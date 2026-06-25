« Une leçon pour l'Allemagne » : la presse internationale critique l'équipe nationale allemande après sa défaite face à l'Équateur et ne la considère pas comme une prétendante au titre de championne du monde

ANGLETERRE

Daily Mail : « Les Sud-Américains relancent leur campagne grâce à une bévue de Manuel Neuer, cadeau bienvenu qui offre la victoire aux outsiders du New Jersey. »

The Guardian : « Une victoire largement méritée ! L'Allemagne a ouvert le score après deux minutes, mais l'Équateur a refusé de se résigner. Pendant les 88 minutes restantes, les Sud-Américains ont dominé et validé leur billet pour les huitièmes de finale. »

ESPAGNE

Marca : « But en or de Plata ! La Tri s’est battue pour revenir au score face à une Allemagne dont la forme s’essouffle dans cette Coupe du monde et dont le statut de candidate potentielle au titre ressemble désormais à un manteau qui ne lui va plus. »

AS : « L’Équateur, héroïque, s’est qualifié in extremis pour les seizièmes de finale après une victoire sensationnelle face à une Allemagne en perte de vitesse. Les Equatoriens ont brillé sur une pelouse parmi les plus hostiles et ont fait preuve d’un esprit combatif indomptable. »