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Une légende du club à prix cassé : pourquoi l'Atletico de Madrid a accordé une remise à Manchester City pour Sergio Agüero en 2011
L’enquête et l’héritage d’Aguero
La Premier League a annoncé qu’une commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable de graves infractions financières sur une période de neuf saisons, ainsi que d’un défaut de coopération avec l’enquête.
Par conséquent, chaque recrue enregistrée par le club durant cette période fait désormais l’objet d’un examen minutieux. Cela inclut naturellement l’arrivée très médiatisée de Sergio Agüero en juillet 2011. Le meilleur buteur de l’histoire du club a ensuite inscrit 260 buts en 390 matches, remportant cinq titres de Premier League, une FA Cup et six League Cups.
- AFP
L’offre plus élevée du Real Madrid rejetée
Le média espagnol Mundo Deportivo rapporte que l'Atletico Madrid a, à la surprise générale, vendu Aguero à Manchester City pour un montant inférieur à une offre précédemment formulée par le Real Madrid. Le club anglais a payé 36 millions d'euros, plus 4 M€ supplémentaires en variables.
Cependant, le président du Real Madrid, Florentino Perez, aurait été prêt à payer l'intégralité de la clause libératoire du joueur, fixée à 45 M€. Alors qu'Aguero était tout à fait ouvert à l'idée de rejoindre leur rival de la ville, le directeur général de l'Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, est intervenu. Il a fermement bloqué l'opération, sachant qu'une vente à leur plus farouche rival provoquerait de furieuses protestations de la part des supporters.
Un accord conclu sur une nappe
Pour éviter une énorme fronde des supporters, Gil Marin s’est rendu aux États-Unis pour rencontrer le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, et l’ancien directeur sportif Brian Marwood.
Lors d’une réunion dans un restaurant, ils ont réussi à négocier le transfert. En l’absence de documents officiels, l’accord initial a, selon la célèbre histoire, été rédigé sur un morceau de nappe. Par conséquent, le montant réduit du transfert d’Aguero s’expliquait strictement par la nécessité pour l’Atletico Madrid d’éviter le chaos en interne. Gil Marin a récemment adopté une position similaire en refusant de vendre Julian Alvarez à Barcelone afin d’éviter de renforcer un rival direct.
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Que se passe-t-il ensuite pour le club ?
Manchester City a jusqu’à vendredi pour faire appel de la décision dévastatrice de la commission indépendante. Si le transfert d’Aguero semble exempt de manipulation financière illicite du côté du club vendeur, le club doit se préparer à une intense bataille juridique alors que les autorités de régulation déterminent les sanctions exactes pour ses infractions financières commises sur une décennie.
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