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Une légende de la Premier League recommande à Cole Palmer de quitter un Chelsea « toxique », alors que des rumeurs de transfert vers Manchester United circulent
Barry met en garde contre la toxicité qui règne à Chelsea.
L’ancien joueur de Manchester City a exprimé son vif inquiétude : l’ambiance du vestiaire de Stamford Bridge nuirait gravement à l’épanouissement des plus grands espoirs de Chelsea. Selon lui, des joueurs comme Palmer pourraient devoir partir pour réaliser leurs ambitions.
« Tout joueur souhaite évoluer dans un vestiaire serein au sein d’un club stable », a expliqué Barry à Midnite. « Si vous vous trouvez dans un vestiaire qui est peut-être légèrement toxique, il est difficile de se rendre à l’entraînement et de donner le meilleur de soi-même chaque jour, ce n’est pas agréable. Nous savons tous que le vestiaire est un groupe très soudé : si deux ou trois joueurs commencent à douter des principes ou des méthodes de l’entraîneur, le malaise s’installe inévitablement. Si ces joueurs ne sont pas épanouis, ils ne pourront pas atteindre leur plein potentiel et, par conséquent, l’ensemble de l’équipe en pâtira. Si tel était le cas à Chelsea, le vestiaire s’en trouverait affecté. »
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Rumeurs de transfert et infirmerie pleine pour Manchester United
Ces mises en garde surviennent alors que les rumeurs d’un transfert à Old Trafford s’intensifient, certains médias suggérant que Palmer pourrait être tenté par un retour dans le Nord-Ouest. Bien que le joueur ait déjà démenti chercher à quitter le club, Barry estime que l’absence de projet à long terme finira par se payer.
« N’importe quel joueur, Cole Palmer ou un autre, s’il ne voit pas d’avenir stable à long terme à Chelsea, il est naturel pour lui et ses agents de commencer à chercher et à se demander “où pouvons-nous aller pour réussir” dans ce qui est, en fin de compte, une carrière de footballeur de courte durée », ajoute Barry.
Blessé à l’aine pendant près de douze semaines, le jeune attaquant a tout de même inscrit neuf buts en vingt-deux matchs de championnat cette saison.
La réputation de « joker de luxe » de Rosenior
La situation interne du club a atteint un point de rupture sous la direction de Rosenior, dont le bref mandat aurait été compromis par un manque de respect de la part des joueurs. La discorde régnait dans les vestiaires, certains membres de l'équipe ayant même surnommé l'ancien entraîneur de manière cinglante « le remplaçant » alors que les résultats commençaient à se dégrader.
Barry a rappelé qu’il est extrêmement difficile pour un entraîneur de redresser la barre une fois le vestiaire perdu : « J’ai connu de courtes périodes de ce genre au cours de ma carrière. L’entraîneur est désespéré, il voit bien que ce joueur a une influence négative sur le vestiaire, il veut s’en débarrasser, mais dans le football, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Liam Rosenior n’aurait pas eu la possibilité d’y remédier », a-t-il fait remarquer.
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La quête de stabilité se poursuit
Pour Palmer, l’objectif est clair : retrouver sa meilleure forme et s’assurer une place dans la sélection anglaise de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde. Cependant, alors que les Blues pointent à la huitième place de la Premier League et traversent une crise offensive historique, le joueur de 23 ans pourrait voir sa loyauté mise à l’épreuve si le club ne retrouve pas la stabilité que Barry estime indispensable à la réussite.