
« Je regarde aussi les Spurs et, bien sûr, sans manquer de respect à l’autre côté de Londres et à l’autre club, c’est le problème qu’ils ont. Vous avez là-bas des joueurs qui pensent qu’ils sont trop bons pour être relégués, mais ce sont vous, les joueurs, qui vous êtes mis dans cette situation au départ, donc c’est à vous de vous en sortir.
« En tant que joueur, quand on se dit “Je suis trop bon pour ce club, je suis trop bon pour cette bataille”, c’est un problème parce qu’on ne pense pas comme il faut. Ce qu’il faut penser, c’est : “Mon équipe est là, je dois les sortir de là. Les gars, on doit rester soudés et s’en sortir, sauver ce club qui nous a tant donné. On ne peut pas faire sombrer ce club.
« C’est une force mentale individuelle énorme qu’il faut avoir en tant que joueur et en tant que club, et parfois les entraîneurs font tout ce qu’ils peuvent, mais ce ne sont pas eux qui jouent chaque week-end. Ils décident évidemment du onze de départ, mais en fin de compte, ce sont les onze hommes qui sont sur le terrain qui doivent jouer les uns pour les autres, s’entraider et se battre. Quand on est en bas du classement, à chaque match, il faut se battre – à fond. »
West Ham et Tottenham ont tous deux des matchs difficiles à venir ce week-end : les Hammers s’apprêtent à accueillir Manchester City, en course pour le titre, samedi, tandis que les Spurs doivent se rendre dimanche chez le champion en titre, Liverpool, pour un déplacement redoutable.
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