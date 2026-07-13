Cette décision a provoqué un tollé, car un carton rouge entraîne normalement une suspension automatique. Le président américain Donald Trump a confirmé avoir appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour évoquer cette expulsion et demander une révision de la suspension. Infantino a ensuite rappelé que la commission disciplinaire de la FIFA est « indépendante », précisant l’avoir également indiqué à Trump lors de leur entretien.

Si une décision unilatérale n’est pas exceptionnelle dans les procédures disciplinaires de la FIFA, le Times affirme qu’Al-Kamali n’avait jusqu’alors jamais statué seul. Dans les dossiers sensibles, trois membres de la commission rendent habituellement une décision collégiale. La FIFA n’a pas répondu dans un premier temps à une demande de précision, et Al-Kamali est resté muet face à une requête de la BBC.

Malgré son carton rouge, Balogun a pu jouer le match suivant contre la Belgique, que les États-Unis ont perdu 1-4 en huitièmes de finale. La commission disciplinaire s’est appuyée sur l’article 27, qui permet à la FIFA de suspendre les sanctions avec sursis.