Sous contrat avec le FC Bayern jusqu’en 2027, le jeune joueur s’est parfaitement développé la saison passée à Heidenheim, malgré la relégation du club entraîné par Frank Schmidt. En 34 apparitions sous les couleurs du FCH, il a marqué deux buts et délivré cinq passes décisives, dont une lors du spectaculaire match nul 3-3 face au FC Bayern, à la 32e journée.

« La préparation sous la houlette de Frank Schmidt m’a déjà permis d’atteindre un très bon niveau physique, ce qui m’a permis d’exploiter encore mieux mes qualités individuelles », a déclaré Ibrahimovic à Transfermarkt. « Cela a rendu mon jeu encore plus complet. Avant le début de la saison, il était important pour moi d’avoir beaucoup de temps de jeu et de minutes sur le terrain pour faire mes preuves. J’y suis parvenu et je pense donc que ça a été une très bonne année pour moi. »