Florentino Pérez a officiellement été réélu président du Real Madrid, recueillant 65 % des voix. Cette victoire ouvre la voie au retour de José Mourinho, qui a conclu un accord préliminaire pour prendre les rênes du club, à condition que Pérez batte son adversaire Enrique Riquelme.

Bien qu’aucune annonce officielle ne soit encore intervenue, cette nomination est considérée comme une simple formalité, le club visant à mettre fin à deux années sans titre.

Mourinho est déjà actif sur le marché des transferts, avec des approches en cours pour Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries. Mais sa décision la plus stratégique pourrait se prendre en dehors du terrain : il cherche à intégrer un profil qui comprend l’ADN unique du club.