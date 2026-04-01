« Encore éliminée, encore une fois pas de Coupe du monde pour l'Italie : c'est une honte inacceptable. Le football italien doit être refondé, et cela doit commencer par la démission de Gabriele Gravina », a déclaré la Ligue, deuxième parti au pouvoir en Italie, dans un communiqué de presse.
Traduit par
« Une honte inacceptable » : après le désastre de l'Italie à la Coupe du monde, des responsables politiques réclament la démission du président de la fédération
Mais Gravina ne veut pas entendre parler de démission. « Nous avons convoqué le comité directeur de la fédération de football pour la semaine prochaine. Je comprends les appels à des démissions immédiates, mais selon les statuts, ces décisions relèvent du comité directeur de la fédération », a déclaré Gravina, président de la fédération italienne depuis 2018, cité par les médias italiens. Il a également demandé à l'entraîneur Gennaro Gattuso de « rester à son poste », a ajouté le président de la FIGC.
- AFP
L'avenir du capitaine Gianluigi Buffon est également incertain
« La responsabilité objective de cette situation », poursuit Gravina, « incombe à la Fédération italienne de football, elle m'incombe à moi. » Gravina voit là une « crise majeure ; le football italien doit être repensé. » Mais cela ne concerne pas seulement la fédération, a-t-il souligné après la troisième élimination consécutive en Coupe du monde : « Il y a les ligues, il y a les clubs. C'est pourquoi il faut réfléchir de manière plus globale à ce qui doit être changé. »
L'avenir du directeur sportif Gianluigi Buffon est également incertain après la défaite 1-4 aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine mardi soir. « Nous devons prendre le temps de réfléchir après cette défaite. La saison se termine en juin. Au cours des trois prochains mois, je resterai à la disposition de la fédération, qui m’a fait confiance », a déclaré Buffon. « Notre objectif était la qualification pour la Coupe du monde. Cet échec fait mal, et le risque existe », a-t-il ajouté, « que l’on ne réagisse pas de manière rationnelle à cause de la déception. »