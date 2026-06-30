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« Une honte ! » s’indigne Jürgen Klinsmann au sujet du « désastre » allemand à la Coupe du monde, et il réclame une enquête « de fond en comble »
Klinsmann tance l’Allemagne après son élimination surprise
Klinsmann a vivement critiqué l’Allemagne après son élimination de la Coupe du monde face au Paraguay lors d’une séance de tirs au but. Dans une interview accordée à ESPN, le vainqueur de la Coupe du monde 1990 a qualifié cette défaite de « honte » et a averti que le football allemand était plongé dans une crise profonde. Klinsmann a fait valoir que ce résultat mettait en évidence des problèmes plus généraux au sein de l’équipe nationale et de la DFB. Il estime que des changements importants seront nécessaires pour que l’Allemagne puisse se remettre d’un nouveau tournoi décevant.
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Klinsmann réclame plus de responsabilité au sein de la DFB
Revenant sur l’élimination de l’Allemagne, Klinsmann a affirmé que la responsabilité ne devait pas incomber à une seule personne. Il a insisté sur le fait que toutes les personnes impliquées dans l’équipe nationale, du staff technique aux joueurs en passant par la DFB, devaient assumer leur part de responsabilité.
« La manière dont nous avons été éliminés ce soir est dévastatrice, c’est une honte, quelque chose que personne, absolument personne, n’avait prévu », a-t-il déclaré. « La responsabilité incombe à tout le monde : du staff technique à la fédération, en passant par chacun des joueurs convoqués dans cette sélection de 26 joueurs. Tout le monde a contribué à ce désastre.
« Tout, du haut en bas, doit être remis en question et discuté. Bien sûr, il y aura des conséquences, quelles qu’elles soient. »
Bien que Klinsmann réclame des changements, le directeur sportif Rudi Voller maintient son soutien au sélectionneur Julian Nagelsmann. « Je ne suis pas la DFB à moi tout seul, a-t-il déclaré. Tout le monde sait ce que je pense de Julian. C’est toujours un entraîneur de très haut niveau. Je suis convaincu qu’il est probablement la bonne personne pour continuer. C’est un battant. Je ne peux pas et je ne veux pas en dire plus pour l’instant. Nous nous reverrons dans un ou deux jours et nous en reparlerons. Pour moi, c’est l’homme de la situation. »
Les performances de l’Allemagne alimentent des inquiétudes plus profondes.
Klinsmann a remis en question la préparation de l'Allemagne pour ce match à élimination directe, estimant que l'équipe n'avait pas fait preuve de l'intensité nécessaire pour tenir la distance pendant 120 minutes face au Paraguay.
« La manière dont nous avons été éliminés est une énorme déception », a ajouté Klinsmann. « L’équipe n’était pas prête à prendre le contrôle du match pendant 120 minutes. Elle manquait d’énergie et n’était ni assez décisive ni assez agressive pour affronter une équipe paraguayenne très forte. »
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La pression s'intensifie sur la DFB
L’attention se tourne désormais vers la DFB et l’équipe nationale allemande. Reste à savoir si la fédération procédera à des changements à la tête de l’encadrement technique : Nagelsmann assume la « responsabilité » de l’élimination allemande en Coupe du monde, mais indique qu’il conservera son poste si la fédération lui maintient sa confiance.