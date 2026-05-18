Alors que la Lazio entame une nouvelle ère, Klose est présenté comme la « solution » aux maux du club, d’après La Gazzetta dello Sport. Après une carrière de joueur légendaire à Rome, l’Allemand a redonné un nouveau souffle à Nuremberg en 2. Bundesliga, menant une équipe donnée perdante à une confortable huitième place. Sa capacité à travailler sous pression s’est clairement manifestée après un début de saison catastrophique, durant lequel son équipe n’avait récolté qu’un seul point lors de ses cinq premiers matchs.

Réputé pour son adaptabilité tactique, il alterne entre 4-3-1-2, 4-3-3 et 3-5-2 afin de déstabiliser ses adversaires.

Son engagement s’est illustré lors de la dernière journée, quand son équipe, pourtant hors course, est revenue au score pour contraindre Hanovre au nul 3-3 et lui ôter toute chance de barrages.