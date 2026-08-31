Liverpool a agi avec détermination pour s’attacher les services d’Araujo dans le cadre d’un accord temporaire avant la campagne actuelle. Le défenseur de 27 ans a été recruté pour combler le vide laissé par Konate après le transfert du Français au Real Madrid.

Liverpool considérait également l’Uruguayen comme une couverture essentielle sur le côté droit de sa défense. Cette décision tactique a été motivée par les difficultés initiales de Jeremie Frimpong à avoir un impact immédiat au poste d’arrière droit depuis son arrivée au club.

Après un nul 2-2 âprement disputé contre Nottingham Forest, le polyvalent défenseur central est revenu sur ses premières expériences en Angleterre. Entré en jeu contre Newcastle United puis face à Forest, Araujo est encore en train de s’adapter au rythme implacable du championnat.



