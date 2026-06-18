« Une meilleure équipe sans lui ! » - Cristiano Ronaldo est invité à « se mettre en retrait » et à accepter un rôle de remplaçant au sein de l'équipe du Portugal « pour aller loin » lors de la Coupe du monde 2026

Le match d’ouverture du Portugal à la Coupe du monde 2026, conclu par un nul 1-1 face à la RD Congo, a immédiatement ravivé le débat sur la place de Ronaldo dans le onze de départ. Malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire du football international, sa prestation lors de ce premier match du groupe K a suscité de vives critiques de la part des supporters et des observateurs.

Boateng, qui a porté les couleurs de plusieurs cadors européens comme l’AC Milan et Barcelone, n’a pas mâché ses mots pour décrire la situation. Interrogé par SBS Sport, l’ancien international ghanéen a estimé que le joueur de 41 ans entrave désormais le jeu offensif de la sélection et qu’il devrait accepter un rôle plus secondaire pour le bien de la nation.