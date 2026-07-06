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« Une ligne rouge a été franchie » : l'UEFA fustige la FIFA pour sa « décision sans précédent, incompréhensible et injustifiable » de suspendre l'interdiction de jouer suite à un carton rouge infligée à Folarin Balogun, la star de l'équipe nationale américaine de football
L'UEFA rompt le silence sur une décision « injustifiable »
Dans un communiqué officiel qui a provoqué une onde de choc autour de la Coupe du monde 2026, l’UEFA a condamné la décision de la FIFA de suspendre la sanction d’un match infligée à Balogun. L’attaquant avait reçu un carton rouge direct lors de la victoire des États-Unis face à la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, ce qui entraîne généralement une suspension automatique d’un match. La FIFA est toutefois intervenue pour reporter cette suspension à une période probatoire d’un an, déclenchant une crise ouverte entre les instances du football mondial.
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L'intégrité de la Coupe du monde est remise en question.
L'instance européenne a rappelé que la suspension automatique est un pilier fondamental du jeu, qui ne doit jamais être soumis aux caprices ou aux pressions politiques. L'UEFA a déclaré dans un communiqué officiel : « La décision prise hier de suspendre pour une période probatoire d'un an l'application de la suspension automatique d'un match à la suite du carton rouge infligé au joueur Folarin Balogun a franchi une ligne rouge.
Le football, comme tout sport, repose sur des règles qui garantissent une compétition équitable, honnête et transparente. Certaines règles peuvent être interprétées ; ce n’est pas le cas ici.
« Une suspension automatique d’au moins un match à la suite d’un carton rouge n’est pas une simple option laissée à l’appréciation des instances : elle s’applique d’office, sans besoin d’une décision supplémentaire. C’est un principe ancré dans le règlement, qui ne tolère aucune exception, a fortiori en plein tournoi, alors que d’autres joueurs ont déjà purgé leur suspension dans des circonstances similaires.
Lorsque la certitude des règles n’est plus garantie par ceux-là mêmes qui sont chargés de les faire respecter, l’intégrité du jeu est remise en cause et la crédibilité de la compétition s’en trouve ébranlée. Un tel précédent, au cœur d’un tournoi, imposera à l’avenir un traitement équivalent dans les situations similaires, au détriment de la compétition.
« Le football est le sport le plus apprécié au monde parce que c’est un sport magnifique, et il inspire confiance parce qu’il est pratiqué partout selon les mêmes règles. Un tournoi n’est jamais un cas isolé, et s’il s’agit de la Coupe du monde, il a le pouvoir d’entraîner des conséquences positives ou négatives sur le football dans son ensemble.
Nous exprimons notre incrédulité face à une décision aussi inédite, incompréhensible et injustifiable. »
Rooney et Tuchel montent au créneau
L'UEFA n'est pas la seule à être furieuse après cette décision. L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, Wayne Rooney, a poussé un coup de gueule sur la BBC, qualifiant la situation de « véritable honte » et estimant que le président de la FIFA, Gianni Infantino, devrait avoir honte. Il a déclaré : « Je pense que c'est une véritable honte, vraiment.
« Pour que cette suspension soit levée, soit on annule le carton rouge – ce qui est probablement la bonne décision – et il pourra alors jouer. Mais le suspendre pendant un an ? Je pense que c’est une honte absolue. Infantino devrait avoir honte de cela.
« C’est l’esprit sportif de ce match qui est remis en cause. Si j’étais l’adversaire des États-Unis, je serais absolument furieux. C’est une erreur à tous les égards. Si vous êtes un joueur anglais ce soir ou un joueur mexicain, et que vous recevez un carton rouge, vous attendez-vous à jouer le match suivant ? Où cela s’arrêtera-t-il ? »
Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a également réagi avec ironie après la victoire de son équipe face au Mexique. Le tacticien allemand a exprimé son agacement face au manque de cohérence, se demandant qui avait le pouvoir de revenir sur ces décisions et sur quels motifs. Il a même plaisanté en affirmant que Harry Kane devrait peut-être appeler le président américain Donald Trump pour venir en aide à Jarell Quansah, expulsé lors de la rencontre contre El Tri.
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L'équipe nationale masculine des États-Unis peaufine sa préparation avant l'affrontement crucial face à la Belgique.
Malgré la tempête de polémiques, Balogun sera autorisé à jouer lors du match des huitièmes de finale contre la Belgique à Seattle. Selon certaines informations, l’intervention de la FIFA ferait suite à un appel téléphonique personnel de Trump à Infantino, une affirmation qui n’a fait qu’attiser la polémique concernant l’intégrité sportive du tournoi.
La Fédération royale belge de football a déjà fait part de son étonnement, rappelant que le caractère automatique des suspensions pour carton rouge est systématiquement évoqué lors de chaque réunion de coordination d’avant-match. Alors que les coorganisateurs s’apprêtent à aligner leur attaquant vedette, la pression sur les arbitres et sur l’instance dirigeante atteint son paroxysme, le monde entier gardant les yeux rivés sur la FIFA pour voir si elle parviendra à préserver sa réputation d’impartialité.
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