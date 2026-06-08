Selon Bild, la déchirure musculaire à la cuisse gauche du jeune joueur de 18 ans l’écarterait des terrains pendant six à huit semaines. Si ce diagnostic se confirme, il manquerait aussi les premières séances d’entraînement du club le plus titré d’Allemagne après la Coupe du monde. La reprise est fixée au lendemain de la finale, le 20 juillet.
Traduit par
Une longue convalescence après le coup dur face à la DFB ? Lennart Karl devrait manquer plusieurs matchs du FC Bayern Munich en raison de sa blessure
Karl s'est blessé lors de la dernière séance d'entraînement de l'équipe d'Allemagne, juste avant le match de préparation face aux États-Unis samedi, et a déjà quitté le groupe de la DFB. Assan Ouedraogo, du RB Leipzig, a été appelé pour le remplacer.
Au moment de son départ émouvant, le président du FC Bayern, Herbert Hainer, lui a adressé un message de soutien : « Je lui ai écrit sur WhatsApp pour lui dire de garder le cap malgré l’énorme déception. Il a encore un avenir prometteur. Lennart bénéficie chez nous des meilleurs soins médicaux, et au sein de son équipe, il a d’ailleurs un exemple qui montre à quelle vitesse on peut rebondir : Aleks Pavlovic avait déclaré forfait il y a deux ans juste avant l’Euro – et aujourd’hui, il est titulaire en équipe nationale », a-t-il expliqué au tabloïd.
L’homme de 71 ans a ajouté : « Je suis bien sûr extrêmement désolé pour Lennart, qui a connu une progression formidable. Pour un joueur aussi jeune, participer à la Coupe du monde est bien sûr le summum. Nous aurions tous aimé le voir au Qatar, car Lennart incarne une histoire merveilleuse : en l’espace d’une seule saison, il est passé du statut de jeune talent issu du centre de formation du FC Bayern à celui de participant au Mondial. Cela montre tout ce qui est possible au FC Bayern. »
- Getty Images
La blessure de Karl contraint le FC Bayern à la réflexion
Selon le magazine « kicker », la blessure de Karl a poussé le Bayern à réfléchir. Ce n’est en effet pas la première fois, ces derniers mois, qu’un jeune talent munichois doit stopper sa progression à cause d’un problème musculaire.
David Santos Daiber est à l’infirmerie depuis la mi-mars, et il n’est pas un cas isolé : Guido Della Rovere, Maycon Cardozo et Vincent Manuba sont actuellement aussi victimes de blessures musculaires à la cuisse. Karl avait déjà manqué plusieurs rencontres en fin de saison dernière en raison d’un autre problème musculaire. De là à y voir une simple coïncidence, le club préfère désormais enquêter : une analyse interne doit déterminer s’il existe bel et bien un problème au sein du centre de formation.
À noter l’absence de Lennart Karl : la sélection officielle de l’équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde
Poste Joueur Club Numéro Gardien Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Gardien Manuel Neuer FC Bayern Munich 1 Mais Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Défenseur Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Défenseur Nathaniel Brown Eintracht Francfort 18 ans Défenseur Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Défenseur Joshua Kimmich FC Bayern Munich 6 Défense Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Défenseur Aleksandar Pavlovic FC Bayern Munich 5 Défenseur David Raum (RB Leipzig) RB Leipzig 22 Défense Antonio Rüdiger (Real Madrid) Real Madrid 2 Défense Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Défenseur Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Défenseur Jonathan Tah FC Bayern Munich 4 Défenseur Malick Thiaw Newcastle United 24 ans Attaquant Nadiem Amiri, Mainz 05 Mayence 05 20 ans Attaquant Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Attaquant Leon Goretzka FC Bayern Munich 8 Attaquant Kai Havertz FC Arsenal 7 Attaquant Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 ans Attaquant Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Attaquant Jamal Musiala (FC Bayern Munich) FC Bayern Munich 10 Attaquant Leroy Sané Galatasaray Istanbul 19 Attaquant Deniz Undav VfB Stuttgart 26 ans Attaquant Florian Wirtz FC Liverpool 17 Attaquant Nick Woltemade Newcastle United 11