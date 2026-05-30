Selon Transfermarkt, le joueur de 20 ans pourrait intégrer l’effectif du FC Bayern la saison prochaine et disposer d’un temps de jeu.
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Une intégration inattendue dans l’effectif du FC Bayern ou un départ imminent ? Quatre clubs de Bundesliga seraient intéressés par Arijon Ibrahimovic
Ibrahimovic pourrait toutefois être prêté pour une saison supplémentaire dans un autre club, voire transféré.
Plusieurs clubs sont déjà sur les rangs : le FC Augsbourg, le Werder Brême, la TSG Hoffenheim et le VfB Stuttgart suivraient de près le dossier. En Premier League, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace et le FC Fulham seraient également intéressés. Enfin, le PSV Eindhoven, avec lequel le Bayern entretient d’excellentes relations, aurait, selon Transfermarkt, déjà manifesté son intérêt auprès de l’entourage du joueur.
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Arijon Ibrahimovic est sous contrat avec le FC Bayern jusqu'en 2027.
Sous contrat avec le FC Bayern jusqu’en 2027, le jeune joueur s’est parfaitement développé la saison passée à Heidenheim, malgré la relégation du club entraîné par Frank Schmidt. En 34 apparitions sous les couleurs du FCH, il a marqué deux buts et délivré cinq passes décisives, dont une lors du spectaculaire match nul 3-3 face au FC Bayern, à la 32e journée.
« La préparation sous la houlette de Frank Schmidt m’a déjà permis d’atteindre un très bon niveau physique, ce qui m’a permis d’exploiter encore mieux mes qualités individuelles », a déclaré Ibrahimovic à Transfermarkt. « Cela a rendu mon jeu encore plus complet. Avant le début de la saison, il était important pour moi d’avoir beaucoup de temps de jeu et de minutes sur le terrain pour faire mes preuves. J’y suis parvenu et je pense donc que ça a été une très bonne année pour moi. »