Une légende de la Premier League recommande à Cole Palmer de quitter un Chelsea « toxique », alors que des rumeurs de transfert vers Manchester United circulent

L’ancien joueur de Manchester City a exprimé son vif inquiétude : l’ambiance du vestiaire de Stamford Bridge nuirait gravement à l’épanouissement des plus grands espoirs de Chelsea. Selon lui, des joueurs comme Palmer pourraient devoir partir pour réaliser leurs ambitions.

« Tout joueur souhaite évoluer dans un vestiaire serein au sein d’un club stable », a expliqué Barry à Midnite. « Si vous vous trouvez dans un vestiaire qui est peut-être légèrement toxique, il est difficile de se rendre à l’entraînement et de donner le meilleur de soi-même chaque jour, ce n’est pas agréable. Nous savons tous que le vestiaire est un groupe très soudé : si deux ou trois joueurs commencent à douter des principes ou des méthodes de l’entraîneur, le malaise s’installe inévitablement. Si ces joueurs ne sont pas épanouis, ils ne pourront pas atteindre leur plein potentiel et, par conséquent, l’ensemble de l’équipe en pâtira. Si tel était le cas à Chelsea, le vestiaire s’en trouverait affecté. »