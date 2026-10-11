L’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a couvert d’éloges Paulo Dybala pour son abnégation lors du match nul éprouvant (0-0) sur la pelouse de Como. Réduite à dix pendant plus d’une demi-heure après l’expulsion de Donyell Malen, la Roma a pu compter sur la discipline exemplaire de Dybala à la pointe de l’attaque pour soulager sa défense.

Gasperini a révélé qu’il avait initialement prévu de remplacer le meneur de jeu argentin avant de changer d’avis.

« Je pense que Paulo a été extraordinaire, surtout quand nous étions à dix », a déclaré Gasperini.