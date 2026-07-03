Une mésaventure historique sans conséquences ! Une star égyptienne écrit une page amère de l'histoire de la Coupe du monde – Mo Salah et ses coéquipiers se qualifient malgré tout pour les huitièmes de finale

Les Socceroos, qui avaient suscité un véritable engouement dans leur pays en atteignant les huitièmes de finale, n’ont pas concrétisé leur rêve d’une première victoire en phase à élimination directe.

L’Égypte a toutefois pris un premier avantage avant même le coup d’envoi : son capitaine Mohamed Salah, remplacé contre l’Iran (1-1) en raison d’une élongation à la cuisse, a été déclaré apte et aligné d’entrée. Il n’a toutefois pas réussi à marquer un but supplémentaire qui lui aurait permis d’égaler le record de l’actuel sélectionneur national Hassan (69 réalisations). L’ancien joueur de Bundesliga Omar Marmoush a débuté en pointe, tandis que l’Australie alignait d’emblée le duo de St. Pauli Jackson Irvine et Connor Metcalfe.

Les Australiens se sont d’abord retranchés dans leur moitié de terrain avant de passer en mode contre-attaque à la vitesse de l’éclair dès la récupération du ballon. Cristian Volpato a manqué l’ouverture idéale : à la 5^e minute, sa frappe des 25 mètres a heurté la barre transversale. Puis vint le coup de massue : sur un coup franc, Karim Hafez centra au premier poteau, où Ashour coupa de la tête – l’avantage athlétique des Australiens, tant vanté avant la rencontre, fut annulé par un marquage défensif déficient.

Les Pharaons ont ensuite maintenu leur emprise, imposant leur jeu dans le camp adverse. Les contres australiens, moins incisifs, ne créaient guère d’occasions, à l’exception d’une tentative d’Aziz Behich (35e) facilement captée par Mostafa Shobeir. Juste avant la mi-temps, Volpato (45e+1) croisait trop son tir, qui passait à côté du second poteau.

Dès la reprise, Marmoush manque une occasion en or : seul face au but, l’ancien Francfortais enroule trop son tir qui frôle le poteau (46^e). Le coup du sort intervient peu après, lorsque Hany, sous la pression, prolonge malencontreusement un coup franc dans ses propres filets.

La suite a été pauvre en occasions. Le match a ensuite connu une longue phase d’agitation et de duels rugueux. Il a fallu attendre la fin du temps réglementaire pour voir le jeu se réanimer. Dans le temps additionnel, Ramy Rabia a eu l’occasion de donner la victoire à l’Égypte d’une tête, mais il s’est heurté au gardien australien Patrick Beach. La prolongation reste longtemps pauvre en occasions, aucune des deux formations ne souhaitant prendre le moindre risque.