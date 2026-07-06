L'instance européenne a rappelé que la suspension automatique est un pilier fondamental du jeu, qui ne doit jamais être soumis aux caprices ou aux pressions politiques. L'UEFA a déclaré dans un communiqué officiel : « La décision prise hier de suspendre pour une période probatoire d'un an l'application de la suspension automatique d'un match à la suite du carton rouge infligé au joueur Folarin Balogun a franchi une ligne rouge.

Le football, comme tout sport, repose sur des règles qui garantissent une compétition équitable, honnête et transparente. Certaines règles peuvent être interprétées ; ce n’est pas le cas ici.

« Une suspension automatique d’au moins un match à la suite d’un carton rouge n’est pas une simple option laissée à l’appréciation des instances : elle s’applique d’office, sans besoin d’une décision supplémentaire. C’est un principe ancré dans le règlement, qui ne tolère aucune exception, a fortiori en plein tournoi, alors que d’autres joueurs ont déjà purgé leur suspension dans des circonstances similaires.

Lorsque la certitude des règles n’est plus garantie par ceux-là mêmes qui sont chargés de les faire respecter, l’intégrité du jeu est remise en cause et la crédibilité de la compétition s’en trouve ébranlée. Un tel précédent, au cœur d’un tournoi, imposera à l’avenir un traitement équivalent dans les situations similaires, au détriment de la compétition.

« Le football est le sport le plus apprécié au monde parce que c’est un sport magnifique, et il inspire confiance parce qu’il est pratiqué partout selon les mêmes règles. Un tournoi n’est jamais un cas isolé, et s’il s’agit de la Coupe du monde, il a le pouvoir d’entraîner des conséquences positives ou négatives sur le football dans son ensemble.

Nous exprimons notre incrédulité face à une décision aussi inédite, incompréhensible et injustifiable. »