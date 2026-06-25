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Une légende de Manchester United presse le club de recruter Trent Alexander-Arnold et livre une prédiction audacieuse sur le prochain titre de Premier League
Selon les dernières rumeurs de transfert, Manchester United serait encouragé à s’intéresser de près à Trent Alexander-Arnold.
Valencia estime que Manchester United pourrait créer la surprise en tentant de recruter Alexander-Arnold, qui peine à s'imposer au Real Madrid depuis son arrivée libre l'été dernier. Alors que le nouvel entraîneur madrilène, José Mourinho, remanie son effectif et serait sur le point de recruter Denzel Dumfries, l'ancien joueur de Liverpool se retrouve dans l'incertitude en Espagne.
Valencia estime que l’expérience et les qualités techniques du latéral droit en font le profil idéal pour répondre aux exigences d’un joueur de Manchester United. S’exprimant auprès de Hajper, l’ancien latéral droit a affirmé : « Trent est un joueur que j’apprécie beaucoup. Il possède un très bon pied droit, il centre bien et il défend efficacement. Il serait un atout majeur pour Manchester United. Il connaît la Premier League, il sait ce que signifie remporter la Ligue des champions et le championnat. C’est un joueur passionné, et j’aimerais le voir à Manchester United. »
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Le tempérament requis pour Old Trafford
Malgré l’aspect inhabituel et controversé du transfert d’une ancienne icône de Liverpool – double championne d’Angleterre et lauréate de la Ligue des champions avec les Reds –, Valencia affirme que Manchester United doit s’appuyer sur son talent. Titularisé seulement 14 fois en championnat la saison passée et écarté de la sélection anglaise, Alexander-Arnold pourrait trouver à Old Trafford l’échappatoire idéale à ses difficultés madrilènes.
Expliquant pourquoi le joueur de 27 ans s’épanouirait à Manchester, Valencia a ajouté : « J’espère que cela pourra se faire, car nous avons besoin de joueurs comme lui à Old Trafford. Pour jouer dans ce stade, il faut des joueurs dotés d’une forte personnalité. »
La stabilité défensive et l'avenir de Dalot
Bien qu’il admire Alexander-Arnold, Valencia insiste sur le fait que Diogo Dalot, l’actuel latéral droit de Manchester United, doit rester dans le projet. Arrivé en 2018 en provenance de Porto et sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, inscrivant un but et délivrant trois passes décisives.
« Ne me mettez pas dans l’embarras, car je n’aimerais pas que Diogo Dalot parte », a déclaré Valencia lorsqu’on l’a interrogé sur d’éventuels départs. « Manchester doit toujours renouveler son effectif, et c’est une équipe dont nous espérons qu’elle réalisera une bonne saison en Premier League et qu’elle remportera le titre. Mais en ce qui concerne le poste d’arrière droit, je n’ai pas vraiment réfléchi à quel joueur serait prêt à évoluer à ce poste pour Manchester United. Vous me prenez de court, je n’y ai pas encore réfléchi. J’espère simplement que, si quelqu’un arrive, ce sera la meilleure option possible. Et j’espère vraiment que Dalot ne partira pas. »
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Une prédiction audacieuse concernant le titre de champion de Premier League
Au-delà du mercato, Valencia se montre très optimiste quant à l’avenir de Manchester United. Malgré les difficultés du club à retrouver une certaine régularité ces dernières années, l’ancien ailier estime que le vent est en train de tourner et anticipe un séisme dans la hiérarchie de la Premier League dès la saison prochaine.
Faisant une prédiction audacieuse concernant le classement final, Valencia a affirmé que Manchester United retrouvera le sommet de la hiérarchie, déclarant : « Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, City et Newcastle. Voilà comment je vois la Premier League se terminer. » Si sa prévision se concrétise, ce serait le premier titre des Red Devils depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013.