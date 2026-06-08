Une longue convalescence après le coup dur face à la DFB ? Lennart Karl devrait manquer plusieurs matchs du FC Bayern Munich en raison de sa blessure

Karl s'est blessé lors de la dernière séance d'entraînement de l'équipe d'Allemagne, juste avant le match de préparation face aux États-Unis samedi, et a déjà quitté le groupe de la DFB. Assan Ouedraogo, du RB Leipzig, a été appelé pour le remplacer.

Au moment de son départ émouvant, le président du FC Bayern, Herbert Hainer, lui a adressé un message de soutien : « Je lui ai écrit sur WhatsApp pour lui dire de garder le cap malgré l’énorme déception. Il a encore un avenir prometteur. Lennart bénéficie chez nous des meilleurs soins médicaux, et au sein de son équipe, il a d’ailleurs un exemple qui montre à quelle vitesse on peut rebondir : Aleks Pavlovic avait déclaré forfait il y a deux ans juste avant l’Euro – et aujourd’hui, il est titulaire en équipe nationale », a-t-il expliqué au tabloïd.

L’homme de 71 ans a ajouté : « Je suis bien sûr extrêmement désolé pour Lennart, qui a connu une progression formidable. Pour un joueur aussi jeune, participer à la Coupe du monde est bien sûr le summum. Nous aurions tous aimé le voir au Qatar, car Lennart incarne une histoire merveilleuse : en l’espace d’une seule saison, il est passé du statut de jeune talent issu du centre de formation du FC Bayern à celui de participant au Mondial. Cela montre tout ce qui est possible au FC Bayern. »