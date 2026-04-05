Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Une légende allemande : si Yamal avait été italien, on l'aurait relégué en deuxième division

Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
FC Barcelone
LaLiga
Fribourg vs Bayern Munich
Fribourg
Bayern Munich
Bundesliga
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Ligue des Champions
FC Barcelone vs Atletico Madrid
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
J. Klinsmann
L. Yamal
J. Musiala
Espagne
Allemagne
Bosnie-Herzégovine
Italie

Une remarque cinglante sur la crise du football italien

La légende du football allemand Jürgen Klinsmann a porté un jugement sans appel sur l'échec de la sélection italienne, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.

 Les Azzurri ont trébuché lors des qualifications pour la Coupe du monde et se sont qualifiés de justesse pour les barrages, mais ils ont essuyé un revers cuisant lors du match décisif contre la Bosnie-Herzégovine, s'inclinant 4-1 aux tirs au but après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, prolongeant ainsi leur absence de la compétition mondiale depuis 2018.

S'appuyant sur sa relation profonde avec le football italien – il a brillé en tant que joueur sous les maillots de l'Inter Milan et de la Sampdoria (son fils Jonathan garde les buts de Cesena) –, Klinsmann a livré l'une des analyses les plus pertinentes à ce jour sur les raisons de l'échec persistant des Azzurri à se qualifier pour la Coupe du monde.

NEW stc tv Serie A KoooraGetty Images

  • Inquiétude et tristesse… Le prix de l'absence des dirigeants

    Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, Klinsmann a déclaré que la défaite de l'Italie face à la Bosnie aux tirs au but l'avait plongé dans l'insomnie et une profonde tristesse.

    Il a déclaré : « J'ai beaucoup souffert avec mes amis italiens à Los Angeles. La nuit suivante, j'ai souffert d'insomnie. »

    Lire aussi : Une défaite amère : Mbappé échoue au test… et Majorque profite de la faiblesse du vétéran

    Lire aussi : Hassan Shehata : Salah est à la hauteur du Real et de Barcelone... et nous disputerons la Coupe du monde sans complexe d'infériorité

    Mais son diagnostic des problèmes sous-jacents du football italien était franc et direct. Klinsmann a déclaré : « L'Italie paie le prix de son manque de leaders, de son manque de joueurs capables d'affronter les adversaires en situation individuelle, et du manque de confiance envers les jeunes joueurs. »

     La Serie A en gratuit sur stc tv pour les abonnés aux forfaits Beeti Fiber, Mufotter 4, Max, Pro 4 et 5.Regardez dès maintenant !

    • Publicité

  • Le cœur de la crise du football italien

    L'ancien entraîneur du Bayern Munich, de l'équipe nationale américaine et de la Corée du Sud a ensuite fait une comparaison qui met le doigt sur le cœur du problème du football italien.

    Il a déclaré : « Si Lamine Yamal (Barcelone) et Jamal Musiala (Bayern Munich) avaient été en Italie, ils auraient probablement été envoyés en deuxième division sous prétexte d’acquérir de l’expérience. »

    Klinsmann fait référence à l'approche destructrice adoptée par les clubs de la Serie A envers les jeunes talents, qui fait actuellement beaucoup parler d'elle, alors que le débat s'intensifie sur le manque d'opportunités offertes aux jeunes Italiens en équipe première.

     La Serie A en gratuit sur stc tv pour les abonnés aux forfaits Beety Fiber, Mufotter 4, Max et Pro 4 et 5.Regardez maintenant !

    Klinsmann a également fait allusion à la rigidité tactique de nombreux entraîneurs en Italie, qui « travaillent dans le but de ne pas perdre plutôt que de chercher à gagner à tout prix, et ce qui est arrivé (à la sélection) en est le résultat ».