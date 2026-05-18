Une légende du Bayern Munich et de l’Allemagne pourrait prendre la succession de Maurizio Sarri, le président de la Lazio laissant entendre que l’ancien entraîneur de Chelsea s’apprête à quitter son poste

L’ambiance à Formello est électrique. Après une saison difficile, les Biancocelesti manquent de nouveau l’Europe pour la deuxième année consécutive. Si la qualification pour la finale de la Coppa Italia a offert un maigre lot de consolation, les résultats en championnat poussent le président Claudio Lotito à s’interroger sur la trajectoire du projet sarrien.

La situation s’est envenimée après un échange public : le président a clairement affiché sa position. « Dans la vie, tout le monde est utile et personne n’est indispensable »,a-t-il déclaré récemment, laissant entendre que le contrat à long terme de Sarri, valable jusqu’en 2028, ne lui garantit pas pour autant sa survie.

De son côté, l’entraîneur a fait part de sa frustration face à son manque d’influence sur la stratégie de transferts et la planification future du club.



