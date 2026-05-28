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Une légende d’Arsenal affirme que les « Unforgettables » peuvent surpasser les « Invincibles » en décrochant une victoire historique en Ligue des champions, trouvant leur inspiration dans un titre emblématique de Queen
Aller au-delà de l'héritage des Invincibles
Selon Keown, la grande finale de samedi offrirait à l’équipe actuelle l’occasion de surpasser le groupe de la saison 2003-2004. Si les « Invincibles » d’Arsène Wenger sont restés invaincus tout au long du championnat, ils n’ont jamais conquis la Ligue des champions, battus en finale 2006 par le FC Barcelone.
« Ils seront vainqueurs, et cela me suffit », a déclaré Keown, cité par l’Evening Standard. « Ils seront les tout premiers vainqueurs de la Ligue des champions. Pour moi, ce sont les “Numéro un”. Ils ne sont pas seulement les “Inoubliables” ou les “Invincibles”. Ce sont les « Numéro Un ». Ils occuperont ainsi la première place, car personne d’autre n’a encore soulevé ce trophée. Nous avons souvent déçu en Europe : la Coupe des Coupes nous a échappé, et la Coupe UEFA nous a été ravie aux tirs au but par Galatasaray. Il est donc temps pour le club de marquer l’histoire sur la scène continentale. »
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L’inspiration de la reine et le changement de mentalité
Les Gunners abordent la finale avec un moral regonflé après avoir mis fin à leur longue disette de titres nationaux. Selon Keown, le sentiment d’être champions a modifié l’ADN du groupe, et même la musique qui a accompagné leur récente conquête de la Premier League a eu un impact psychologique marquant sur leur progression.
« J’ai remarqué une chose : quand on entend cette musique, cette chanson de Queen – vous savez, We Are The Champions –, ça vous touche », observe Keown. « On commence à croire qu’on peut tout accomplir. Tout devient possible. Cela crée en quelque sorte une base solide pour le club. Cela leur donnera des ailes pour aller accomplir quelque chose de vraiment très spécial. »
Retour en mode combat
Après les grandes festivités ayant suivi leur sacre, officialisé par le match nul de Manchester City contre Bournemouth et sanctionné par la remise du trophée à Selhurst Park, Arteta a exigé que l’équipe se remette immédiatement au travail. Le groupe a pris la direction de Budapest jeudi, et Keown a souligné la nécessité pour les joueurs de retrouver rapidement leur esprit de compétition une fois les célébrations terminées.
« Plus on a de temps, mieux c’est », a ajouté Keown au sujet de la préparation. « J’espère qu’il y a suffisamment d’écart entre la fête, qui vous transforme, et le match. Il faut retrouver la hargne, la hargne de gagner. Mais je suis presque certain qu’ils sont en train de la retrouver en ce moment. »
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Le pari de Timber Fitness
L’un des principaux casse-tête d’Arteta concerne Jurrien Timber, absent depuis mars en raison d’une blessure à l’aine. Le Néerlandais brûle d’envie de participer à la rencontre face au PSG, notamment pour contenir la menace représentée par Khvicha Kvaratskhelia, auteur de 10 buts et 6 passes décisives cette saison sous les couleurs du club français.
« [Timber] est peut-être le seul joueur au monde capable de le contenir », a expliqué Keown. « C’est pour cette raison qu’on va lui laisser un peu plus de temps. D’habitude, pour quelqu’un qui a été absent aussi longtemps, on se dirait : “Bon, c’est trop tard”. Parce qu’il n’a pas joué depuis, quoi, 10 ou 11 matchs ? Mais c’est un joueur assez unique. Sa mobilité, sa capacité à récupérer le ballon, son agressivité et son jeu très physique en défense. Les ailiers du PSG sont très agressifs lorsqu’ils viennent vous presser, et il faut pouvoir leur tenir tête. »