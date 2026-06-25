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« Une leçon pour l'Allemagne » : la presse internationale critique l'équipe nationale allemande après sa défaite face à l'Équateur et ne la considère pas comme une prétendante au titre de championne du monde

Coupe du monde
Équateur vs Allemagne
Équateur
Allemagne

L'équipe nationale allemande s'incline logiquement 1-2 (1-1) face à l'Équateur lors de son dernier match de groupe de la Coupe du monde et aborde les seizièmes de finale en position de faiblesse.

La presse internationale salue la performance de l’Équateur et considère que la confiance de la Mannschaft est ébranlée à la veille des huitièmes de finale. Voici un tour d’horizon des réactions médiatiques après la troisième journée de la phase de groupes :

  • ANGLETERRE

    Daily Mail : « Les Sud-Américains relancent leur campagne grâce à une bévue de Manuel Neuer, cadeau bienvenu qui offre la victoire aux outsiders du New Jersey. »

    The Guardian : « Une victoire largement méritée ! L'Allemagne a ouvert le score après deux minutes, mais l'Équateur a refusé de se résigner. Pendant les 88 minutes restantes, les Sud-Américains ont dominé et validé leur billet pour les huitièmes de finale. »

    ESPAGNE

    Marca : « But en or de Plata ! La Tri s’est battue pour revenir au score face à une Allemagne dont la forme s’essouffle dans cette Coupe du monde et dont le statut de candidate potentielle au titre ressemble désormais à un manteau qui ne lui va plus. »

    AS : « L’Équateur, héroïque, s’est qualifié in extremis pour les seizièmes de finale après une victoire sensationnelle face à une Allemagne en perte de vitesse. Les Equatoriens ont brillé sur une pelouse parmi les plus hostiles et ont fait preuve d’un esprit combatif indomptable. »

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    « Une leçon pour l'Allemagne – L'Équateur pleure de joie »

    ÉQUATEUR

    El Universo : « L’Équateur a écrit l’un des plus beaux chapitres de son histoire en Coupe du monde en battant l’Allemagne, quadruple championne du monde, sur le score de 2-1. Cette victoire marque la toute première fois que La Tri domine une nation déjà couronnée. »

    La Hora : « L’Équateur a livré l’une de ses performances les plus abouties du tournoi. Non seulement il a renversé le score face à une équipe pleine de stars, mais il a également dominé pendant de longues périodes du match et fait preuve d’intensité, d’une bonne maîtrise du ballon et d’une personnalité qui laisse espérer qu’il continuera à écrire l’histoire en Coupe du monde. Une fois de plus, nous, les Équatoriens, avons montré que tout est toujours possible. »

    ITALIE

    Gazzetta dello Sport : « L’Équateur exulte : victoire contre l’Allemagne et qualification pour les seizièmes de finale – Plata fait la différence, Neuer manque d’assurance (...). Outre la défaite, c’est aussi un coup porté à la confiance qui menace. »

    SUISSE

    Blick : « Une leçon pour l’Allemagne – l’Équateur pleure de joie. Les Allemands s’en moquent-ils ? Ils sont déjà têtes de groupe avant même le match contre l’Équateur. Mais les Allemands ne s’en moquent certainement pas. Cela les agace de n’avoir encore jamais réussi à garder leurs cages inviolées lors de cette Coupe du monde. Et contre l’Équateur non plus, ils n’y parviennent pas. Au contraire. À la fin, ils encaissent même deux buts. »

    Tages-Anzeiger : « L’Allemagne trébuche face à l’Équateur : même le joker Undav n’a pas pu l’empêcher. Après un début de match de rêve, l’Allemagne a laissé filer la partie, assurant ainsi la qualification de l’Équateur. »

  • Felix NmechaGetty

    « L'Allemagne est-elle trop inconstante pour remporter le titre ? »

    AUTRICHE

    Krone : « Une équipe allemande en petite forme s'incline face à l'Équateur »

    FRANCE

    L'Équipe : « Cette équipe a besoin de repères après avoir peiné face à la Côte d'Ivoire (2-1), et on peut douter que ce troisième match de groupe sans enjeu lui en ait apporté beaucoup. »

    ÉTATS-UNIS

    New York Times : « L’Équateur crée un nouveau coup d’éclat surprenant en Coupe du monde. L’Allemagne est-elle trop inconstante pour remporter le titre ? L’Allemagne n’était jusqu’à présent pas vraiment considérée comme favorite du tournoi, et ce match a montré pourquoi. »

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