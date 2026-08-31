Getty Images Sport
Traduit par
« Une intensité pure ! » : Ronald Araujo admet avoir été complètement CHOQUÉ par le rythme de la Premier League après son prêt de Barcelone à Liverpool
Araujo s’adapte à la vie dans le Merseyside
Liverpool a agi avec détermination pour s’attacher les services d’Araujo dans le cadre d’un accord temporaire avant la campagne actuelle. Le défenseur de 27 ans a été recruté pour combler le vide laissé par Konate après le transfert du Français au Real Madrid.
Liverpool considérait également l’Uruguayen comme une couverture essentielle sur le côté droit de sa défense. Cette décision tactique a été motivée par les difficultés initiales de Jeremie Frimpong à avoir un impact immédiat au poste d’arrière droit depuis son arrivée au club.
Après un nul 2-2 âprement disputé contre Nottingham Forest, le polyvalent défenseur central est revenu sur ses premières expériences en Angleterre. Entré en jeu contre Newcastle United puis face à Forest, Araujo est encore en train de s’adapter au rythme implacable du championnat.
- Getty Images Sport
Un réveil physique brutal
L’ancien capitaine de Barcelone n’a pas caché sa surprise en évoquant la transition exigeante vers le football anglais. « Dès l’instant où j’ai enfilé ce maillot de Liverpool, j’ai compris ce qu’est vraiment la Premier League », a déclaré Araujo, via Foot Mercato.
« Le rythme est à un tout autre niveau : c’est de l’intensité pure, des duels physiques très durs, et vous n’avez pas une seconde pour réfléchir », a-t-il poursuivi. « En entrant en jeu lors de ces premiers matches contre notamment Newcastle et Forest, vous comprenez vite qu’il faut être à 100 % dès l’instant où vos crampons touchent la pelouse. »
Comparant son nouvel environnement à l’élite espagnole, le défenseur a souligné une nette différence dans les styles de jeu. « Ne vous méprenez pas, on ne peut jamais manquer de respect à la Liga », a-t-il ajouté. « C’est un championnat défini par des tactiques incroyables et une brillante qualité technique, et y remporter des titres m’a beaucoup appris. Mais la Premier League est à un autre niveau en matière de puissance physique brute et de vitesse pure. »
Se frayer un chemin à Anfield
Malgré le choc initial, Araujo considère les exigences éprouvantes de la Premier League comme le test ultime pour un défenseur. Il estime que réussir en Angleterre constitue la référence la plus élevée possible pour un défenseur central d’élite.
« Je crois honnêtement que si un défenseur peut s’imposer dans cet environnement, s’il peut faire sa place, survivre aux batailles hebdomadaires et s’épanouir en Angleterre, il pourrait revenir en Liga et absolument dominer sans la moindre difficulté », a conclu Araujo. « Chaque minute que je passe ici est un combat, et je suis prêt à me battre pour ma place à Anfield. »
- AFP
Un test familier sur la scène européenne
Araujo espérera décrocher sa première titularisation lorsque Liverpool se déplacera pour affronter Ipswich Town lors de sa prochaine sortie en Premier League. Avec Frimpong en difficulté sur le plan de la forme et Konate parti, l'Uruguayen a une belle occasion de s'installer durablement dans le onze de départ.
L'attention se tournera ensuite vers l'Europe, où Liverpool lancera sa campagne de Ligue des champions à Anfield contre l'Atlético de Madrid. Cette entrée en lice européenne représente un défi très familier pour Araujo, qui connaît l'équipe de Diego Simeone sur le bout des doigts grâce à son passage en Liga.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles