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Lennart Karlgetty
Tim Ursinus

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Une longue convalescence après le coup dur face à la DFB ? Lennart Karl devrait manquer plusieurs matchs du FC Bayern Munich en raison de sa blessure

Bundesliga
Bayern Munich
Allemagne
Coupe du monde
L. Karl

En raison de sa blessure, Lennart Karl devrait également manquer la reprise de l'entraînement du FC Bayern Munich.

Selon Bild, la déchirure musculaire à la cuisse gauche du jeune joueur de 18 ans l’écarterait des terrains pendant six à huit semaines. Si ce diagnostic se confirme, il manquerait aussi les premières séances d’entraînement du club le plus titré d’Allemagne après la Coupe du monde. La reprise est fixée au lendemain de la finale, le 20 juillet.

  • Karl s'est blessé lors de la dernière séance d'entraînement de l'équipe d'Allemagne, juste avant le match de préparation face aux États-Unis samedi, et a déjà quitté le groupe de la DFB. Assan Ouedraogo, du RB Leipzig, a été appelé pour le remplacer. 

    Au moment de son départ émouvant, le président du FC Bayern, Herbert Hainer, lui a adressé un message de soutien : « Je lui ai écrit sur WhatsApp pour lui dire de garder le cap malgré l’énorme déception. Il a encore un avenir prometteur. Lennart bénéficie chez nous des meilleurs soins médicaux, et au sein de son équipe, il a d’ailleurs un exemple qui montre à quelle vitesse on peut rebondir : Aleks Pavlovic avait déclaré forfait il y a deux ans juste avant l’Euro – et aujourd’hui, il est titulaire en équipe nationale », a-t-il expliqué au tabloïd. 

    L’homme de 71 ans a ajouté : « Je suis bien sûr extrêmement désolé pour Lennart, qui a connu une progression formidable. Pour un joueur aussi jeune, participer à la Coupe du monde est bien sûr le summum. Nous aurions tous aimé le voir au Qatar, car Lennart incarne une histoire merveilleuse : en l’espace d’une seule saison, il est passé du statut de jeune talent issu du centre de formation du FC Bayern à celui de participant au Mondial. Cela montre tout ce qui est possible au FC Bayern. »

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    La blessure de Karl contraint le FC Bayern à la réflexion

    Selon le magazine « kicker », la blessure de Karl a poussé le Bayern à réfléchir. Ce n’est en effet pas la première fois, ces derniers mois, qu’un jeune talent munichois doit stopper sa progression à cause d’un problème musculaire.

    David Santos Daiber est à l’infirmerie depuis la mi-mars, et il n’est pas un cas isolé : Guido Della Rovere, Maycon Cardozo et Vincent Manuba sont actuellement aussi victimes de blessures musculaires à la cuisse. Karl avait déjà manqué plusieurs rencontres en fin de saison dernière en raison d’un autre problème musculaire. De là à y voir une simple coïncidence, le club préfère désormais enquêter : une analyse interne doit déterminer s’il existe bel et bien un problème au sein du centre de formation. 

  • À noter l’absence de Lennart Karl : la sélection officielle de l’équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde

    PosteJoueurClubNuméro
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GardienManuel NeuerFC Bayern Munich1
    MaisAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DéfenseurWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort18 ans
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DéfenseurJoshua KimmichFC Bayern Munich6
    DéfenseFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DéfenseurAleksandar PavlovicFC Bayern Munich5
    DéfenseurDavid Raum (RB Leipzig)RB Leipzig22
    DéfenseAntonio Rüdiger (Real Madrid)Real Madrid2
    DéfenseNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DéfenseurAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich4
    DéfenseurMalick ThiawNewcastle United24 ans
    AttaquantNadiem Amiri, Mainz 05Mayence 0520 ans
    AttaquantMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    AttaquantLeon GoretzkaFC Bayern Munich8
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal7
    AttaquantAssan OuedraogoRB Leipzig25 ans
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AttaquantJamal Musiala (FC Bayern Munich)FC Bayern Munich10
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul19
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart26 ans
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool17
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United11
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