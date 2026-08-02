Toni Kroos, la légende du Real Madrid, fait partie des personnalités qui jouissent d'un grand respect dans le monde du football. C'est pourquoi la moindre de ses déclarations suscite un vif intérêt, d'autant que la vision qu'il possédait sur le terrain continue de l'accompagner dans ses opinions après sa retraite.

Pour cette raison, nombreux étaient ceux qui attendaient de connaître l'avis de Kroos au sujet de l'Espagnol Rodri, le joueur considéré comme le candidat le plus indiqué pour combler le vide laissé par la star allemande au milieu de terrain du Real Madrid.

Le média « Defensa Central » a rapporté qu'au cours des dernières heures, des déclarations attribuées à Kroos ont circulé sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il aurait affirmé songer à revenir sur les terrains afin de côtoyer Rodri, qui se rapproche d'un transfert au Real en provenance de Manchester City.

Ces déclarations relayées indiquaient : « Si Rodri rejoint le Real Madrid, je pourrais être contraint de sortir de ma retraite juste pour jouer à ses côtés. Il m'apprendrait peut-être certaines choses sur la façon de devenir un milieu de terrain complet. »

Les propos qui lui sont attribués ajoutaient : « Parmi tous les noms associés au projet de Mourinho, Rodri est le joueur que je souhaite voir plus que tout autre. Imaginez Rodri et Bernardo Silva dominant le milieu de terrain du Real Madrid. Vous auriez alors transféré une partie du Manchester City de Pep Guardiola au stade Santiago Bernabéu. »

On lui prête également ces mots au sujet du montant de l'opération : « Les gens parleront du montant du transfert, mais il y a des joueurs qui n'ont pas de prix. Un vainqueur du Ballon d'Or, une Coupe du monde, et l'un des meilleurs milieux de terrain de cette génération : on ne peut pas trop négocier sa valeur. »