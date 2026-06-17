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Une idylle entre Ted Lasso et Rebecca Welton ? Hannah Waddingham interrogée sur la romance que les supporters de l’AFC Richmond aimeraient voir se concrétiser
Âmes sœurs ou simples amis ?
Alors que l’AFC Richmond s’apprête à faire son retour à l’écran, la question d’une possible idylle entre Ted Lasso et Rebecca Welton continue de faire débat. Si de nombreux supporters rêvent de les voir former un couple, l’actrice Waddingham se montre peu convaincue par cette perspective.
Interrogée par Variety, l’actrice lauréate d’un Emmy Award a confié : « J’adore le fait que nous allions à contre-courant. Et ils sont sans aucun doute des âmes sœurs, mais cela peut signifier une multitude de choses. » Si elle comprend l’impatience des supporters d’assister à une union amoureuse, elle est restée évasive sur la possibilité que la saison 4 offre enfin ce moment, concluant simplement : « J’adore toutes les relations qui s’y trouvent. »
- AFP
Retour dans la famille des Greyhounds
La conclusion de la saison 3 semblait offrir un happy end à Rebecca, désormais engagée dans un nouveau projet avec l’équipe féminine. Pourtant, Waddingham pressentait que cette série primée réservait encore des rebondissements. Elle a noté que le final précédent ressemblait « un peu trop à un cliffhanger » et a avoué que l’idée de quitter son personnage lui donnait « l’impression de perdre une amie ».
Elle impute l’énorme succès mondial de la série, qui a totalisé plus de 283 millions d’heures de visionnage en 2023, à la bonne humeur qui règne sur le plateau et en dehors. « J’adore cette positivité », a-t-elle expliqué. « J’ai beaucoup de chance de faire partie de cette famille de l’AFC Richmond. » Les liens au sein de la distribution restent solides, Waddingham révélant qu’elle parle encore presque tous les jours à son partenaire à l’écran, Brett Goldstein.
Collaborer avec Jason Sudeikis
Le tournage de cette nouvelle série a connu quelques aléas, principalement en raison de la méthode de travail singulière du co-créateur et acteur principal, Jason Sudeikis. Waddingham a décrit avec franchise le processus créatif sur le plateau et l’évolution constante du scénario.
« Il y a toujours un peu de va-et-vient au sein d’une scène, en raison de la façon dont Sudeikis travaille », a-t-elle expliqué. « Il écoute ce qui se dit dans la salle, puis on peaufine. Avec ce garçon-là, il faut savoir s’adapter au fur et à mesure. Lui et moi entretenons une relation amour-haine permanente, car il change tout à la dernière minute. »
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Une nouvelle histoire en trois saisons
Les spéculations sur l’avenir de la série s’intensifient depuis l’annonce que l’équipe créative a été chargée de concevoir « une nouvelle histoire s’étalant sur trois saisons ». Cela suggère que la saison 4 à venir n’est pas un simple épisode spécial isolé, mais le début d’un nouvel arc narratif pour les personnages de Nelson Road et au-delà.
Même si certains visages familiers, comme Jamie Tartt (interprété par Phil Dunster), pourraient ne pas figurer dès le retour, la feuille de route à long terme laisse espérer le come-back de plusieurs membres du casting original. Pour l’instant, les fans attendent avec impatience août 2026, date avancée pour le coup d’envoi du prochain chapitre de l’ère Lasso.