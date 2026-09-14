AFP
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« Une mauvaise journée pour les arbitres ! » : Micah Richards fustige « l’injustice » de la VAR alors que Manchester City, réduit à 10, bat Manchester United dans un derby controversé
Richards fustige le niveau de l’arbitrage
Le derby de Manchester manque rarement de dramaturgie, mais ce dernier épisode a été davantage marqué par les sifflets et les écrans que par le football lui-même. Ancienne star de Manchester City, Richards n’a pas mâché ses mots dans son analyse d’après-match, estimant que les officiels n’avaient pas correctement géré les moments les plus importants de la rencontre.
S’exprimant sur Sky Sports, Richards a fait part de sa frustration face au niveau de l’arbitrage affiché. « Je pense que cela a été une mauvaise journée pour les arbitres, je pense que cela a été une mauvaise journée pour la VAR », a déclaré Richards. « Je pense qu’ils se sont trompés sur la décision concernant Phil Foden après 23 minutes et qu’ils se sont trompés sur cette décision [le but d’Erling Haaland]. Comment peut-on dire qu’Enzo Fernandez ne dispute pas [le ballon]... Bien sûr que si.
« J’ai été dans cette position en tant que défenseur, où le moindre petit mouvement peut faire la différence entre aller sur le ballon ou non. Bien sûr que cela l’affecte. »
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Le but victorieux controversé de Haaland tient bon
Le moment décisif du match est arrivé à l’heure de jeu lorsque Haaland a trouvé le chemin des filets. Le but a d’abord été refusé par les arbitres de terrain pour une position de hors-jeu, mais un long examen de la VAR a finalement annulé cette décision, provoquant la fureur du banc de United.
Le compte X du Match Centre de la Premier League a tenté de clarifier la situation peu après le coup de sifflet final. Le message disait : « VAR checked the referee's call of no goal for offside - and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded. The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn't play the ball. »
Cependant, dans un spectaculaire revirement après le match, l’instance des arbitres professionnels a contacté Manchester United pour admettre que le fait d’avoir accordé ce but était une « erreur de jugement ». Dans son communiqué, l’instance a reconnu que la VAR « n’a pas reconnu l’impact probable de la position de [Fernandez] et aurait dû recommander un visionnage au bord du terrain », confirmant ainsi que le but décisif n’aurait pas dû être validé.
Foden est expulsé en première période
Bien avant le but victorieux de Haaland, le match a basculé lorsque Foden a été expulsé après seulement 23 minutes de jeu. L’international anglais a reçu un carton rouge direct pour sa réaction à un coup de pied du capitaine de United, Bruno Fernandes.
Richards a toutefois estimé que l’expulsion de Foden allait trop loin de la part du corps arbitral. Il n’a cependant pas tardé à saluer la manière dont les hommes d’Enzo Maresca ont géré l’adversité. « Je pense simplement qu’ils se sont complètement trompés, mais cela n’enlève rien à la performance de City, a ajouté Richards. Tenir aussi longtemps à 10, c’est tout simplement incroyable. Nous avons parlé de combativité, nous avons parlé d’état d’esprit, nouveau manager, premier derby, qu’avez-vous ? Ils ont montré exactement ce qu’ils sont. »
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Keane salue l’approche maligne de City
Alors que l’arbitrage monopolisait les gros titres, l’ancien capitaine de Manchester United Roy Keane s’est concentré sur la bataille psychologique entre les deux rivaux. Keane a souligné que United n’avait pas su profiter de sa supériorité numérique, avant d’être finalement déjoué par une équipe de City qui a affiché une maturité tactique bien supérieure malgré le chaos. Cette défaite laisse United en quête de réponses, après son incapacité à faire tomber un mur bleu résilient.
Keane a estimé que Manchester United n’avait pas la maîtrise nécessaire pour remporter un match à si fort enjeu. « City a été plus intelligent que United. United, quand City est tombé à 10, les joueurs de United ont peut-être commencé à trop réfléchir », a déclaré Keane. « Encore une fois, il faut faire simple, continuer à bien faire les choses simples. City a clairement été plus malin. » Ce résultat permet à City de célébrer trois points durement acquis, tandis que le PGMOL se prépare à l’inévitable examen minutieux des décisions arbitrales de l’après-midi.
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