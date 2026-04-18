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Une légende d’Arsenal réfute les accusations de « manque de courage » et dévoile le secret de la réussite des « Invincibles », alors que les hommes de Mikel Arteta se préparent pour le choc contre Manchester City
La mentalité des Invincibles
À la veille du match entre Arsenal et Manchester City, Silva est revenu sur la saison 2003-2004 des « Invincibles ». Figure clé de cette série d’invincibilité (26 victoires, 12 nuls), il attribue ce succès historique – 73 buts marqués, 26 encaissés seulement – à un refus collectif de perdre.
« Personne n'acceptait de perdre, encore moins de perdre bêtement. La défaite n'était pas facilement tolérée. Si l'autre équipe voulait nous battre, elle devait jouer à un niveau exceptionnellement élevé. Quand nous étions menés au score, les joueurs refusaient de considérer cela comme une fatalité », explique Silva dans une interview accordée à ESPN. Cette détermination sans faille était la marque de fabrique d’un groupe qui comptait dans ses rangs des joueurs tels que Thierry Henry et Patrick Vieira, a-t-il ajouté : « Nous y avons cru jusqu’au bout et avons tout fait pour renverser la vapeur. »
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Le génie d'Arsène Wenger
Alors que certains entraîneurs misent sur des gesticulations théâtrales sur la ligne de touche, Silva a révélé que l’architecte de cette saison historique, Arsène Wenger, exerçait son autorité avec calme mais sans concession. Pour sa huitième saison à la tête des Gunners, Wenger a décroché son troisième titre de champion d’Angleterre avec le club londonien, le 13e de l’histoire du club. Sa capacité à gérer un effectif d’égos de classe mondiale constituait la « recette secrète » qui a permis aux Invincibles de s’épanouir sous une pression immense tout au long de leur campagne de 26 matchs sans défaite.
« Il était d’un calme olympien. J’ai connu des coachs beaucoup plus agités quand ils réclamaient des résultats. Mais lui savait gérer le groupe : il appuyait sur le bon bouton au bon moment, que ce soit pour un joueur ou pour l’ensemble de l’équipe », explique Silva.
Derrière cette sérénité affichée se cachait toutefois une exigence de résultat sans équivoque : « Il transmettait ses idées de manière claire et simple, faciles à comprendre, mais il fallait remplir son rôle. Si vous ne faisiez pas le job, vous sortiez du groupe, c’était aussi simple que ça. Il faisait entrer un autre joueur et il n’y avait pas de discussion. »
Ne tenez pas compte de l’étiquette de l’embouteilleur.
Malgré les progrès accomplis sous les ordres d’Arteta, les récents revers – dont la défaite à domicile contre Bournemouth, la perte de la finale de la Carabao Cup et l’élimination en FA Cup face à Southampton – ont ravivé les critiques qualifiant l’équipe de « bottlers ». Silva estime toutefois ce jugement injuste, rappelant la nette progression du club par rapport aux saisons précédentes.
« Je pense que ceux qui qualifient Arsenal de “bottlers” sont des gens qui n’ont pas suivi de près ce qui est arrivé à l’équipe ces dernières années. Arsenal a traversé une période difficile après le départ de Wenger, manquant les grandes compétitions européennes. Cependant, une restructuration importante a eu lieu ces dernières années », a fait valoir Silva. Il estime que le fait de se battre régulièrement pour les premières places est un signe de force plutôt que de faiblesse.
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Un appel aux supporters des Émirats
Après plus de deux décennies sans titre, la pression monte sur la génération actuelle de stars, appelée à suivre enfin les traces des héros de 2004. Silva le martèle : les supporters auront un rôle essentiel pour faire taire les critiques et pousser l’équipe à franchir la ligne d’arrivée dans sa lutte contre la machine de guerre de Pep Guardiola, Manchester City.
« Lutter pour le titre trois saisons d’affilée n’est pas chose aisée. Bien sûr, cela génère de la frustration, surtout chez les supporters, qui sont très exigeants mais aussi toujours très solidaires », a déclaré la légende brésilienne. Pour lui, l’unité entre les tribunes et le terrain est la clé pour mettre fin à l’attente : « Il y aura toujours de la frustration quand on perd, mais, à partir de maintenant, le soutien des supporters sera fondamental pour que ce titre tant attendu – qui se prépare depuis plus de 20 ans – se concrétise enfin, pour mettre fin à la disette et faire taire les « ragots ». »