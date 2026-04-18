Une légende de Liverpool exhorte les Reds à recruter Michael Olise, la star du Bayern Munich étant considérée comme le remplaçant idéal de Mohamed Salah

L’urgence de lui trouver un successeur s’est concrétisée le mois dernier, lorsque l’international égyptien a officialisé son départ en fin de saison dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le « Roi égyptien » quittera le club en véritable légende, occupant actuellement la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de Liverpool avec 256 réalisations, juste derrière Roger Hunt et Ian Rush. Au cours de neuf saisons couronnées de succès sur les bords de la Mersey, il a conquis deux titres de Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et deux Coupes de la Ligue.

Vladimír Šmicer, héros de la finale de la Ligue des champions 2005 à Istanbul, estime que l’impact de Salah le place au même niveau que les plus grandes icônes de l’histoire du club. « Nous avons eu tellement de grands joueurs dans ce club que nous pourrions dresser de nombreuses statues à travers la ville », observe Šmicer. « Bien sûr, Steven Gerrard et Mohamed Salah sont deux leaders, deux joueurs de très haut niveau, deux stars mondiales, et ils sont exceptionnels. Il est difficile de les comparer, mais Stevie G laisse un héritage unique : il est un enfant du pays qui a passé toute sa carrière à Liverpool, malgré des opportunités de départ. »