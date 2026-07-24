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imago-sport-1073126412.jpgMarco Canoniero
Adhe Makayasa

Traduit par

Une légende du Bayern Munich a été officiellement nommée sélectionneur de la Belgique et a immédiatement désigné un ex-joueur de Chelsea et de Liverpool comme entraîneur adjoint

Belgique
Coupe du monde
M. van Bommel
R. Garcia

La Fédération belge de football (RBFA) a nommé l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich, Mark van Bommel, au poste de sélectionneur des Diables Rouges. Le Néerlandais de 49 ans succède à Rudi Garcia, parti après la Coupe du monde, et s’adjoint les services de l’ex-ailier de Chelsea et de Liverpool, Boudewijn Zenden, au sein de son staff technique.

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  • Van Bommel prend les rênes de la sélection belge

    Mark van Bommel a été officiellement nommé sélectionneur de l’équipe nationale belge. Il a signé un contrat de deux ans, qui expirera après l’Euro 2028. La Fédération belge de football a confirmé cette nomination sur son site officiel : « La Royale Fédération belge de football a le plaisir d’annoncer que Mark van Bommel (49 ans) deviendra le nouveau sélectionneur des Diables Rouges à compter du 15 août 2026. »

    L’ancien capitaine du Bayern Munich succède à Garcia, dont le contrat a été résilié après l’élimination des Diables Rouges en quarts de finale de la Coupe du monde. Pour constituer son staff, Van Bommel s’appuiera sur trois assistants expérimentés, dont l’ex-ailier de Chelsea et de Liverpool, Zenden.

    • Publicité
  • imago-sport-1061021551.jpgDeFodi Images

    Le duo est impatient de débuter cette aventure.

    Vincent Mannaert, directeur sportif de la RBFA, a accueilli avec enthousiasme l’arrivée du tacticien et de son staff technique, déclarant : « Je suis très heureux que Mark van Bommel et ses assistants aient relevé notre défi.

    Motivés et ambitieux, ils possèdent une solide expérience internationale comme entraîneurs et joueurs ; je suis convaincu qu’ils accompagneront nos Diables Rouges dans leur progression, vers des résultats concrets et l’épanouissement de leur potentiel, tant individuel que collectif. »

    De son côté, Van Bommel a exprimé sa fierté d’avoir été chargé de diriger la sélection belge, en déclarant : « C’est un immense honneur de devenir sélectionneur de la Belgique. Je tiens à remercier la Royal Belgian Football Association pour la confiance qu’elle m’accorde.

    « La Belgique dispose de joueurs exceptionnels et d’un immense potentiel. Avec mon staff technique, nous voulons construire une équipe disciplinée, ambitieuse et suffisamment courageuse pour rivaliser avec les meilleurs.

    « Le succès n’est jamais acquis, mais le travail acharné, l’honnêteté et le dévouement le sont. Nous donnerons tout pour aider cette équipe à progresser chaque jour et pour faire la fierté des Belges. J’ai hâte de rencontrer les joueurs, le staff et les supporters, et d’entamer ensemble ce nouveau chapitre. »

  • La victoire à Anvers confirme ses qualités

    La nomination du Néerlandais souligne l’ambition de la Belgique de rester compétitive au plus haut niveau du football international après le mandat de Garcia, qui s’est soldé par 12 victoires en 20 matches. Van Bommel possède un palmarès déjà solide en club, ayant notamment offert au Royal Antwerp le doublé championnat-coupe lors de la saison 2022-2023. Sa vaste expérience de joueur de haut niveau au PSV, à Barcelone, au Bayern et à l’AC Milan est vue comme un atout majeur pour guider la prochaine génération belge.

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  • imago-sport-1080204846.jpgPro Shots

    La prochaine rencontre de la Ligue des Nations approche à grands pas.

    Van Bommel prendra officiellement ses fonctions le mois prochain, puis il prendra les rênes de l’équipe pour la prochaine édition de la Ligue des Nations de l’UEFA. L’ex-coach de Wolfsburg devra rapidement instaurer une structure disciplinée et compétitive afin d’optimiser le potentiel du groupe. Son premier grand test est fixé au 25 septembre : un déplacement chez l’Italie, sélection que Pep Guardiola a récemment déclinée.