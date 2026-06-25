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« Une leçon pour l'Allemagne » : la presse internationale critique l'équipe nationale allemande après sa défaite face à l'Équateur et ne la considère pas comme une prétendante au titre de championne du monde
ANGLETERRE
Daily Mail : « Les Sud-Américains relancent leur campagne grâce à une bévue de Manuel Neuer, cadeau bienvenu qui offre la victoire aux outsiders du New Jersey. »
The Guardian : « Une victoire largement méritée ! L'Allemagne a ouvert le score après deux minutes, mais l'Équateur a refusé de se résigner. Pendant les 88 minutes restantes, les Sud-Américains ont dominé et validé leur billet pour les huitièmes de finale. »
ESPAGNE
Marca : « But en or de Plata ! La Tri s’est battue pour revenir au score face à une Allemagne dont la forme s’essouffle dans cette Coupe du monde et dont le statut de candidate potentielle au titre ressemble désormais à un manteau qui ne lui va plus. »
AS : « L’Équateur, héroïque, s’est qualifié in extremis pour les seizièmes de finale après une victoire sensationnelle face à une Allemagne en perte de vitesse. Les Equatoriens ont brillé sur une pelouse parmi les plus hostiles et ont fait preuve d’un esprit combatif indomptable. »
- AFP
« Une leçon pour l'Allemagne – L'Équateur pleure de joie »
ÉQUATEUR
El Universo : « L’Équateur a écrit l’un des plus beaux chapitres de son histoire en Coupe du monde en battant l’Allemagne, quadruple championne du monde, sur le score de 2-1. Cette victoire marque la toute première fois que La Tri domine une nation déjà couronnée. »
La Hora : « L’Équateur a livré l’une de ses performances les plus abouties du tournoi. Non seulement il a renversé le score face à une équipe pleine de stars, mais il a également dominé pendant de longues périodes du match et fait preuve d’intensité, d’une bonne maîtrise du ballon et d’une personnalité qui laisse espérer qu’il continuera à écrire l’histoire en Coupe du monde. Une fois de plus, nous, les Équatoriens, avons montré que tout est toujours possible. »
ITALIE
Gazzetta dello Sport : « L’Équateur exulte : victoire contre l’Allemagne et qualification pour les seizièmes de finale – Plata fait la différence, Neuer manque d’assurance (...). Outre la défaite, c’est aussi un coup porté à la confiance qui menace. »
SUISSE
Blick : « Une leçon pour l’Allemagne – l’Équateur pleure de joie. Les Allemands s’en moquent-ils ? Ils sont déjà têtes de groupe avant même le match contre l’Équateur. Mais les Allemands ne s’en moquent certainement pas. Cela les agace de n’avoir encore jamais réussi à garder leurs cages inviolées lors de cette Coupe du monde. Et contre l’Équateur non plus, ils n’y parviennent pas. Au contraire. À la fin, ils encaissent même deux buts. »
Tages-Anzeiger : « L’Allemagne trébuche face à l’Équateur : même le joker Undav n’a pas pu l’empêcher. Après un début de match de rêve, l’Allemagne a laissé filer la partie, assurant ainsi la qualification de l’Équateur. »
- Getty
« L'Allemagne est-elle trop inconstante pour remporter le titre ? »
AUTRICHE
Krone : « Une équipe allemande en petite forme s'incline face à l'Équateur »
FRANCE
L'Équipe : « Cette équipe a besoin de repères après avoir peiné face à la Côte d'Ivoire (2-1), et on peut douter que ce troisième match de groupe sans enjeu lui en ait apporté beaucoup. »
ÉTATS-UNIS
New York Times : « L’Équateur crée un nouveau coup d’éclat surprenant en Coupe du monde. L’Allemagne est-elle trop inconstante pour remporter le titre ? L’Allemagne n’était jusqu’à présent pas vraiment considérée comme favorite du tournoi, et ce match a montré pourquoi. »