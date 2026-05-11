« Une journée que je n'oublierai jamais » : Hansi Flick vit au FC Barcelone les moments les plus émouvants de sa vie

Auparavant, les stars du Barça, emmenées par Lamine Yamal, avaient déjà soulevé leur entraîneur dans les airs. Flick a toutefois assisté à la remise du trophée de champion davantage en tant que spectateur, même s’il a été embrassé à plusieurs reprises avec émotion par les nombreux sympathisants venus le féliciter. Finalement, tout le club a pleuré et célébré avec lui. Le Barça est « comme une famille pour moi », a déclaré l’ancien sélectionneur national allemand.

C’est lors de la conférence de presse que Flick, qui portait un pull noir sur le banc lors de la victoire 2-0 contre le Real Madrid, a raconté l’intégralité des événements de cette journée. « Ce matin, ma mère m’a appelé pour m’annoncer le décès de mon père. J’ai alors hésité : dois-je garder cela pour moi ou en parler ? » Après avoir confié la nouvelle à ses joueurs — « je n’oublierai jamais leur réaction » — puis au public, il a choisi de rester à Barcelone.