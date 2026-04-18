Une légende d’Arsenal réfute les accusations de « manque de courage » et dévoile le secret de la réussite des « Invincibles », alors que les hommes de Mikel Arteta se préparent pour le choc contre Manchester City

Alors que certains entraîneurs misent sur des gesticulations théâtrales sur la ligne de touche, Silva a révélé que l’architecte de cette saison historique, Arsène Wenger, exerçait son autorité avec calme mais sans concession. Pour sa huitième saison à la tête des Gunners, Wenger a décroché son troisième titre de champion d’Angleterre avec le club londonien, le 13e de l’histoire du club. Sa capacité à gérer un effectif d’égos de classe mondiale constituait la « recette secrète » qui a permis aux Invincibles de s’épanouir sous une pression immense tout au long de leur campagne de 26 matchs sans défaite.

« Il était d’un calme olympien. J’ai connu des coachs beaucoup plus agités quand ils réclamaient des résultats. Mais lui savait gérer le groupe : il appuyait sur le bon bouton au bon moment, que ce soit pour un joueur ou pour l’ensemble de l’équipe », explique Silva.

Derrière cette sérénité affichée se cachait toutefois une exigence de résultat sans équivoque : « Il transmettait ses idées de manière claire et simple, faciles à comprendre, mais il fallait remplir son rôle. Si vous ne faisiez pas le job, vous sortiez du groupe, c’était aussi simple que ça. Il faisait entrer un autre joueur et il n’y avait pas de discussion. »