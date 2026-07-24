Une légende du Bayern Munich a été officiellement nommée sélectionneur de la Belgique et a immédiatement désigné un ex-joueur de Chelsea et de Liverpool comme entraîneur adjoint

Vincent Mannaert, directeur sportif de la RBFA, a accueilli avec enthousiasme l’arrivée du tacticien et de son staff technique, déclarant : « Je suis très heureux que Mark van Bommel et ses assistants aient relevé notre défi.

Motivés et ambitieux, ils possèdent une solide expérience internationale comme entraîneurs et joueurs ; je suis convaincu qu’ils accompagneront nos Diables Rouges dans leur progression, vers des résultats concrets et l’épanouissement de leur potentiel, tant individuel que collectif. »

De son côté, Van Bommel a exprimé sa fierté d’avoir été chargé de diriger la sélection belge, en déclarant : « C’est un immense honneur de devenir sélectionneur de la Belgique. Je tiens à remercier la Royal Belgian Football Association pour la confiance qu’elle m’accorde.

« La Belgique dispose de joueurs exceptionnels et d’un immense potentiel. Avec mon staff technique, nous voulons construire une équipe disciplinée, ambitieuse et suffisamment courageuse pour rivaliser avec les meilleurs.

« Le succès n’est jamais acquis, mais le travail acharné, l’honnêteté et le dévouement le sont. Nous donnerons tout pour aider cette équipe à progresser chaque jour et pour faire la fierté des Belges. J’ai hâte de rencontrer les joueurs, le staff et les supporters, et d’entamer ensemble ce nouveau chapitre. »