Selon les informations du journal britannique The Guardian, le double champion du monde a déposé une demande auprès de l'Office de la propriété intellectuelle afin de faire enregistrer son image en tant que marque et, par conséquent, de la protéger.
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Une mesure surprenante face à la publicité mensongère ! La superstar des fléchettes Luke Littler ferait protéger son visage en tant que marque
La raison : Littler pourrait ainsi empêcher que son visage ne soit utilisé à des fins publicitaires sans son consentement, grâce à l'intelligence artificielle ou à la retouche d'images.
De plus, il s'agit d'empêcher la vente de contrefaçons dont les responsables détournent l'image de Littler, enfreignant ainsi le droit d'auteur.
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Littler a signé le plus gros contrat de l'histoire du jeu de fléchettes
Aucun autre joueur de fléchettes n'est actuellement aussi rentable sur le plan commercial que Littler, raison pour laquelle le numéro un mondial a déjà fait enregistrer son surnom « The Nuke » aux États-Unis. Ce n'est qu'au début de l'année, peu après son deuxième titre mondial, que le jeune homme, aujourd'hui âgé de 19 ans, a conclu le plus gros contrat de l'histoire de son sport avec l'équipementier « Target Darts ».
Selon les informations de l'agence de presse britannique PA, le Britannique devrait empocher au total environ 20 millions de livres sterling (environ 23 millions d'euros). L'accord s'étendrait sur dix ans et comprendrait, outre des paiements fixes, des primes liées aux performances ainsi qu'une participation aux bénéfices sur les produits commercialisés par Littler.
Littler fait également de la publicité pour des jeux vidéo et des chaînes de restauration rapide
Littler fait également de la publicité pour des jeux vidéo, des chaînes de restauration rapide ou encore des sachets de fruits secs. C'est l'un des entrepreneurs les plus prospères du monde des fléchettes en personne qui s'occupe de sa promotion : Gary Plummer.
À cela s'ajoutent les nombreux prix en argent que Littler empoche. Au cours des deux dernières années, il a déjà franchi la barre des trois millions d'euros au classement de l'Ordre du mérite. Et la fin de son succès n'est pas près d'arriver. Jeudi dernier encore, il a remporté sa deuxième victoire de la saison en Premier League après une remontée fulgurante.
Luke Littler en tête du classement des fléchettes : l'Ordre du mérite
Position actuelle Nom Prix 1 Luke Littler 2 961 000 £ 2 Luke Humphries 1 206 500 £ 3 Gian van Veen 948 250 £ 4 Michael van Gerwen 710 250 £ 5 Jonny Clayton 649 000 £ 6 James Wade 637 250 £ 7 Josh Rock 619 250 £ 8 Gerwyn Price 617 750 £ 9 Stephen Bunting 615 250 £ 10 Gary Anderson 600 250 £
- Au 16 mars 2026