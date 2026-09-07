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Une légende de Manchester United étrille Gabriel Magalhaes, « chanceux », alors que la star d'Arsenal échappe à un carton rouge lors de la victoire contre Chelsea
Gabriel échappe à un carton rouge précoce dans le derby londonien
Arsenal a maintenu son début de saison parfait en Premier League grâce à une victoire tendue contre Chelsea. Cependant, le champion en titre a évité de peu une énorme frayeur seulement cinq minutes après le coup d’envoi.
L’ancien capitaine de United, Rooney, affirme que le défenseur d’Arsenal Gabriel aurait dû être expulsé après un tacle dangereux sur le gardien de Chelsea, Martinez. Le défenseur central brésilien a semblé toucher directement la tête du portier au cours d’une mêlée confuse dans la surface, laissant Martinez au sol, en souffrance, et nécessitant une prise en charge médicale immédiate.
La vue de l’arbitre Chris Kavanagh était malheureusement obstruée par le grand nombre de joueurs dans la zone. De manière surprenante, la VAR a choisi de ne pas recommander un visionnage au bord du terrain, ce qui a suscité un large débat aussi bien parmi les joueurs frustrés de Chelsea que chez des consultants télévisés stupéfaits.
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Rooney et Young fustigent une décision de la VAR
S’exprimant dans Match of the Day de la BBC, Rooney a fait part de son incrédulité totale face au fait que Gabriel soit resté sur le terrain. La légende de United a estimé que les ralentis mettaient en évidence un geste incroyablement dangereux, qui méritait une sanction sévère.
« On ne le voit pas vraiment au premier regard, mais ensuite, quand on revoit l’action et qu’elle est ralentie », a expliqué Rooney, « Martinez a le ballon dans les mains et Gabriel lui met un coup de pied à la tête, il lève la jambe et va largement au-dessus. Il a énormément de chance de rester sur le terrain. »
Autre consultant, Ashley Young a partagé ces propos très fermes tout en remettant en question l’ensemble du processus de révision du VAR. Young a ajouté : « Je suis d’accord. Quand le ballon est au sol et que Martinez l’a, Gabriel monte tellement haut le pied. Je ne comprends pas pourquoi ce n’est pas allé jusqu’au VAR ou s’ils l’ont vraiment étudié correctement, parce qu’il n’est nulle part près du ballon. Il s’en est sorti sur ce coup-là. »
Arsenal s’offre une spectaculaire victoire après avoir renversé la situation
Le moment très controversé s’est produit peu après l’entame fulgurante du match par le Chelsea de Xabi Alonso. Morgan Rogers, ancien objectif d’Arsenal, a donné l’avantage aux visiteurs après seulement deux minutes, réduisant au silence le public local.
Chelsea s’était rendu dans le nord de Londres avec, lui aussi, un bilan parfait de 100 %. Cependant, Arsenal a remarquablement bien réagi à ce revers initial et a rapidement repris le contrôle du rythme. Kai Havertz a égalisé avec succès contre son ancien club au milieu d’une première période palpitante. Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a ensuite parachevé cette impressionnante remontée en inscrivant en seconde période le but victorieux décisif, afin de prolonger la série de victoires des siens et de prendre les trois points.
- AFP
Arsenal s’apprête à retrouver la Ligue des champions
Après avoir assuré trois points vitaux et évité une suspension coûteuse à Gabriel, Arsenal tourne désormais son attention vers l'Europe. Le club londonien mettra sa défense du titre en Premier League entre parenthèses lorsqu'il lancera sa campagne de Ligue des champions cette semaine. Arsenal sera confronté à un test d'entrée délicat face au poids lourd de Serie A, Naples.
De son côté, Alonso cherchera à remettre Chelsea sur le chemin de la victoire lors du retour de la Coupe nationale. Les Blues doivent affronter Leeds United mercredi soir, dans une rencontre de League Cup.
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