Donnarumma a livré une performance exceptionnelle tout au long du match, repoussant de nombreux tirs difficiles, mais avant que l'Italie ne rate sa qualification pour la Coupe du monde, les tirs au but ont donné lieu à des scènes étranges entre les deux gardiens.

Donnarumma, posté sur la ligne, s'amusait avec la fiche du gardien bosnien et du club de Saint-Pauli, Nikola Vasilj, au moment où Pio Esposito, le premier à tirer pour l'Italie, s'avançait vers le point de penalty et envoyait le ballon bien au-dessus de la barre transversale.

Cette feuille de référence, sur laquelle figuraient les noms de tous les attaquants italiens et leurs angles de tir préférés, a été visiblement endommagée par la suite. Il est clair que Donnarumma a tenté de la déchirer, mais ses gants de gardien semblaient lui barrer la route.

Le commentateur de DAZN, Mario Riker, a immédiatement remarqué la manœuvre du gardien de 27 ans. Il a déclaré lors de son commentaire en direct : « Donnarumma vient-il de déchirer la feuille ? Je pense qu’il y a jeté un œil lui-même. »

Pendant ce temps, lorsque Vasili a réalisé ce qui était arrivé à son papier, il a perdu son sang-froid et s'est précipité vers son adversaire. L'arbitre français Clément Turpin a même dû intervenir et a donné un carton jaune au gardien de Saint-Paul pour ses protestations.

Mais Donnarumma, qui avait déjà reçu un carton jaune plus tôt dans le match, s'en est tiré sans sanction.

« Cet homme est une honte pour le football : le geste sans précédent et injuste de Donnarumma lors des tirs au but ! » Tel était le commentaire de SportsSport, le plus grand portail sportif de Bosnie-Herzégovine.