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Une légende de Liverpool exhorte les Reds à recruter Michael Olise, la star du Bayern Munich étant considérée comme le remplaçant idéal de Mohamed Salah
Olise a-t-il le profil pour succéder à Salah ?
L’ancien milieu de Liverpool, Vladimir Smicer, identifie sans détour Ismaïla Sarr comme le profil idéal pour succéder à Mohamed Salah cet été. Recruté à l’Allianz Arena en provenance de Crystal Palace seulement en 2024, l’international sénégalais a déjà marqué 18 buts et délivré 29 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Pour Smicer, un retour en Premier League sous le maillot des Reds serait donc un choix judicieux.
« Liverpool a montré des signes de faiblesse sur les ailes cette saison », a expliqué Smicer lors d’un entretien avec BetVictor, qui propose les dernières cotes de la Coupe du monde. « Nous avons perdu Luis Diaz, et Mo Salah n’est pas à son niveau habituel. Nous avons besoin d’un bon ailier, surtout maintenant que nous savons que Mo Salah s’en va. Michael Olise correspond parfaitement au profil recherché : jeune (24 ans), expérimenté en Premier League et déjà performant sous le maillot du Bayern Munich. Si négocier avec le club bavarois s’annonce complexe, l’arrivée d’Olise à Liverpool serait, selon Smicer, un choix à la fois pertinent et excitant. »
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C’est la fin d’une époque : Salah confirme son départ.
L’urgence de lui trouver un successeur s’est concrétisée le mois dernier, lorsque l’international égyptien a officialisé son départ en fin de saison dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le « Roi égyptien » quittera le club en véritable légende, occupant actuellement la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de Liverpool avec 256 réalisations, juste derrière Roger Hunt et Ian Rush. Au cours de neuf saisons couronnées de succès sur les bords de la Mersey, il a conquis deux titres de Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et deux Coupes de la Ligue.
Vladimír Šmicer, héros de la finale de la Ligue des champions 2005 à Istanbul, estime que l’impact de Salah le place au même niveau que les plus grandes icônes de l’histoire du club. « Nous avons eu tellement de grands joueurs dans ce club que nous pourrions dresser de nombreuses statues à travers la ville », observe Šmicer. « Bien sûr, Steven Gerrard et Mohamed Salah sont deux leaders, deux joueurs de très haut niveau, deux stars mondiales, et ils sont exceptionnels. Il est difficile de les comparer, mais Stevie G laisse un héritage unique : il est un enfant du pays qui a passé toute sa carrière à Liverpool, malgré des opportunités de départ. »
Des statistiques incroyables et un héritage sans égal
Si les liens de Gerrard avec sa ville natale sont uniques, Smicer considère que les performances inégalées de Salah depuis 2017 constituent la référence pour les attaquants modernes. Son départ marque la fin d’une époque historique pour tous les avant-postes de Liverpool.
« Les statistiques de Mo Salah sont tout simplement incroyables », ajoute Smicer. « Tout le monde s'attendait à ce qu'il marque 20 ou 30 buts chaque année et considérait cela comme acquis. Mais ce n'est pas si facile. Pour moi, c’est le meilleur ailier de l’histoire du club, sans aucune hésitation. Il recevra le respect qu’il mérite. Statue ou autre, peu importe : il restera à jamais dans le cœur des supporters et des joueurs comme l’un des plus grands Reds de tous les temps. »
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Le défi d’un Anfield après Salah
Pour remplacer un joueur aussi prolifique que Salah, il faudrait recruter un profil à la fois technique comme Olise et déjà rodé en Premier League, même si le débaucher du Bayern impliquerait un investissement financier colossal. Par conséquent, d’autres noms ont émergé comme successeurs potentiels : Jean Diomande (RB Leipzig), Yankuba Minteh (Brighton) et Nico Williams (Athletic Club) ont récemment été associés à un transfert à Anfield. À l’approche du mercato estival, la recherche d’un nouvel attaquant de pointe demeure une priorité pour la direction de Liverpool.