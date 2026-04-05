Une légende allemande : si Yamal avait été italien, on l'aurait relégué en deuxième division

La légende du football allemand Jürgen Klinsmann a porté un jugement sans appel sur l'échec de la sélection italienne, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.

Les Azzurri ont trébuché lors des qualifications pour la Coupe du monde et se sont qualifiés de justesse pour les barrages, mais ils ont essuyé un revers cuisant lors du match décisif contre la Bosnie-Herzégovine, s'inclinant 4-1 aux tirs au but après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, prolongeant ainsi leur absence de la compétition mondiale depuis 2018.

S'appuyant sur sa relation profonde avec le football italien – il a brillé en tant que joueur sous les maillots de l'Inter Milan et de la Sampdoria (son fils Jonathan garde les buts de Cesena) –, Klinsmann a livré l'une des analyses les plus pertinentes à ce jour sur les raisons de l'échec persistant des Azzurri à se qualifier pour la Coupe du monde.

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