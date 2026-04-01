« Une honte inacceptable » : après le désastre de l'Italie à la Coupe du monde, des responsables politiques réclament la démission du président de la fédération

« La responsabilité objective de cette situation », poursuit Gravina, « incombe à la Fédération italienne de football, elle m'incombe à moi. » Gravina voit là une « crise majeure ; le football italien doit être repensé. » Mais cela ne concerne pas seulement la fédération, a-t-il souligné après la troisième élimination consécutive en Coupe du monde : « Il y a les ligues, il y a les clubs. C'est pourquoi il faut réfléchir de manière plus globale à ce qui doit être changé. »

L'avenir du directeur sportif Gianluigi Buffon est également incertain après la défaite 1-4 aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine mardi soir. « Nous devons prendre le temps de réfléchir après cette défaite. La saison se termine en juin. Au cours des trois prochains mois, je resterai à la disposition de la fédération, qui m’a fait confiance », a déclaré Buffon. « Notre objectif était la qualification pour la Coupe du monde. Cet échec fait mal, et le risque existe », a-t-il ajouté, « que l’on ne réagisse pas de manière rationnelle à cause de la déception. »