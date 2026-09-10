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Une légende de l’Italie salue la « classe » d’Arsenal et explique pourquoi Martin Odegaard s’épanouit sous les ordres de Mikel Arteta
Arsenal conquiert Naples en Europe
Arsenal a parfaitement lancé sa nouvelle campagne de Ligue des champions mercredi soir. L'équipe d'Arteta a arraché une victoire 1-0 contre Naples au Stadio Diego Armando Maradona.
Arsenal cherche à rebondir en Europe après être passé tout près la saison dernière. Le club s'était incliné aux tirs au but face au Paris Saint-Germain en finale à Budapest, mais il a montré toute sa classe contre le géant de Serie A.
Odegaard a fait la différence dans cette rencontre. L'international norvégien a inscrit le but de la victoire en seconde période, récompensant ainsi la prestation dominante des visiteurs en Italie.
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Del Piero salue la domination d’Arsenal
La légende italienne Del Piero n’a pas tardé à souligner l’écart de niveau entre les deux équipes. Consultant pour Sky Sports Italia, l’ancien attaquant a salué les qualités physiques d’Arsenal et son style de jeu incessant.
Il a noté que les visiteurs ont complètement contrôlé le rythme du match. Del Piero a expliqué : « C’est Naples qui était fatigué à la 80e minute, pas Arsenal, parce qu’Arsenal a davantage gardé le ballon, compte tenu de son style de jeu »
Odegaard s’épanouit dans le système d’Arsenal
Odegaard réalise un superbe début de saison, rebondissant après des problèmes de forme et de condition physique lors de la campagne victorieuse pour le titre la saison dernière. Del Piero estime que le dispositif tactique d’Arsenal permet parfaitement au Norvégien de semer le chaos.
« Les joueurs comme Odegaard s’épanouissent dans un match comme celui-là, après avoir vécu une année incroyable, a souligné Del Piero. D’un point de vue psychologique, quelque chose entre en jeu. Ce n’est pas seulement la fatigue, mais aussi le style de jeu, le positionnement, la confiance et la qualité de joueurs plus confirmés d’un côté. »
- Getty Images Sport
Quel est le prochain défi de l’équipe d’Arteta ?
Arsenal cherchera à ramener sa dynamique européenne dans les compétitions nationales ce week-end. Le club londonien se déplace pour affronter Sunderland samedi soir, alors qu’il poursuit sa quête de nouveaux trophées.
Ensuite, Arsenal retrouvera la Ligue des champions le 13 octobre. Le club français de Lille sera en déplacement dans le nord de Londres. Arsenal aura à cœur de décrocher trois points de plus et de confirmer son statut de prétendant précoce à la couronne européenne.
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