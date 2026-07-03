Mo Salah et ses coéquipiers ont fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve lors de cette séance de tirs au but haletante : l'Égypte a célébré un succès historique et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir remporté sa première victoire en phase à élimination directe de son histoire en Coupe du monde. La sélection phare du continent africain, dirigée par Hossam Hassan, a dominé la séance de tirs au but 4-2 (1-1, 1-1) pour valider son billet pour le tour suivant. Elle défiera mardi à Atlanta l’Argentine, championne du monde en titre, et son capitaine Lionel Messi.
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Une mésaventure historique sans conséquences ! Une star égyptienne écrit une page amère de l'histoire de la Coupe du monde – Mo Salah et ses coéquipiers se qualifient malgré tout pour les huitièmes de finale
Lors de la rencontre, le latéral droit égyptien Mohamed Hany a commis une erreur historique. À la 55^e minute, il a marqué contre son camp, offrant à l’Australie l’égalisation (1-1) puis, après 90 minutes, la prolongation. Il s’agissait déjà de son deuxième but contre son camp dans cette Coupe du monde, après avoir battu son propre gardien lors du match nul 1-1 contre la Belgique en première journée.
Selon le fournisseur de données Opta, Hany est seulement le deuxième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer deux buts contre son camp lors d’une même phase finale. Avant lui, seul Ivan Vutsov avait réalisé cette « performance » lors du Mondial 1966 : le Bulgare avait expédié le ballon dans ses propres filets aussi bien lors de la défaite 0-3 contre le Portugal que lors de celle 1-3 face à la Hongrie.
Par ailleurs, le malheur de Hany face à l’Australie entre dans les annales sous un autre angle : il s’agit du 13e but contre son camp de la Coupe du monde 2026, un record absolu pour une édition. L’ancien record, douze csc, datait de 2018.
- AFP
Mohamed Hany a été brièvement étourdi juste avant de marquer contre son camp.
Quelques minutes avant son but contre son camp, Hany avait provoqué un bref moment de frayeur. Après un choc avec l’Australien Connor Metcalfe dans sa propre surface de réparation, le joueur de 30 ans, qui évolue au sein du grand club égyptien Al Ahly, était resté allongé sur la pelouse, sonné, en début de deuxième mi-temps. Après une brève pause pour recevoir des soins, Hany a repris le jeu.
Ce match à élimination directe de la Coupe du monde 2026, son 46e avec les Pharaons, confirmait son statut de pilier de la sélection : lors de la victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande, il avait déjà délivré une passe décisive.
Contre l’Australie, Emam Ashour avait ouvert le score dès la 13^e minute. Après l’autogoal de Hany, le score est resté bloqué à 1-1 même après les prolongations, entraînant une séance de tirs au but. Salah, entre autres, a transformé son penalty d’un « Panenka » avant de exploser de joie. « C’est historique. C’est la plus grande chose que j’aie jamais vécue », a déclaré Salah.
- Getty Images Sport
L'Égypte de Mohamed Salah a dominé l'Australie à l'issue d'un match disputé
Les Socceroos, qui avaient suscité un véritable engouement dans leur pays en atteignant les huitièmes de finale, n’ont pas concrétisé leur rêve d’une première victoire en phase à élimination directe.
L’Égypte a toutefois pris un premier avantage avant même le coup d’envoi : son capitaine Mohamed Salah, remplacé contre l’Iran (1-1) en raison d’une élongation à la cuisse, a été déclaré apte et aligné d’entrée. Il n’a toutefois pas réussi à marquer un but supplémentaire qui lui aurait permis d’égaler le record de l’actuel sélectionneur national Hassan (69 réalisations). L’ancien joueur de Bundesliga Omar Marmoush a débuté en pointe, tandis que l’Australie alignait d’emblée le duo de St. Pauli Jackson Irvine et Connor Metcalfe.
Les Australiens se sont d’abord retranchés dans leur moitié de terrain avant de passer en mode contre-attaque à la vitesse de l’éclair dès la récupération du ballon. Cristian Volpato a manqué l’ouverture idéale : à la 5^e minute, sa frappe des 25 mètres a heurté la barre transversale. Puis vint le coup de massue : sur un coup franc, Karim Hafez centra au premier poteau, où Ashour coupa de la tête – l’avantage athlétique des Australiens, tant vanté avant la rencontre, fut annulé par un marquage défensif déficient.
Les Pharaons ont ensuite maintenu leur emprise, imposant leur jeu dans le camp adverse. Les contres australiens, moins incisifs, ne créaient guère d’occasions, à l’exception d’une tentative d’Aziz Behich (35e) facilement captée par Mostafa Shobeir. Juste avant la mi-temps, Volpato (45e+1) croisait trop son tir, qui passait à côté du second poteau.
Dès la reprise, Marmoush manque une occasion en or : seul face au but, l’ancien Francfortais enroule trop son tir qui frôle le poteau (46^e). Le coup du sort intervient peu après, lorsque Hany, sous la pression, prolonge malencontreusement un coup franc dans ses propres filets.
La suite a été pauvre en occasions. Le match a ensuite connu une longue phase d’agitation et de duels rugueux. Il a fallu attendre la fin du temps réglementaire pour voir le jeu se réanimer. Dans le temps additionnel, Ramy Rabia a eu l’occasion de donner la victoire à l’Égypte d’une tête, mais il s’est heurté au gardien australien Patrick Beach. La prolongation reste longtemps pauvre en occasions, aucune des deux formations ne souhaitant prendre le moindre risque.
Les 13 buts contre son camp marqués jusqu’à présent lors de la Coupe du monde 2026
auteur d'un but contre son camp
Match
Résultat
Damian Bobadilla
États-Unis - Paraguay
4-1
Miro Muheim
Suisse - Qatar
1-1
Mohamed Hany
Égypte - Belgique
1-1
Ayman Hussein
Norvège - Irak
4-1
Yazan Al-Arab
Autriche - Jordanie
3-1
Mohamed Al-Mannai
Canada - Qatar
6-0
Cameron Burgess
États-Unis - Australie
2-0
Hassan Al-Tambakti
Espagne - Arabie saoudite
4-0
Abduvokhid Nematov
Portugal - Ouzbékistan
5-0
Sultan Al-Brake
Bosnie-Herzégovine - Qatar
3-1
Bono
Maroc vs. Haïti
4-2
Ellyes Skhiri
Tunisie - Pays-Bas
1-3
Mohamed Hany
Égypte - Australie
5-3 aux tirs au but
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