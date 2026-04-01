Une honte pour le football… Donnarumma sous le feu des critiques après l'échec de l'Italie

Gianluigi Donnarumma, gardien de but de Manchester City et de l'équipe nationale italienne, a essuyé de nombreuses critiques suite à son comportement lors de la séance de tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine, en finale du barrage de qualification pour la Coupe du monde 2026.
L'équipe d'Italie a une nouvelle fois échoué à se qualifier pour la Coupe du monde, après s'être inclinée à domicile face à la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but (4-1), suite à un match nul (1-1) lors de la rencontre disputée mardi soir, en finale du barrage de qualification pour la Coupe du monde 2026.
L'Italie échoue ainsi à se qualifier pour les trois dernières éditions de la Coupe du monde, après celles de 2018 et 2022. Les Azzurri devront donc attendre encore quatre ans pour revenir sur la scène mondiale, tandis que la Bosnie-Herzégovine se qualifie pour la deuxième fois de son histoire.