Une motivation supplémentaire ? L'ancienne star de West Ham reconnaît que les Hammers voudront reléguer les Spurs, en difficulté, alors que la lutte pour le maintien en Premier League s'intensifie

Un autre ancien attaquant des Hammers, Jérémie Aliadière, a récemment déclaré à GOAL que West Ham et les Spurs devaient éviter de donner l’impression d’être « trop bons pour descendre ». Le Français a déclaré : « C'est un problème. J'ai moi-même fait partie d'une équipe reléguée, Middlesbrough, et je pensais que nous étions trop bons pour descendre. Mais quand on est entraîné à ce niveau, il n'y a plus de football, plus de qualité, plus de talent. Tout repose sur le travail, la conviction et le combat. Se battre en tant qu'unité, en tant que groupe, et c'est là le problème.

« Je regarde aussi les Spurs et, bien sûr, sans manquer de respect à l’autre côté de Londres et à l’autre club, c’est le problème qu’ils ont. Vous avez là-bas des joueurs qui pensent qu’ils sont trop bons pour être relégués, mais ce sont vous, les joueurs, qui vous êtes mis dans cette situation au départ, donc c’est à vous de vous en sortir.

« En tant que joueur, quand on se dit “Je suis trop bon pour ce club, je suis trop bon pour cette bataille”, c’est un problème parce qu’on ne pense pas comme il faut. Ce qu’il faut penser, c’est : “Mon équipe est là, je dois les sortir de là. Les gars, on doit rester soudés et s’en sortir, sauver ce club qui nous a tant donné. On ne peut pas faire sombrer ce club.

« C’est une force mentale individuelle énorme qu’il faut avoir en tant que joueur et en tant que club, et parfois les entraîneurs font tout ce qu’ils peuvent, mais ce ne sont pas eux qui jouent chaque week-end. Ils décident évidemment du onze de départ, mais en fin de compte, ce sont les onze hommes qui sont sur le terrain qui doivent jouer les uns pour les autres, s’entraider et se battre. Quand on est en bas du classement, à chaque match, il faut se battre – à fond. »

West Ham et Tottenham ont tous deux des matchs difficiles à venir ce week-end : les Hammers s’apprêtent à accueillir Manchester City, en course pour le titre, samedi, tandis que les Spurs doivent se rendre dimanche chez le champion en titre, Liverpool, pour un déplacement redoutable.