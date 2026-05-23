Une manifestation spectaculaire contre la DFB ! Les supporters du FC Bayern et du VfB Stuttgart font cause commune lors de la finale de la Coupe

Peu après, le logo a été confisqué dans la tribune principale puis emporté en coulisses par les agents de sécurité. Sous l’emblème, on pouvait encore lire : « Poursuivant, juge, bourreau ».

Les deux camps ont également déployé plusieurs banderoles : « Les grands rivaux sont d’accord : va te faire foutre, DFB », pouvait-on lire dans la tribune bavaroise, tandis qu’une banderole stuttgartoise proclamait : « Nous luttons contre tout ce que vous représentez ».

Pendant plusieurs minutes, les tribunes ont résonné du chant « Putain de DFB », entonné tant par les fans bavarois que par leurs homologues stuttgartois, parfois en alternance, symbolisant une union sacrée contre l’instance fédérale.