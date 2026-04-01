« Une immense tristesse » : Gianluigi Donnarumma avoue avoir fondu en larmes après le nouvel échec de l'Italie dans les qualifications pour la Coupe du monde

Malgré l'ampleur écrasante de la défaite, le gardien a insisté sur le fait que lui et ses coéquipiers en équipe nationale devaient finir par trouver la force d'aller de l'avant. Cherchant à remonter le moral d'un public abattu, il a ajouté : « Les mots ne servent plus à grand-chose, c'est vrai. Mais il y a une chose dont je suis profondément convaincu et que je veux partager avec vous. Après une telle déception, nous devons trouver le courage de tourner la page, une fois de plus. Et pour cela, il faut beaucoup de force, de passion et de conviction. Continuer à croire, c’est le moteur qui nous permet d’avancer. Car la vie sait récompenser ceux qui donnent tout, sans se ménager. Et c’est par là que nous devons repartir. Ensemble. Une fois de plus. Pour ramener l’Italie là où elle mérite d’être. »