Une légende de l’Italie salue la « classe » d’Arsenal et explique pourquoi Martin Odegaard s’épanouit sous les ordres de Mikel Arteta

Arsenal a parfaitement lancé sa nouvelle campagne de Ligue des champions mercredi soir. L'équipe d'Arteta a arraché une victoire 1-0 contre Naples au Stadio Diego Armando Maradona.

Arsenal cherche à rebondir en Europe après être passé tout près la saison dernière. Le club s'était incliné aux tirs au but face au Paris Saint-Germain en finale à Budapest, mais il a montré toute sa classe contre le géant de Serie A.

Odegaard a fait la différence dans cette rencontre. L'international norvégien a inscrit le but de la victoire en seconde période, récompensant ainsi la prestation dominante des visiteurs en Italie.