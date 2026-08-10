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« Une lune de miel d’un match » : Jurgen Klopp ne bénéficiera d’aucun traitement de faveur comme sélectionneur de l’Allemagne après une mise en garde familiale et fait face à un défi différent de ceux de Dortmund et Liverpool
L'ancien entraîneur de Liverpool Klopp a remplacé Nagelsmann
À ce moment-là, après près de neuf ans sur le Merseyside, le vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions a décidé que le moment était venu de faire une pause face au stress lié au poste d'entraîneur. Il a accepté un rôle chez Red Bull en tant que responsable mondial du football.
Klopp a été associé à tous les grands postes qui se sont libérés à travers l'Europe et le monde, du Real Madrid à la Saudi Pro League, mais il a maintenu qu'il était heureux de superviser les choses en coulisses.
L'opportunité de prendre un poste de sélectionneur a toutefois été trop belle pour être refusée. L'Allemagne a lancé un appel au secours après avoir subi une élimination en seizièmes de finale contre le Paraguay lors de la Coupe du monde 2026, cette défaite s'avérant être la goutte d'eau de trop pour Julian Nagelsmann.
Klopp a accepté un contrat de quatre ans avec la DFB, qui le mènera à travers un cycle de Championnat d'Europe et une autre participation au tournoi phare de la FIFA en 2030. Il a prévenu les médias de son pays qu'ils devaient laisser sa famille tranquille afin qu'il puisse honorer ces termes.
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On a prévenu Klopp qu’il serait jugé immédiatement sur les résultats
Interrogé sur la possibilité que Klopp soit encore là pour la prochaine Coupe du monde, l'ancien international allemand Hamann, s'exprimant en association avec MrQ Casino, a déclaré à GOAL : « Il parlait de sa famille. Je ne sais pas pourquoi il a mêlé sa famille à cela, parce que personne ne s'intéresse à sa famille.
« Il sera jugé sur les résultats. Moi, et je pense la plupart des autres, ou tous les autres, nous le jugerons comme n'importe quel autre entraîneur. Il bénéficiera peut-être d'un petit état de grâce d'un match ! C'est à peu près tout, parce qu'au bout du compte, tout tourne autour des résultats. Si les résultats ne sont pas bons, si le football n'est pas bon, il devra en assumer les conséquences. Ce n'est pas différent.
« Je sais ce qu'il a dit. J'ai été surpris qu'aucun journaliste ne pose une autre question après cela, une question de relance, sur ce qu'il voulait vraiment dire. Mais pour moi, c'est clair qu'il sera jugé et critiqué quand les choses ne se passeront pas bien, comme tout le monde. »
Comment Klopp s’en sortira-t-il à la tête d’une sélection ?
Klopp, qui a savouré la gloire d’un titre de Bundesliga durant son passage à la tête du Borussia Dortmund, est devenu célèbre pour ses qualités de gestion humaine et sa capacité à créer une unité collective. Ces messages seront plus difficiles à faire passer s’il ne travaille avec les joueurs que quelques fois par an.
En évaluant les qualités de Klopp, Hamann a ajouté : « Je pense qu’il est plus facile de créer une relation avec le joueur quand vous le voyez tous les jours. Plus encore, il sera évidemment important d’observer les joueurs et peut-être de les voir en privé pour leur faire savoir, et pour qu’ils soient sûrs, que vous vous souciez d’eux.
« Je pense que cette marque d’estime du sélectionneur, qui prend le temps d’aller voir des matches et peut-être d’aller dîner avec eux après les matches à Milan, à Newcastle, à Francfort, à Dortmund, où que ce soit, sera essentielle.
« Parce que, comme vous le dites, il est très difficile de créer une relation quand vous êtes en stage. Parce qu’évidemment, ils ont maintenant changé les dates des matches internationaux. Je crois qu’il y a maintenant une pause de deux semaines et demie ou trois semaines, à la mi-septembre.
« Mais ensuite, vous avez 30 joueurs là-bas. Donc, c’est presque impossible. Il y a tellement de choses à gérer. Il y a la presse. Vous avez un kiné, un médecin avec un ou deux joueurs. Donc, vous n’avez tout simplement pas le temps de parler longuement avec chacun d’eux.
« Plus encore, je pense qu’il est important de prendre le temps de faire cela lorsque la saison commence maintenant à la fin du mois d’août. Ce n’est pas facile. Ce n’est jamais facile. Mais, évidemment, pour sa réussite, je pense que la relation avec les joueurs est essentielle. Et c’est évidemment un peu plus facile à faire quand vous les voyez au quotidien. »
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Ligue des nations et Euro 2028 : les premiers matches de Klopp
Klopp entamera son mandat à la tête de l’Allemagne le 24 septembre face aux Pays-Bas, en Ligue des nations de l’UEFA. Quatre matches seront disputés pendant cette trêve des championnats nationaux, avec aussi des rencontres contre la Serbie et la Grèce (à deux reprises).
Il sera sous pression pour obtenir un redressement immédiat, alors que l’Allemagne vise une remontée en groupe A, tandis que les qualifications pour l’Euro 2028 débuteront en mars 2027, le tirage au sort de cette campagne ayant lieu à Belfast le 6 décembre.
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