Nicolas Jackson a pris un départ tonitruant à Aston Villa après son transfert estival en provenance de Chelsea pour 65 millions de livres sterling, un record pour le club. Comme le rapporte talkSPORT, Jackson a été recruté pour remplacer Ollie Watkins, parti à Al Hilal, club de la Saudi Pro League.

Jackson a déjà inscrit cinq buts en seulement huit matches, dont un doublé lors d’une victoire 6-0 contre Fenerbahçe en Ligue des champions. Aston Villa a clairement profité de son arrivée, et l’ancien attaquant Gabby Agbonlahor estime que Jackson dépassera sans difficulté les 17 buts qu’il avait inscrits lors de sa première saison à Chelsea, en 2023/24.