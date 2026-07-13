Selon le Times, Mohammad Al-Kamali, président de la commission disciplinaire de la FIFA, aurait, de sa propre initiative, transformé en sursis la suspension infligée à Balogun. Les 17 autres membres de la commission n’auraient pas été consultés par ce responsable originaire des Émirats arabes unis.
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Une initiative isolée et contestable vient d’être dévoilée. Le scandale de la Coupe du monde concernant la levée de la suspension de Folarin Balogun prend une tournure toujours plus absurde
Cette décision a provoqué un tollé, car un carton rouge entraîne normalement une suspension automatique. Le président américain Donald Trump a confirmé avoir appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour évoquer cette expulsion et demander une révision de la suspension. Infantino a ensuite rappelé que la commission disciplinaire de la FIFA est « indépendante », précisant l’avoir également indiqué à Trump lors de leur entretien.
Si une décision unilatérale n’est pas exceptionnelle dans les procédures disciplinaires de la FIFA, le Times affirme qu’Al-Kamali n’avait jusqu’alors jamais statué seul. Dans les dossiers sensibles, trois membres de la commission rendent habituellement une décision collégiale. La FIFA n’a pas répondu dans un premier temps à une demande de précision, et Al-Kamali est resté muet face à une requête de la BBC.
Malgré son carton rouge, Balogun a pu jouer le match suivant contre la Belgique, que les États-Unis ont perdu 1-4 en huitièmes de finale. La commission disciplinaire s’est appuyée sur l’article 27, qui permet à la FIFA de suspendre les sanctions avec sursis.
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