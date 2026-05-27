Selon Sky, les négociations entre les dirigeants du club et la légende de l’Atlético de Madrid, âgée de 40 ans, ont officiellement commencé et progressent rapidement.
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Une légende de l’Atlético pourrait débarquer en Bundesliga : un grand club serait intéressé par la venue de Filipe Luis
Luis, qui entraînait encore Flamengo Rio de Janeiro, fraîchement couronné vainqueur de la Copa Libertadores, jusqu’au début mars, est la priorité numéro un du directeur sportif. Si le club de Leverkusen conserve des plans B et C en cas de contretemps, tous les indicateurs pointent vers une solution brésilienne.
Sur le plan stratégique, le club prévoit d’annoncer le départ définitif de Hjulmand uniquement lorsque le nouvel entraîneur aura apposé sa signature au contrat.
- AFP
Filipe Luis est une légende de l’Atlético de Madrid.
Arrivé aux commandes de Leverkusen après le départ précipité d’Erik ten Hag, contraint de quitter le club dès la 2^e journée de la saison précédente, le technicien danois avait signé un contrat à long terme jusqu’en 2027. Malgré cet engagement, il n’a pas réussi à satisfaire les exigences élevées du club et a manqué l’accès à la Ligue des champions.
Avec Luis, le club rhénan miserait sur une expérience internationale condensée et sur une stature reconnue sur la scène européenne. En tant que joueur, ce feu follet des ailes a été pendant des années un élément de classe mondiale, disputant pas moins de 333 matchs officiels sous le maillot de l’Atlético et honorant 44 sélections avec le Brésil. Après avoir mis un terme à sa carrière le 1^(er) janvier 2024 chez le club de tradition Flamengo, il y a connu un départ fulgurant sur le banc.
À Leverkusen, qui pour prendre les commandes : Luis, Glasner ou Iraola ?
Nommé en septembre 2024 à la tête de l’équipe professionnelle de Flamengo, Luis a immédiatement imposé sa marque. Il a mené le club vers le titre de champion du Brésil et a couronné ses débuts éclatants par une victoire en Copa Libertadores, l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions. Son départ surprise de l’écurie carioca, en mars de cette année, a donc surpris.
À Leverkusen, on estime depuis plusieurs mois qu’Hjulmand ne sera pas sur le banc au coup d’envoi de la nouvelle saison. Les noms d’Oliver Glasner et d’Andoni Iraola circulent avec insistance, le technicien autrichien semblant être la priorité de Rolfes.
Mais l’Autrichien se montre extrêmement ambitieux – peut-être trop pour Leverkusen. « Pour moi, c’est le projet qui prime. Est-il possible de remporter la Ligue des champions ? Cette possibilité existe-t-elle ? C’est quelque chose que je trouve passionnant. Je recherche un défi. Je recherche quelque chose de passionnant », a-t-il déclaré sur RTL/ntv.