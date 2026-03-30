Une légende de Tottenham met en garde les Spurs : ils se dirigent vers la Championship, et le nouvel entraîneur ne changera rien à leur destin de relégation

Waddle a fait part de sa profonde inquiétude quant à l'orientation prise par le club, suite à une série de résultats désastreux qui le laisse en lutte pour son maintien en Premier League. Le légendaire ailier a laissé entendre que même la recherche imminente d'un nouvel entraîneur principal pourrait s'avérer insuffisante et tardive pour le sauver de la relégation.

Interrogé par 10bet sur l'avenir de son ancien club après le limogeage de l'entraîneur par intérim Tudor, Waddle a déclaré : « Ça s'annonce comme la Championship. Je suis vraiment inquiet et préoccupé par ce qui se passe au sein du club. Je n'arrive pas à croire qu'un club de cette envergure se retrouve dans une telle situation. » Il a désigné la récente défaite catastrophique 3-0 contre Nottingham Forest comme le moment où l'ampleur du désastre est devenue évidente, ajoutant : « Après le résultat contre Forest, Tottenham Hotspur est pratiquement le favori pour la troisième place de relégation. »