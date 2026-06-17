Une idylle entre Ted Lasso et Rebecca Welton ? Hannah Waddingham interrogée sur la romance que les supporters de l’AFC Richmond aimeraient voir se concrétiser

Alors que l’AFC Richmond s’apprête à faire son retour à l’écran, la question d’une possible idylle entre Ted Lasso et Rebecca Welton continue de faire débat. Si de nombreux supporters rêvent de les voir former un couple, l’actrice Waddingham se montre peu convaincue par cette perspective.

Interrogée par Variety, l’actrice lauréate d’un Emmy Award a confié : « J’adore le fait que nous allions à contre-courant. Et ils sont sans aucun doute des âmes sœurs, mais cela peut signifier une multitude de choses. » Si elle comprend l’impatience des supporters d’assister à une union amoureuse, elle est restée évasive sur la possibilité que la saison 4 offre enfin ce moment, concluant simplement : « J’adore toutes les relations qui s’y trouvent. »



