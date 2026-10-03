Alors que ce déplacement à Rijeka devait constituer un vrai test, l’Angleterre a transformé le Stadion HNK Rijeka en terrain de jeu personnel. L’équipe de Thomas Tuchel a donné une véritable leçon de football, déchiquetant son hôte grâce à un football clinique et intense qui a laissé les locaux sous le choc.

Bien que le match se soit joué devant des milliers d’écoliers locaux en raison d’un huis clos partiel imposé par l’UEFA au stade, l’atmosphère est rapidement passée d’une ferveur bruyante à un silence médusé à mesure que les buts pleuvaient. Ce résultat constitue l’une des déclarations les plus fortes de l’ère Tuchel, preuve que cet effectif possède la profondeur et la flexibilité tactique nécessaires pour démanteler à volonté des adversaires européens de premier plan.

L’ampleur même de la victoire était historique, même si elle s’inscrivait dans le cadre de la Ligue des nations. Même si cela n’effacera peut-être pas les souvenirs durables des déceptions passées en tournoi, ce 7-0 a eu l’effet d’une exorcisation totale de la récente domination croate sur l’Angleterre. Harry Kane a mené la charge avec un doublé, tandis que Jude Bellingham, Bukayo Saka et Anthony Gordon ont eux aussi puni les locaux lors d’une première période étincelante.



