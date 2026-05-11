Les yeux embués, Hansi Flick a levé le regard vers le ciel alors que les feux d’artifice éclataient au-dessus du Camp Nou, marquant le début de la grande fête du titre. Après le décès de son père et la victoire avec le FC Barcelone lors du Clásico, l’entraîneur de 61 ans était visiblement bouleversé. « Ce fut une journée difficile. Une journée que je n'oublierai jamais », a-t-il déclaré peu après, s'adressant aux supporters en liesse par l'intermédiaire du micro du stade.
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« Une journée que je n'oublierai jamais » : Hansi Flick vit au FC Barcelone les moments les plus émouvants de sa vie
Auparavant, les stars du Barça, emmenées par Lamine Yamal, avaient déjà soulevé leur entraîneur dans les airs. Flick a toutefois assisté à la remise du trophée de champion davantage en tant que spectateur, même s’il a été embrassé à plusieurs reprises avec émotion par les nombreux sympathisants venus le féliciter. Finalement, tout le club a pleuré et célébré avec lui. Le Barça est « comme une famille pour moi », a déclaré l’ancien sélectionneur national allemand.
C’est lors de la conférence de presse que Flick, qui portait un pull noir sur le banc lors de la victoire 2-0 contre le Real Madrid, a raconté l’intégralité des événements de cette journée. « Ce matin, ma mère m’a appelé pour m’annoncer le décès de mon père. J’ai alors hésité : dois-je garder cela pour moi ou en parler ? » Après avoir confié la nouvelle à ses joueurs — « je n’oublierai jamais leur réaction » — puis au public, il a choisi de rester à Barcelone.
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Flick inaugure une « nouvelle ère » au FC Barcelone, une distinction saluée jusqu’à Madrid.
Les joueurs et les supporters ont témoigné leur profonde affection à Flick après cette décision. « On dit souvent que le football vous offre une grande famille. Pour moi, Flick est comme un père », a déclaré Raphinha. Son coéquipier Pedri a expliqué que l’équipe avait remporté « le titre pour lui ». Le défenseur central Pau Cubarsi a abondé dans ce sens : le titre de champion est « pour toute la famille Flick ».
Après deux saisons au FC Barcelone, il s’agit déjà du cinquième trophée pour Flick, dont la prolongation de contrat jusqu’en 2028 devrait être officialisée sous peu. « L’entraîneur allemand n’oubliera jamais l’affection qui lui a été témoignée dès son premier jour à Barcelone », a souligné El Mundo Deportivo. De son côté, le quotidien madrilène Marca a salué « un entraîneur qui, grâce à ses succès, son attitude et sa personnalité, inaugure une nouvelle ère et s’identifie pleinement au club ».
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Flick lutte pour contenir son émotion et vise une étape symbolique avec le FC Barcelone.
Dimanche encore, tout le club s’est rangé derrière lui. Avant le 264^e clasico, une minute de silence accompagnée de musique classique a été observée, et les deux équipes portaient un brassard noir. Flick a dû lutter pour ne pas pleurer tandis que les supporters scandaient son nom. Il a ensuite affirmé n’avoir « jamais » ressenti autant d’amour au Camp Nou.
Porté par cet élan, Flick affirme vouloir dépasser la barre des 100 points cette saison grâce à trois succès supplémentaires, puis viser enfin la Ligue des champions l’an prochain. Mais avant de se projeter, l’entraîneur doit d’abord intégrer l’intensité émotionnelle de ce 10 mai. « Je n’oublierai jamais cette journée. Jamais. Je suis vraiment heureux ici à Barcelone », a-t-il conclu en conférence de presse. « Pour moi, c’est une vraie famille. »