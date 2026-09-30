La Premier League a annoncé qu’une commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable de graves infractions financières sur une période de neuf saisons, ainsi que d’un défaut de coopération avec l’enquête.

Par conséquent, chaque recrue enregistrée par le club durant cette période fait désormais l’objet d’un examen minutieux. Cela inclut naturellement l’arrivée très médiatisée de Sergio Agüero en juillet 2011. Le meilleur buteur de l’histoire du club a ensuite inscrit 260 buts en 390 matches, remportant cinq titres de Premier League, une FA Cup et six League Cups.