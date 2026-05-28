Selon Keown, la grande finale de samedi offrirait à l’équipe actuelle l’occasion de surpasser le groupe de la saison 2003-2004. Si les « Invincibles » d’Arsène Wenger sont restés invaincus tout au long du championnat, ils n’ont jamais conquis la Ligue des champions, battus en finale 2006 par le FC Barcelone.

« Ils seront vainqueurs, et cela me suffit », a déclaré Keown, cité par l’Evening Standard. « Ils seront les tout premiers vainqueurs de la Ligue des champions. Pour moi, ce sont les “Numéro un”. Ils ne sont pas seulement les “Inoubliables” ou les “Invincibles”. Ce sont les « Numéro Un ». Ils occuperont ainsi la première place, car personne d’autre n’a encore soulevé ce trophée. Nous avons souvent déçu en Europe : la Coupe des Coupes nous a échappé, et la Coupe UEFA nous a été ravie aux tirs au but par Galatasaray. Il est donc temps pour le club de marquer l’histoire sur la scène continentale. »