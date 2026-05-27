Nommé en septembre 2024 à la tête de l’équipe professionnelle de Flamengo, Luis a immédiatement imposé sa marque. Il a mené le club vers le titre de champion du Brésil et a couronné ses débuts éclatants par une victoire en Copa Libertadores, l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions. Son départ surprise de l’écurie carioca, en mars de cette année, a donc surpris.

À Leverkusen, on estime depuis plusieurs mois qu’Hjulmand ne sera pas sur le banc au coup d’envoi de la nouvelle saison. Les noms d’Oliver Glasner et d’Andoni Iraola circulent avec insistance, le technicien autrichien semblant être la priorité de Rolfes.

Mais l’Autrichien se montre extrêmement ambitieux – peut-être trop pour Leverkusen. « Pour moi, c’est le projet qui prime. Est-il possible de remporter la Ligue des champions ? Cette possibilité existe-t-elle ? C’est quelque chose que je trouve passionnant. Je recherche un défi. Je recherche quelque chose de passionnant », a-t-il déclaré sur RTL/ntv.