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Une légende du Bayern Munich et de l’Allemagne pourrait prendre la succession de Maurizio Sarri, le président de la Lazio laissant entendre que l’ancien entraîneur de Chelsea s’apprête à quitter son poste
Sarri au bord du gouffre alors que Lotito s'exprime
L’ambiance à Formello est électrique. Après une saison difficile, les Biancocelesti manquent de nouveau l’Europe pour la deuxième année consécutive. Si la qualification pour la finale de la Coppa Italia a offert un maigre lot de consolation, les résultats en championnat poussent le président Claudio Lotito à s’interroger sur la trajectoire du projet sarrien.
La situation s’est envenimée après un échange public : le président a clairement affiché sa position. « Dans la vie, tout le monde est utile et personne n’est indispensable »,a-t-il déclaré récemment, laissant entendre que le contrat à long terme de Sarri, valable jusqu’en 2028, ne lui garantit pas pour autant sa survie.
De son côté, l’entraîneur a fait part de sa frustration face à son manque d’influence sur la stratégie de transferts et la planification future du club.
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La masterclass d’entraînement de Klose à Nuremberg
Alors que la Lazio entame une nouvelle ère, Klose est présenté comme la « solution » aux maux du club, d’après La Gazzetta dello Sport. Après une carrière de joueur légendaire à Rome, l’Allemand a redonné un nouveau souffle à Nuremberg en 2. Bundesliga, menant une équipe donnée perdante à une confortable huitième place. Sa capacité à travailler sous pression s’est clairement manifestée après un début de saison catastrophique, durant lequel son équipe n’avait récolté qu’un seul point lors de ses cinq premiers matchs.
Réputé pour son adaptabilité tactique, il alterne entre 4-3-1-2, 4-3-3 et 3-5-2 afin de déstabiliser ses adversaires.
Son engagement s’est illustré lors de la dernière journée, quand son équipe, pourtant hors course, est revenue au score pour contraindre Hanovre au match nul 3-3 et lui ôter toute chance de barrages.
La priorité est donnée à la formation des jeunes à Formello.
L’une des principales raisons pour lesquelles Klose est en tête de liste est son expérience avérée dans la formation des jeunes talents, priorité absolue pour Lotito, qui souhaite « redynamiser » l’effectif.
Lors de son passage en Allemagne, il a dirigé l’équipe professionnelle la plus jeune du pays, avec une moyenne d’âge de seulement 23 ans. Cette orientation vers la jeunesse a déjà généré d’importants bénéfices financiers pour Nuremberg.
Sous sa direction, des éléments comme Stefanos Tzimas et Finn Jeltsch ont été transférés à Brighton et à Stuttgart pour des sommes record, tandis que Tino Kusanovic, lancé à seulement 17 ans, est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club.
Cette capacité à valoriser les joueurs tout en restant compétitif correspond exactement au profil recherché par la direction laziale pour son futur entraîneur.
Un retour possible pour l'un des chouchous du public
Klose n'est pas un inconnu au Stadio Olimpico, puisqu'il a passé cinq années couronnées de succès à la Lazio en tant que joueur. Il n'a jamais caché son envie de revenir en Italie pour occuper un poste d'entraîneur, et ses liens professionnels avec Lotito restent solides.
Si le directeur sportif Fabiani a également étudié d’autres candidatures, notamment celle de Dino Toppmoller, la connaissance approfondie de l’environnement laziale dont dispose Klose lui confère un avantage certain.
Une rencontre entre Lotito et Sarri est attendue dans les prochains jours afin de définir les modalités d’une éventuelle séparation. Si elle se concrétise, Klose se tient prêt à prendre la relève, promettant un football dynamique et imprévisible dans la capitale.