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Une légende du Real sortira-t-elle de sa retraite pour évoluer aux côtés de Rodri ?

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Toni Kroos, la légende du Real Madrid, fait partie des personnalités qui jouissent d'un grand respect dans le monde du football. C'est pourquoi la moindre de ses déclarations suscite un vif intérêt, d'autant que la vision qu'il possédait sur le terrain continue de l'accompagner dans ses opinions après sa retraite.

Pour cette raison, nombreux étaient ceux qui attendaient de connaître l'avis de Kroos au sujet de l'Espagnol Rodri, le joueur considéré comme le candidat le plus indiqué pour combler le vide laissé par la star allemande au milieu de terrain du Real Madrid.

Le média « Defensa Central » a rapporté qu'au cours des dernières heures, des déclarations attribuées à Kroos ont circulé sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il aurait affirmé songer à revenir sur les terrains afin de côtoyer Rodri, qui se rapproche d'un transfert au Real en provenance de Manchester City.

Ces déclarations relayées indiquaient : « Si Rodri rejoint le Real Madrid, je pourrais être contraint de sortir de ma retraite juste pour jouer à ses côtés. Il m'apprendrait peut-être certaines choses sur la façon de devenir un milieu de terrain complet. »

Les propos qui lui sont attribués ajoutaient : « Parmi tous les noms associés au projet de Mourinho, Rodri est le joueur que je souhaite voir plus que tout autre. Imaginez Rodri et Bernardo Silva dominant le milieu de terrain du Real Madrid. Vous auriez alors transféré une partie du Manchester City de Pep Guardiola au stade Santiago Bernabéu. »

On lui prête également ces mots au sujet du montant de l'opération : « Les gens parleront du montant du transfert, mais il y a des joueurs qui n'ont pas de prix. Un vainqueur du Ballon d'Or, une Coupe du monde, et l'un des meilleurs milieux de terrain de cette génération : on ne peut pas trop négocier sa valeur. »

  • Toni KroosGetty

    Une fausse information... mais elle a plu à Kroos

    Defensa Central a précisé que ces déclarations n'émanaient pas à l'origine de Toni Kroos, ou du moins c'est ce qu'a confirmé l'ancien joueur lui-même, après que de nombreux comptes sur les réseaux sociaux les ont relayées en les lui attribuant.

    Kroos a répondu à l'une des publications via son compte Instagram en déclarant : « Je n'ai jamais dit cela... mais cela m'a plu quand même. »

    Par cette courte phrase, Kroos a démenti être l'auteur de ces déclarations, mais il a en même temps exprimé son appréciation pour leur contenu, ce que beaucoup ont considéré comme un signe positif ou une « bénédiction » de sa part à l'idée d'un transfert de Rodri au Real Madrid.

    Kroos est toujours connu pour son extrême prudence lorsqu'il parle de la Maison Blanche, mais il est conscient que l'actuel joueur de Manchester City est la pièce dont José Mourinho a besoin au milieu de terrain.

    Et bien que beaucoup comparent Kroos et Rodri, la réalité indique que le capitaine de la sélection espagnole possède des caractéristiques différentes ; et même s'il existe des similitudes entre eux, l'influence de Rodri sur les performances de l'équipe et sur son système collectif fait de lui un joueur exceptionnel à sa manière.

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