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« Une menace pour n'importe quelle équipe ! » - Harry Kane lance un énorme avertissement du Bayern Munich après une démonstration à cinq buts en Ligue des champions
Le Bayern frappe un grand coup en Ligue des champions
Le Bayern a lancé sa nouvelle campagne de Ligue des champions de manière dévastatrice. Le géant allemand s’est imposé largement 5-0 contre Bodo/Glimt jeudi soir.
Kane a été au centre des discussions après le coup de sifflet final. L’attaquant de 33 ans a déjà inscrit trois buts lors de ses cinq premières apparitions toutes compétitions confondues cette saison.
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Kane lance un avertissement aux rivaux européens
Le caractère autoritaire de cette victoire a donné à Kane une confiance absolue en ses coéquipiers. Il croit fermement que la puissance bavaroise doit être considérée parmi les principaux favoris pour soulever ce prestigieux trophée.
Après cette démonstration à cinq buts, le capitaine de l’Angleterre a tenu à souligner la force collective de l’équipe. Il a adressé un avertissement direct à tous les futurs adversaires dans la compétition.
« Nous sommes une menace pour n’importe quelle équipe », a déclaré l’attaquant expérimenté après le match. « Nous devons rester humbles, mais les équipes auront du mal contre nous, avec ou sans le ballon. »
L’évolution tactique fait avancer le Bayern
Un facteur clé de cette confiance retrouvée réside dans le développement tactique continu de l'effectif. Les joueurs du Bayern ont largement bénéficié d'une année supplémentaire de travail sous les ordres de leur entraîneur.
La synergie entre le staff technique et le vestiaire porte désormais ses fruits sur le terrain. Selon Kane, l'effectif a totalement assimilé le plan tactique nécessaire pour dominer les matches. Il a déclaré : « Nous avons une année supplémentaire avec l'entraîneur, nous comprenons désormais pleinement ses idées. »
- AFP
Les favoris visent le sacre suprême en Ligue des champions
Après un début de campagne de Ligue des champions parfait, le Bayern s’est immédiatement imposé comme l’équipe à battre. Le club allemand cherchera désormais à surfer sur cette immense dynamique lors de ses prochaines échéances nationales et européennes. S’il maintient ce niveau de performance, un long parcours jusqu’aux dernières phases de la compétition semble inévitable.
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