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Une leçon de maître ! Gasperini salue Dybala, « extraordinaire », et Gollini, héros pour ses débuts, qui ont sauvé la Roma réduite à dix
Dybala mène la Roma, réduite à dix, vers le maintien
L’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a couvert d’éloges Paulo Dybala pour son abnégation lors du match nul éprouvant (0-0) sur la pelouse de Como. Réduite à dix pendant plus d’une demi-heure après l’expulsion de Donyell Malen, la Roma a pu compter sur la discipline exemplaire de Dybala à la pointe de l’attaque pour soulager sa défense.
Gasperini a révélé qu’il avait initialement prévu de remplacer le meneur de jeu argentin avant de changer d’avis.
« Je pense que Paulo a été extraordinaire, surtout quand nous étions à dix », a déclaré Gasperini.
- Nicolo Campo
Une star argentine convainc son entraîneur d’annuler un remplacement
Détaillant ses ajustements tactiques après l'expulsion, Gasperini a reconnu que l'activité de Dybala avait modifié son projet initial de faire entrer l'attaquant Mateo Castro. « Il a su régler des situations difficiles. Je pense qu'il a fait un grand match, comme tous ses coéquipiers », a expliqué Gasperini.
« Quand Malen est sorti, j'ai pensé faire entrer Castro, mais Dybala m'a convaincu au fil du match et je l'ai gardé pratiquement jusqu'au bout. »
« C'est pourtant lui qui a été le plus pénalisé dans cette situation ; il a fait preuve d'une grande intelligence. »
Gollini brille pour ses débuts en remplaçant Svilar
Gasperini s’est également réjoui de la prestation du gardien Pierluigi Gollini, qui a remplacé Mile Svilar pour faire ses débuts avec le club. Gollini a réalisé des arrêts décisifs en fin de match, notamment sur une frappe de Nico Paz, pour préserver sa cage inviolée.
« Il a été excellent, non seulement dans ses sorties, mais aussi dans son jeu au pied et ses contre-attaques », a souligné Gasperini.
« Toujours vigilant et précis, et il est clair que l’équipe l’a mis dans les meilleures conditions possibles. Mais c’est un bon gardien qui peut parfaitement remplacer Svilar. »
- ABACAPRESS
La profondeur de l’effectif constitue une base solide
Avec le retour à la compétition du capitaine Lorenzo Pellegrini après six mois d’absence et l’énergie apportée par Soulé en sortie de banc, Gasperini reste ravi de l’esprit collectif de son groupe. Ce point permet à la Roma de rester bien placée au classement de Serie A en ce début de saison.
Gasperini cherchera à s’appuyer sur cette solidarité défensive lors des prochains matches de championnat.
La Roma se concentre désormais sur la préparation de son prochain match de Serie A.
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