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« Une immense tristesse » : Gianluigi Donnarumma avoue avoir fondu en larmes après le nouvel échec de l'Italie dans les qualifications pour la Coupe du monde
Le désespoir du capitaine après une défaite aux tirs au but
Donnarumma a rompu le silence après la dernière humiliation internationale de l'Italie. Les Azzurri ont subi un match nul dévastateur (1-1), suivi d'une défaite 4-1 aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine. Le gardien du Paris Saint-Germain n'a pas pu s'adresser aux médias immédiatement après le coup de sifflet final mardi soir, la fédération italienne ayant imposé un black-out médiatique strict aux joueurs dans la zone mixte et la salle de presse. S'exprimant sur les réseaux sociaux le lendemain, le joueur de 27 ans a laissé libre cours à ses émotions face à ce résultat dévastateur.
Partager la douleur d'une nation en deuil
Le capitaine, qui, fait remarquable, n’a encore jamais participé à une Coupe du monde, a partagé un message très personnel avec ses followers. Il a reconnu que la douleur de manquer une nouvelle fois un grand tournoi est un fardeau collectif ressenti par toute la nation. Expliquant en détail son état émotionnel, Donnarumma a déclaré : « Hier soir, après le match, j’ai pleuré. J’ai pleuré de déception de ne pas avoir pu mener l’Italie là où elle mérite d’être. J’ai pleuré à cause de l’énorme tristesse que je ressens, avec tout le groupe bleu dont je suis fier d’être le capitaine, et que je sais, en ce moment, que vous ressentez aussi, vous, les supporters de notre équipe nationale. »
Trouver le courage dans les décombres de la défaite
Malgré l'ampleur écrasante de la défaite, le gardien a insisté sur le fait que lui et ses coéquipiers en équipe nationale devaient finir par trouver la force d'aller de l'avant. Cherchant à remonter le moral d'un public abattu, il a ajouté : « Les mots ne servent plus à grand-chose, c'est vrai. Mais il y a une chose dont je suis profondément convaincu et que je veux partager avec vous. Après une telle déception, nous devons trouver le courage de tourner la page, une fois de plus. Et pour cela, il faut beaucoup de force, de passion et de conviction. Continuer à croire, c’est le moteur qui nous permet d’avancer. Car la vie sait récompenser ceux qui donnent tout, sans se ménager. Et c’est par là que nous devons repartir. Ensemble. Une fois de plus. Pour ramener l’Italie là où elle mérite d’être. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Donnarumma ?
Le joueur de 27 ans doit désormais se recentrer sur le football de club, où Manchester City aborde une fin de saison qui s'annonce difficile. Le club risque de passer à côté des grands titres, après avoir déjà été éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid. La course au titre de Premier League s'annonce incroyablement difficile, Arsenal occupant actuellement la tête du classement avec 70 points en 31 matches, laissant City à neuf points derrière avec 61 points en 30 matches. Cependant, Manchester City a déjà remporté un trophée cette saison, en s'adjugeant la Carabao Cup le 22 mars après une victoire 2-0 contre Arsenal. Donnarumma et ses coéquipiers tenteront également de garder leurs espoirs intacts en FA Cup lorsqu'ils accueilleront le champion en titre, Liverpool, le 4 avril.