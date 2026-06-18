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« Une meilleure équipe sans lui ! » - Cristiano Ronaldo est invité à « se mettre en retrait » et à accepter un rôle de remplaçant au sein de l'équipe du Portugal « pour aller loin » lors de la Coupe du monde 2026
Boateng demande l'exclusion de Ronaldo de l'équipe
Le match d’ouverture du Portugal à la Coupe du monde 2026, conclu par un nul 1-1 face à la RD Congo, a immédiatement ravivé le débat sur la place de Ronaldo dans le onze de départ. Malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire du football international, sa prestation lors de ce premier match du groupe K a suscité de vives critiques de la part des supporters et des observateurs.
Boateng, qui a porté les couleurs de plusieurs cadors européens comme l’AC Milan et Barcelone, n’a pas mâché ses mots pour décrire la situation. Interrogé par SBS Sport, l’ancien international ghanéen a estimé que le joueur de 41 ans entrave désormais le jeu offensif de la sélection et qu’il devrait accepter un rôle plus secondaire pour le bien de la nation.
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« Une meilleure équipe sans lui »
Boateng affirme que la présence de la superstar d’Al-Nassr génère une « gravité tactique » malsaine, poussant ses coéquipiers à lui servir le ballon à la moindre occasion. « Soyons honnêtes : s’il était un vrai joueur d’équipe, Ronaldo s’effacerait pour laisser les jeunes briller », déclare-t-il à la télévision, soulignant la pression que sa simple présence exerce sur le groupe.
Il a ensuite expliqué en détail pourquoi la Seleção pourrait mieux s'épanouir en son absence, ajoutant : « Le Portugal est une meilleure équipe sans lui. Il y a tellement de pression quand il est au centre du jeu, car tout le monde veut lui passer le ballon. » Ce sentiment fait écho aux débats observés lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où la meilleure performance offensive du Portugal avait été enregistrée lorsque Ronaldo avait débuté sur le banc contre la Suisse.
La solution « Impact Sub »
Bien que sa critique soit cinglante, Boateng précise qu’il reste un « grand admirateur » des exploits accomplis par Ronaldo au cours de son illustre carrière. Il estime toutefois que, compte tenu des réalités liées à l’âge, Roberto Martinez doit utiliser son capitaine avec plus de parcimonie si le Portugal veut se frayer un chemin jusqu’aux dernières phases du tournoi en Amérique du Nord.
« Si le Portugal veut avoir une chance d’aller loin, je pense que Ronaldo devrait se mettre en retrait. Il faudrait laisser les autres jouer et le faire entrer dans les 15 à 20 dernières minutes pour qu’il fasse la différence grâce à son talent », a suggéré Boateng. Il a appuyé son propos en soulignant que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or « n’est plus le même joueur » en raison de son âge.
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Ronaldo en difficulté lors d'une apparition historique
Entré dans l’histoire à 41 ans et 132 jours comme le joueur de champ le plus âgé à débuter un match de Coupe du monde, Ronaldo s’est toutefois montré très discret face à la RD Congo. D’après les données Opta, il n’a effectué que 25 touches de balle en 90 minutes, son plus bas total en phase finale d’un grand tournoi lorsqu’il a joué l’intégralité de la rencontre. De plus, l’attaquant vétéran a terminé la rencontre sans cadrer le moindre tir, une situation rare qui ne s’est produite que six fois au cours de sa longue carrière en Coupe du monde.
Malgré les critiques grandissantes et la prestation apathique de Ronaldo, le sélectionneur Martinez a aussitôt pris la défense de son joueur emblématique, qui devrait conserver sa place pour le match face à l’Ouzbékistan lors de la deuxième journée.