« Une honte ! » s’indigne Jürgen Klinsmann au sujet du « désastre » allemand à la Coupe du monde, et il réclame une enquête « de fond en comble »

Revenant sur l’élimination de l’Allemagne, Klinsmann a affirmé que la responsabilité ne devait pas incomber à une seule personne. Il a insisté sur le fait que toutes les personnes impliquées dans l’équipe nationale, du staff technique aux joueurs en passant par la DFB, devaient assumer leur part de responsabilité.

« La manière dont nous avons été éliminés ce soir est dévastatrice, c’est une honte, quelque chose que personne, absolument personne, n’avait prévu », a-t-il déclaré. « La responsabilité incombe à tout le monde : du staff technique à la fédération, en passant par chacun des joueurs convoqués dans cette sélection de 26 joueurs. Tout le monde a contribué à ce désastre.

« Tout, du haut en bas, doit être remis en question et discuté. Bien sûr, il y aura des conséquences, quelles qu’elles soient. »

Bien que Klinsmann réclame des changements, le directeur sportif Rudi Voller maintient son soutien au sélectionneur Julian Nagelsmann. « Je ne suis pas la DFB à moi tout seul, a-t-il déclaré. Tout le monde sait ce que je pense de Julian. C’est toujours un entraîneur de très haut niveau. Je suis convaincu qu’il est probablement la bonne personne pour continuer. C’est un battant. Je ne peux pas et je ne veux pas en dire plus pour l’instant. Nous nous reverrons dans un ou deux jours et nous en reparlerons. Pour moi, c’est l’homme de la situation. »