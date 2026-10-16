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Une légende d’Aston Villa prédit que Nicolas Jackson battra son record personnel de buts cette saison
La recrue record fait d’emblée la différence
Nicolas Jackson a pris un départ tonitruant à Aston Villa après son transfert estival en provenance de Chelsea pour 65 millions de livres sterling, un record pour le club. Comme le rapporte talkSPORT, Jackson a été recruté pour remplacer Ollie Watkins, parti à Al Hilal, club de la Saudi Pro League.
Jackson a déjà inscrit cinq buts en seulement huit matches, dont un doublé lors d’une victoire 6-0 contre Fenerbahçe en Ligue des champions. Aston Villa a clairement profité de son arrivée, et l’ancien attaquant Gabby Agbonlahor estime que Jackson dépassera sans difficulté les 17 buts qu’il avait inscrits lors de sa première saison à Chelsea, en 2023/24.
- AFP
Agbonlahor encense la nouvelle recrue d’Aston Villa
Agbonlahor estime que Jackson apporte quelque chose de différent de Watkins dans le dernier tiers du terrain. Agbonlahor a déclaré : « Je ne dirais pas qu’il leur a rendu service, car cela aurait été bien d’avoir les deux, pour qu’ils se poussent mutuellement à donner le meilleur d’eux-mêmes. Ollie Watkins a beaucoup apporté au club. Nicolas Jackson est plus jeune, il a déjà travaillé sous les ordres de l’entraîneur. Il a rejoint Aston Villa et semble avoir beaucoup peaufiné son jeu. Son premier contrôle paraît bien meilleur, tout comme ses déplacements. Ce qu’il fait, contrairement à Ollie Watkins, c’est éliminer ses adversaires. Il reçoit le ballon, aime passer son vis-à-vis et progresser balle au pied. Certains de ses buts ont été remarquables. Son but contre Tottenham : ce contrôle, ce pivot, cette frappe rapide dans le coin du but. Deux buts contre Fenerbahce, l’un juste à l’extérieur de la surface, l’autre juste à l’intérieur. Trois en Ligue des champions, deux en Premier League. Je pense qu’il atteindra les 20 buts toutes compétitions confondues à la fin de la saison. Il faut un attaquant rapide en Premier League, à mon avis. »
Une pression moindre favorise le développement
Le consultant Alex Crook estime que Jackson se trouve enfin dans un environnement propice à son épanouissement, soulignant que ses précédents passages à Chelsea et au Bayern Munich s’accompagnaient d’attentes bien plus élevées. Crook explique : « Le gros avantage pour lui à Aston Villa, c’est qu’il joue sous les ordres d’un entraîneur qui le connaît, pour avoir travaillé avec lui en Espagne. Et la pression est moins forte à Aston Villa que dans un club comme Chelsea. Ou même qu’au Bayern Munich, où il n’a pas particulièrement brillé lors de son prêt la saison dernière. »
- AFP
Quel avenir pour Jackson ?
Jackson cherchera désormais à prolonger son impressionnante série de buts, tandis qu’Aston Villa poursuit ses campagnes en championnat et sur la scène européenne. S’il reste en forme et continue de briller sous les ordres d’Emery, il est bien parti pour pulvériser ses records personnels et s’imposer comme l’un des attaquants les plus redoutables de Premier League cette saison.
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