Une légende de Liverpool avance une proposition surprenante pour remplacer Mohamed Salah, tout en indiquant aux Reds comment réaliser des économies après le départ du « Roi égyptien », auteur de 257 buts

Soulignant que les dépenses excessives ne règlent pas les problèmes tactiques, l’ancien ailier a exprimé sa confiance dans la capacité de l’effectif actuel à s’imposer sous les ordres de Slot. Interrogé par Betfred, Barnes a déclaré : « La solution ne réside pas dans le recrutement de nouveaux joueurs, car nous en avons déjà. Si quelqu’un arrive, que ferons-nous alors d’Alexander Isak, d’Hugo Ekitike et de Rio Ngumoha, qui est en pleine progression ? À mon avis, nous n’avons pas besoin de recruter, car nous devons nous appuyer sur l’effectif actuel.

Il faut trouver le bon équilibre, la bonne combinaison. Malheureusement, beaucoup croient que la solution à tous les problèmes est de continuer à recruter. On a évoqué le nom de Jarrod Bowen, car West Ham est relégué, mais je suis convaincu que notre effectif actuel suffit, à condition que tout le monde reste soudé et travaille ensemble. »