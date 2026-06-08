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Une légende du Real Madrid va intégrer l’encadrement technique de José Mourinho. Ce vainqueur de la Ligue des champions, auteur de 334 matchs sous le maillot madrilène, s’apprête à retrouver le « Special One »
Le « Special One » fait son retour au Bernabéu
Florentino Pérez a officiellement été réélu président du Real Madrid, recueillant 65 % des voix. Cette victoire ouvre la voie au retour de José Mourinho, qui a conclu un accord préliminaire pour prendre les rênes du club, à condition que Pérez batte son adversaire Enrique Riquelme.
Bien qu’aucune annonce officielle ne soit encore intervenue, cette nomination est considérée comme une simple formalité, le club visant à mettre fin à deux années sans titre.
Mourinho est déjà actif sur le marché des transferts, avec des approches en cours pour Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries. Mais sa décision la plus stratégique pourrait se prendre en dehors du terrain : il cherche à intégrer un profil qui comprend l’ADN unique du club.
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Pepe devrait endosser un rôle d’entraîneur.
Selon Sport, le premier renfort de poids du staff technique de José Mourinho sera le légendaire défenseur central Pepe.
À 43 ans, celui qui a raccroché les crampons en 2024 s’apprête donc à entamer sa première expérience d’entraîneur au sein du club où il a passé dix ans comme joueur. Souvent présenté comme l’un des « soldats » les plus fidèles de Mourinho lors de leur collaboration dans la capitale espagnole entre 2010 et 2013,
L’ancien international portugais est vu comme le lien idéal entre le vestiaire et la direction. Mourinho tenait absolument à s’entourer d’un membre du staff ayant un lien personnel profond avec les Blancos. Alors que certains évoquaient le nom d’Alvaro Arbeloa pour ce rôle, c’est finalement Pepe qui a été sélectionné pour revenir au sein du club.
Un héritage de ténacité et de réussite
Défenseur à la solidité de granit, Pepe a marqué de son empreinte les dix années passées au Real Madrid. Pilier de la arrière, il a parfois frôlé la controverse, comme en 2009 lorsqu’il fut suspendu dix matchs pour un accrochage avec Javier Casquero et Juan Ángel Albín. Malgré cet écart, son palmarès éclatant atteste de son poids dans les succès merengues.
Le défenseur vétéran a disputé 334 matchs pour le club et a joué un rôle clé dans les équipes qui ont remporté trois Ligues des champions. Mourinho compte bien sûr s’appuyer sur plusieurs membres de son ancien staff du Benfica, mais il estime que le charisme de Pepe et sa connaissance des rouages du Real Madrid seront indispensables.
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Une confirmation officielle est attendue prochainement.
Plusieurs heures après la confirmation des résultats électoraux, le Real Madrid n’a pas encore publié de communiqué officiel concernant la nomination de José Mourinho. Selon des sources bien informées, ce délai serait purement administratif et une annonce devrait intervenir dans les prochains jours.
Avec le retour de Florentino Pérez aux commandes et celui de Mourinho sur le banc, la priorité est désormais de reconstruire un effectif capable de détrôner le FC Barcelone. La présence de Pepe dans le staff symbolise ce retour à la mentalité que le technicien portugais exige de ses joueurs comme de son encadrement.