Le derby de Manchester manque rarement de dramaturgie, mais ce dernier épisode a été davantage marqué par les sifflets et les écrans que par le football lui-même. Ancienne star de Manchester City, Richards n’a pas mâché ses mots dans son analyse d’après-match, estimant que les officiels n’avaient pas correctement géré les moments les plus importants de la rencontre.

S’exprimant sur Sky Sports, Richards a fait part de sa frustration face au niveau de l’arbitrage affiché. « Je pense que cela a été une mauvaise journée pour les arbitres, je pense que cela a été une mauvaise journée pour la VAR », a déclaré Richards. « Je pense qu’ils se sont trompés sur la décision concernant Phil Foden après 23 minutes et qu’ils se sont trompés sur cette décision [le but d’Erling Haaland]. Comment peut-on dire qu’Enzo Fernandez ne dispute pas [le ballon]... Bien sûr que si.

« J’ai été dans cette position en tant que défenseur, où le moindre petit mouvement peut faire la différence entre aller sur le ballon ou non. Bien sûr que cela l’affecte. »



