Dès le coup d’envoi de la seconde période, une immense banderole circulant de main en main a traversé les tribunes, partant du secteur des supporters du VfB Stuttgart. Ce visuel d’environ 15 mètres de diamètre, orné du logo de la DFB barré d’une croix, a fini par atteindre le bloc des fans du Bayern, situé de l’autre côté de l’Olympiastadion de Berlin.
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Une manifestation spectaculaire contre la DFB ! Les supporters du FC Bayern et du VfB Stuttgart font cause commune lors de la finale de la Coupe
Peu après, le logo a été confisqué dans la tribune principale puis emporté en coulisses par les agents de sécurité. Sous l’emblème, on pouvait encore lire : « Poursuivant, juge, bourreau ».
Les deux camps ont également déployé plusieurs banderoles : « Les grands rivaux sont d’accord : va te faire foutre, DFB », pouvait-on lire dans la tribune bavaroise, tandis qu’une banderole stuttgartoise proclamait : « Nous luttons contre tout ce que vous représentez ».
Pendant plusieurs minutes, les tribunes ont résonné du chant « Putain de DFB », entonné tant par les fans bavarois que par leurs homologues stuttgartois, parfois en alternance, symbolisant une union sacrée contre l’instance fédérale.
- AFP
Les prix exorbitants des billets pour la finale de la Coupe d’Allemagne suscitent la colère des supporters du Bayern et du VfB.
Les manifestations ont notamment été motivées par les prix exorbitants des billets fixés par la DFB pour la finale de la Coupe dans la capitale. « Avec des tarifs fixés à 45 € (catégorie supporters), 80 € (catégorie 3), 150 € (catégorie 2) et 195 € (catégorie 1), la DFB pratique une nouvelle fois des prix exorbitants pour la finale de la Coupe. Si l’on examine le plan du stade, il apparaît clairement qu’une partie disproportionnée de l’arène a été classée en catégories 1 et 2, les plus onéreuses », pouvait-on lire avant la rencontre dans un communiqué du Club n° 12, l’association des supporters actifs du FC Bayern.
Selon les fans du champion d’Allemagne, trop peu de places ont été allouées à la catégorie la moins chère, facturée 45 euros. « Alors que la DFB propose habituellement des réductions pour les élèves, les étudiants et d’autres catégories lors de presque tous les autres événements, elle cherche à en tirer le maximum de profits lors de cette finale de Coupe présentée comme un événement de prestige et oublie toute responsabilité sociale », poursuit le Club n° 12.
Pour protester, les deux camps ont allumé des fumigènes dès la fin de l’action ; la fumée a contraint les organisateurs à interrompre la finale pendant environ une heure en raison d’une visibilité très réduite.
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