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Donnarumma, VasiljImago Images / Anadolu Agency

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Une honte pour le football… Donnarumma sous le feu des critiques après l'échec de l'Italie

Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Italie
G. Donnarumma
N. Vasilj

Un comportement étrange de la part d'un gardien de Manchester City

Gianluigi Donnarumma, gardien de but de Manchester City et de l'équipe nationale italienne, a essuyé de nombreuses critiques suite à son comportement lors de la séance de tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine, en finale du barrage de qualification pour la Coupe du monde 2026.

L'équipe d'Italie a une nouvelle fois échoué à se qualifier pour la Coupe du monde, après s'être inclinée à domicile face à la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but (4-1), suite à un match nul (1-1) lors de la rencontre disputée mardi soir, en finale du barrage de qualification pour la Coupe du monde 2026.

L'Italie échoue ainsi à se qualifier pour les trois dernières éditions de la Coupe du monde, après celles de 2018 et 2022. Les Azzurri devront donc attendre encore quatre ans pour revenir sur la scène mondiale, tandis que la Bosnie-Herzégovine se qualifie pour la deuxième fois de son histoire.


  • Une décision sans précédent

    Donnarumma a livré une performance exceptionnelle tout au long du match, repoussant de nombreux tirs difficiles, mais avant que l'Italie ne rate sa qualification pour la Coupe du monde, les tirs au but ont donné lieu à des scènes étranges entre les deux gardiens.

    Donnarumma, posté sur la ligne, s'amusait avec la fiche du gardien bosnien et du club de Saint-Pauli, Nikola Vasilj, au moment où Pio Esposito, le premier à tirer pour l'Italie, s'avançait vers le point de penalty et envoyait le ballon bien au-dessus de la barre transversale. 

    Cette feuille de référence, sur laquelle figuraient les noms de tous les attaquants italiens et leurs angles de tir préférés, a été visiblement endommagée par la suite. Il est clair que Donnarumma a tenté de la déchirer, mais ses gants de gardien semblaient lui barrer la route.

    Le commentateur de DAZN, Mario Riker, a immédiatement remarqué la manœuvre du gardien de 27 ans. Il a déclaré lors de son commentaire en direct : « Donnarumma vient-il de déchirer la feuille ? Je pense qu’il y a jeté un œil lui-même. » 

    Pendant ce temps, lorsque Vasili a réalisé ce qui était arrivé à son papier, il a perdu son sang-froid et s'est précipité vers son adversaire. L'arbitre français Clément Turpin a même dû intervenir et a donné un carton jaune au gardien de Saint-Paul pour ses protestations. 

    Mais Donnarumma, qui avait déjà reçu un carton jaune plus tôt dans le match, s'en est tiré sans sanction. 

    « Cet homme est une honte pour le football : le geste sans précédent et injuste de Donnarumma lors des tirs au but ! » Tel était le commentaire de SportsSport, le plus grand portail sportif de Bosnie-Herzégovine.

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  • Gianluigi Donnarumma Getty

    Donnarumma échappe à l'expulsion

    Donnarumma a frôlé le carton rouge à plusieurs reprises. À la 41e minute, après l'expulsion d'Alessandro Bastoni, il est entré en collision avec le joueur adverse Amar Dedić, ce qui a donné lieu à un léger choc à la tête. 

    Pourtant, Donnarumma n'a reçu aucun carton jaune jusqu'à la 81e minute. Peu après l'égalisation de Haris Tabaković, la raison exacte de cette décision n'apparaissait pas clairement sur les images télévisées.

    Mais ce n'était pas tout : même après le coup de sifflet final, Donnarumma est resté au centre de l'attention lorsqu'il s'est disputé avec Edin Džeko, qui portait alors un bandage à l'épaule.

    L'Italie a finalement perdu, et Donnarumma n'a réussi à arrêter aucun tir au but, tandis que les Azzurri n'en ont marqué qu'un seul.

    Lire aussi : Le cauchemar continue... Les journaux italiens s'en prennent à l'arbitrage après l'échec mondial