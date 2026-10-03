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Une leçon de football ! L’Angleterre écrase la Croatie 7-0, les Three Lions de Thomas Tuchel livrant une démonstration époustouflante
Le récital tactique de Tuchel humilie la Croatie
Alors que ce déplacement à Rijeka devait constituer un vrai test, l’Angleterre a transformé le Stadion HNK Rijeka en terrain de jeu personnel. L’équipe de Thomas Tuchel a donné une véritable leçon de football, déchiquetant son hôte grâce à un football clinique et intense qui a laissé les locaux sous le choc.
Bien que le match se soit joué devant des milliers d’écoliers locaux en raison d’un huis clos partiel imposé par l’UEFA au stade, l’atmosphère est rapidement passée d’une ferveur bruyante à un silence médusé à mesure que les buts pleuvaient. Ce résultat constitue l’une des déclarations les plus fortes de l’ère Tuchel, preuve que cet effectif possède la profondeur et la flexibilité tactique nécessaires pour démanteler à volonté des adversaires européens de premier plan.
L’ampleur même de la victoire était historique, même si elle s’inscrivait dans le cadre de la Ligue des nations. Même si cela n’effacera peut-être pas les souvenirs durables des déceptions passées en tournoi, ce 7-0 a eu l’effet d’une exorcisation totale de la récente domination croate sur l’Angleterre. Harry Kane a mené la charge avec un doublé, tandis que Jude Bellingham, Bukayo Saka et Anthony Gordon ont eux aussi puni les locaux lors d’une première période étincelante.
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Kane et Bellingham mènent la charge
Le but de l’ouverture du score est arrivé après seulement huit minutes, quand Harry Kane, qui disputait sa 124e sélection avec son pays, a piqué avec finesse au-dessus de Dominik Livakovic. C’était une soirée marquante pour Kane, qui n’est plus qu’à une apparition du record absolu de Peter Shilton, mais la soirée a surtout appartenu à la brillance collective du secteur offensif. Le deuxième but est né d’une séquence envoûtante de 27 passes, conclue par Bellingham malgré une faute subie plus tôt dans la construction.
Bellingham a été l’architecte incontesté de cette démolition, apportant l’étincelle créative que la Croatie n’a tout simplement pas pu contenir. Il mérite probablement le titre d’homme du match. » La star du Real Madrid semblait prendre un plaisir personnel à dominer Luka Modric, le vétéran qui avait célèbrement critiqué la mentalité de l’Angleterre pendant la Coupe du monde 2018. Ici, l’écart générationnel était évident, tant la puissance et la vision de Bellingham ont laissé le joueur de 41 ans courir dans le vide tout au long de la rencontre.
Les finisseurs cliniques ne font preuve d’aucune pitié
Anthony Gordon a poursuivi sa récente série de buts en inscrivant le troisième, de manière surprenante de la tête sur un centre de Jarell Quansah. Avant même que le coup de sifflet de la mi-temps ne puisse offrir un quelconque répit à la Croatie, Saka a porté le score à 4-0 en concluant à bout portant après que Bellingham a une nouvelle fois martyrisé la défense locale.
La seconde période a été du même acabit, Kane inscrivant son deuxième but de la soirée en reprenant un centre d’Anderson au second poteau. Le caractère impitoyable de la prestation a peut-être été le mieux illustré par le sixième but, lorsque Saka a profité d’un naufrage défensif pour inscrire son deuxième après une passe ratée de Josip Stanisic.
- Getty Images Sport
Une soirée historique à Rijeka
Le match étant depuis longtemps plié, Tuchel a utilisé son banc pour offrir du temps de jeu à la nouvelle génération de talents anglais. Morgan Rogers, Myles Lewis-Skelly et Morgan Gibbs-White sont tous entrés en jeu, et c’est Rogers qui a conclu la soirée avec un moment de génie individuel. À la réception d’une passe parfaitement dosée de l’inarrêtable Bellingham, l’attaquant d’Aston Villa a fait parler sa qualité de toucher pour contourner le gardien et glisser le ballon dans le but vide pour inscrire le septième de l’Angleterre.
Cette victoire éclatante permet à l’Angleterre de compter six points et de grimper à la deuxième place du groupe C, derrière l’Espagne, leader, uniquement à la faveur de la confrontation directe. La Roja a encore un match en moins contre la Tchéquie lors de la même journée, tandis que la Croatie reste troisième avec seulement trois points.
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