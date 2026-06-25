Valencia estime que Manchester United pourrait créer la surprise en tentant de recruter Alexander-Arnold, qui peine à s'imposer au Real Madrid depuis son arrivée libre l'été dernier. Alors que le nouvel entraîneur madrilène, José Mourinho, remanie son effectif et serait sur le point de recruter Denzel Dumfries, l'ancien joueur de Liverpool se retrouve dans l'incertitude en Espagne.

Valencia estime que l’expérience et les qualités techniques du latéral droit en font le profil idéal pour répondre aux exigences d’un joueur de Manchester United. S’exprimant auprès de Hajper, l’ancien latéral droit a affirmé : « Trent est un joueur que j’apprécie beaucoup. Il possède un très bon pied droit, il centre bien et il défend efficacement. Il serait un atout majeur pour Manchester United. Il connaît la Premier League, il sait ce que signifie remporter la Ligue des champions et le championnat. C’est un joueur passionné, et j’aimerais le voir à Manchester United. »







