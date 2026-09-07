Arsenal a maintenu son début de saison parfait en Premier League grâce à une victoire tendue contre Chelsea. Cependant, le champion en titre a évité de peu une énorme frayeur seulement cinq minutes après le coup d’envoi.

L’ancien capitaine de United, Rooney, affirme que le défenseur d’Arsenal Gabriel aurait dû être expulsé après un tacle dangereux sur le gardien de Chelsea, Martinez. Le défenseur central brésilien a semblé toucher directement la tête du portier au cours d’une mêlée confuse dans la surface, laissant Martinez au sol, en souffrance, et nécessitant une prise en charge médicale immédiate.

La vue de l’arbitre Chris Kavanagh était malheureusement obstruée par le grand nombre de joueurs dans la zone. De manière surprenante, la VAR a choisi de ne pas recommander un visionnage au bord du terrain, ce qui a suscité un large débat aussi bien parmi les joueurs frustrés de Chelsea que chez des consultants télévisés stupéfaits.