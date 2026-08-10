À ce moment-là, après près de neuf ans sur le Merseyside, le vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions a décidé que le moment était venu de faire une pause face au stress lié au poste d'entraîneur. Il a accepté un rôle chez Red Bull en tant que responsable mondial du football.

Klopp a été associé à tous les grands postes qui se sont libérés à travers l'Europe et le monde, du Real Madrid à la Saudi Pro League, mais il a maintenu qu'il était heureux de superviser les choses en coulisses.

L'opportunité de prendre un poste de sélectionneur a toutefois été trop belle pour être refusée. L'Allemagne a lancé un appel au secours après avoir subi une élimination en seizièmes de finale contre le Paraguay lors de la Coupe du monde 2026, cette défaite s'avérant être la goutte d'eau de trop pour Julian Nagelsmann.

Klopp a accepté un contrat de quatre ans avec la DFB, qui le mènera à travers un cycle de Championnat d'Europe et une autre participation au tournoi phare de la FIFA en 2030. Il a prévenu les médias de son pays qu'ils devaient laisser sa famille tranquille afin qu'il puisse honorer ces termes.