Une mesure surprenante face à la publicité mensongère ! La superstar des fléchettes Luke Littler ferait protéger son visage en tant que marque

La raison : Littler pourrait ainsi empêcher que son visage ne soit utilisé à des fins publicitaires sans son consentement, grâce à l'intelligence artificielle ou à la retouche d'images.

De plus, il s'agit d'empêcher la vente de contrefaçons dont les responsables détournent l'image de Littler, enfreignant ainsi le droit d'auteur.