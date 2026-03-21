Goal.com
En direct
Luke LittlerGetty
Tim Ursinus

Traduit par

Une mesure surprenante face à la publicité mensongère ! La superstar des fléchettes Luke Littler ferait protéger son visage en tant que marque

Sa notoriété a aussi ses inconvénients : la superstar des fléchettes Luke Littler semble avoir pris une mesure à la fois radicale et curieuse.

Selon les informations du journal britannique The Guardian, le double champion du monde a déposé une demande auprès de l'Office de la propriété intellectuelle afin de faire enregistrer son image en tant que marque et, par conséquent, de la protéger.

  • La raison : Littler pourrait ainsi empêcher que son visage ne soit utilisé à des fins publicitaires sans son consentement, grâce à l'intelligence artificielle ou à la retouche d'images. 

    De plus, il s'agit d'empêcher la vente de contrefaçons dont les responsables détournent l'image de Littler, enfreignant ainsi le droit d'auteur.

    • Publicité
  • Luke LittlerGetty

    Littler a signé le plus gros contrat de l'histoire du jeu de fléchettes

    Aucun autre joueur de fléchettes n'est actuellement aussi rentable sur le plan commercial que Littler, raison pour laquelle le numéro un mondial a déjà fait enregistrer son surnom « The Nuke » aux États-Unis. Ce n'est qu'au début de l'année, peu après son deuxième titre mondial, que le jeune homme, aujourd'hui âgé de 19 ans, a conclu le plus gros contrat de l'histoire de son sport avec l'équipementier « Target Darts ».

    Selon les informations de l'agence de presse britannique PA, le Britannique devrait empocher au total environ 20 millions de livres sterling (environ 23 millions d'euros). L'accord s'étendrait sur dix ans et comprendrait, outre des paiements fixes, des primes liées aux performances ainsi qu'une participation aux bénéfices sur les produits commercialisés par Littler.

  • Littler fait également de la publicité pour des jeux vidéo et des chaînes de restauration rapide

    Littler fait également de la publicité pour des jeux vidéo, des chaînes de restauration rapide ou encore des sachets de fruits secs. C'est l'un des entrepreneurs les plus prospères du monde des fléchettes en personne qui s'occupe de sa promotion : Gary Plummer.

    À cela s'ajoutent les nombreux prix en argent que Littler empoche. Au cours des deux dernières années, il a déjà franchi la barre des trois millions d'euros au classement de l'Ordre du mérite. Et la fin de son succès n'est pas près d'arriver. Jeudi dernier encore, il a remporté sa deuxième victoire de la saison en Premier League après une remontée fulgurante. 

  • Luke Littler en tête du classement des fléchettes : l'Ordre du mérite

    Position actuelleNomPrix
    1Luke Littler2 961 000 £
    2Luke Humphries1 206 500 £
    3Gian van Veen948 250 £
    4Michael van Gerwen710 250 £
    5Jonny Clayton649 000 £
    6James Wade637 250 £
    7Josh Rock619 250 £
    8Gerwyn Price617 750 £
    9Stephen Bunting615 250 £
    10Gary Anderson600 250 £
    • Au 16 mars 2026