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Une légende de Tottenham met en garde les Spurs : ils se dirigent vers la Championship, et le nouvel entraîneur ne changera rien à leur destin de relégation
Le sort des Spurs, menacés de relégation, se profile
Waddle a fait part de sa profonde inquiétude quant à l'orientation prise par le club, suite à une série de résultats désastreux qui le laisse en lutte pour son maintien en Premier League. Le légendaire ailier a laissé entendre que même la recherche imminente d'un nouvel entraîneur principal pourrait s'avérer insuffisante et tardive pour le sauver de la relégation.
Interrogé par 10bet sur l'avenir de son ancien club après le limogeage de l'entraîneur par intérim Tudor, Waddle a déclaré : « Ça s'annonce comme la Championship. Je suis vraiment inquiet et préoccupé par ce qui se passe au sein du club. Je n'arrive pas à croire qu'un club de cette envergure se retrouve dans une telle situation. » Il a désigné la récente défaite catastrophique 3-0 contre Nottingham Forest comme le moment où l'ampleur du désastre est devenue évidente, ajoutant : « Après le résultat contre Forest, Tottenham Hotspur est pratiquement le favori pour la troisième place de relégation. »
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Un changement de direction ne suffira pas à remédier à la situation
Alors que la direction du club serait prête à offrir à Roberto De Zerbi une prime de maintien conséquente pour qu'il prenne les rênes immédiatement, Waddle reste sceptique quant à la capacité d'un changement d'entraîneur à résoudre les problèmes sous-jacents. Il a fait valoir que l'effectif manquait du caractère nécessaire pour mener une lutte acharnée contre la relégation. Il a ajouté : « Regardez les entraîneurs que Tottenham a eus ces dernières années. Antonio Conte. José Mourinho. Ce sont des gagnants confirmés. Est-ce que quelque chose a changé ? Je ne pense pas qu’un nouvel entraîneur à Tottenham changera quoi que ce soit.
»Les joueurs ne sont pas assez bons et cela ne changera pas si un nouvel entraîneur arrive. Je regarde l’effectif, je regarde des joueurs qui ne semblent pas avoir le cran ou la capacité de sortir le club du trou dans lequel il se trouve. Ont-ils les tripes pour une lutte contre la relégation ? Peuvent-ils retrousser leurs manches ? Je ne suis pas convaincu que ce groupe de joueurs ait suffisamment de qualités pour mettre fin à la dégringolade. »
La responsabilité est imputée au conseil d'administration
Waddle n'a pas mâché ses mots dans ses critiques à l'égard de la direction du club, affirmant que la politique de recrutement et la culture au sommet de la hiérarchie sont les principales causes du déclin de Tottenham. « Ce n’est pas une question d’entraîneurs ; il s’agit de changer la culture au sommet du club. Les joueurs doivent assumer une part de responsabilité, mais les principaux responsables sont le conseil d’administration et la direction du club », a déclaré Waddle. « Ils n’ont pas investi d’argent dans les joueurs ; ils achètent toujours pour l’avenir, mais Tottenham a besoin de meilleurs joueurs pour le présent. Le club est dans un véritable désordre. »
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Recrutement contestable et dernier avertissement
L'ancienne star des Spurs a cité les récents transferts comme preuve d'un manque de planification, remettant notamment en question le recrutement de Conor Gallagher en cours de saison. Il a laissé entendre que Tottenham passait systématiquement à côté de talents confirmés de Premier League qui auraient pu l'aider à éviter la situation difficile dans laquelle il se trouve actuellement. « Sans vouloir manquer de respect à Gallagher, si l'Atlético était prêt à le laisser partir après une saison et demie, cela devrait tirer la sonnette d'alarme », a ajouté Waddle. « Tottenham possède le meilleur stade du pays et les meilleures installations d'entraînement. Il ne dispose pas des meilleurs joueurs et tant que la direction n'aura pas changé sa politique de recrutement, le club sera toujours en difficulté. Rien de ce que j'ai vu de la part de ce groupe de joueurs ne me convainc que Tottenham jouera en Premier League la saison prochaine. »