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Une légende de Liverpool avance une proposition surprenante pour remplacer Mohamed Salah, tout en indiquant aux Reds comment réaliser des économies après le départ du « Roi égyptien », auteur de 257 buts
Barnes coupe court aux spéculations sur son éventuel remplacement
Selon Barnes, légende d’Anfield, Liverpool possède en interne les ressources nécessaires pour digérer le départ de l’icône Salah sans recruter cet été. Malgré les difficultés du club de Merseyside dans le dernier tiers du terrain la saison passée, l’ancien attaquant rejette l’idée d’une frénésie de transferts. Il exhorte plutôt le groupe à s’adapter à des ajustements structurels, plutôt que de se précipiter sur des cibles de facilité comme Jarrod Bowen (West Ham), fraîchement relégué avec les Hammers.
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Les Reds sont appelés à consolider leur position.
Soulignant que les dépenses excessives ne règlent pas les problèmes tactiques, l’ancien ailier a exprimé sa confiance dans la capacité de l’effectif actuel à s’imposer sous les ordres de Slot. Interrogé par Betfred, Barnes a déclaré : « La solution ne réside pas dans le recrutement de nouveaux joueurs, car nous en avons déjà. Si quelqu’un arrive, que ferons-nous alors d’Alexander Isak, d’Hugo Ekitike et de Rio Ngumoha, qui est en pleine progression ? À mon avis, nous n’avons pas besoin de recruter, car nous devons nous appuyer sur l’effectif actuel.
Il faut trouver le bon équilibre, la bonne combinaison. Malheureusement, beaucoup croient que la solution à tous les problèmes est de continuer à recruter. On a évoqué le nom de Jarrod Bowen, car West Ham est relégué, mais je suis convaincu que notre effectif actuel suffit, à condition que tout le monde reste soudé et travaille ensemble. »
Barnes réaffirme la légitimité de Slot
Interrogé sur la décision d’Arne Slot d’aligner l’ailier égyptien aux côtés d’Andy Robertson pour son dernier match à Anfield, Barnes a estimé que le technicien néerlandais avait fait le bon choix : « Absolument, Slot a pris la bonne décision. Si Salah restait, la situation aurait été différente, mais puisqu’il part, il était logique de lui offrir une sortie en fanfare. Cependant, je pense que Mo a eu tort de faire et de dire ce qu’il a fait et dit.
Analyse-t-on ses déclarations, et l’on comprend qu’il exige qu’un entraîneur de Liverpool se conforme au style de Jürgen Klopp, ce qui est absurde. Tout coach des Reds doit imposer sa propre méthode, non celle de son prédécesseur. Il est donc insensé, voire ridicule, d’affirmer que le « football heavy metal » constitue une condition non négociable ; Salah a tort sur ce point. Je pense qu’Arne Slot a fait preuve de grandeur en rendant hommage à Mo pour ses loyaux services. »
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Slot doit procéder à une refonte tactique
Liverpool aborde un mercato estival crucial, axé sur la transformation de son attaque, alors que Slot s’attache à forger son identité post-Klopp sans son principal leader. Le technicien néerlandais doit redynamiser une ligne d’attaque qui a souvent buté sur les défenses adverses en championnat, un mal illustré par la cinquième place finale, et exiger que l’effectif actuel prouve immédiatement sa valeur. Avec un programme de préparation estival exigeant, la capacité à exploiter pleinement les couloirs offensifs sera le baromètre d’une course crédible au top 4 la saison prochaine.