Le caractère autoritaire de cette victoire a donné à Kane une confiance absolue en ses coéquipiers. Il croit fermement que la puissance bavaroise doit être considérée parmi les principaux favoris pour soulever ce prestigieux trophée.

Après cette démonstration à cinq buts, le capitaine de l’Angleterre a tenu à souligner la force collective de l’équipe. Il a adressé un avertissement direct à tous les futurs adversaires dans la compétition.

« Nous sommes une menace pour n’importe quelle équipe », a déclaré l’attaquant expérimenté après le match. « Nous devons rester humbles, mais les équipes auront du mal contre nous, avec ou sans le ballon. »